Procès de Nikolas Cruz: le tireur de Parkland a été condamné à perpétuité après avoir tué 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas

Le tireur de l’école PARKLAND, Nikolas Cruz, sera condamné à la prison à vie plus de quatre ans après avoir massacré sans raison 17 personnes en 2018.

Le jour de la Saint-Valentin 2018, 14 étudiants et trois membres du corps professoral du lycée Marjory Stoneman Douglas ont été abattus lorsque Cruz, armé d’un AR-15, est entré sur le campus et a ouvert le feu dans un couloir.

Le tireur de l’école Parkland Nikolas Cruz sera condamné à la prison à vie pour la fusillade meurtrière de 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas Crédit : EPA

La fusillade a fait 14 étudiants et trois membres du corps professoral morts Crédit : AP

Nikolas Cruz a plaidé coupable l’année dernière pour avoir perpétré la fusillade de masse Crédit : EPA

Cruz était au tribunal jeudi alors qu’il apprenait qu’il passerait le reste de sa vie en prison Crédit : Law&Crime Network

Les proches des victimes semblaient déconcertés par la décision du jury Crédit : Law&Crime Network

Après trois mois de témoignages épuisants et émouvants, un jury a décidé que Cruz devait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Cruz sera officiellement condamné le 1er novembre.

Des dizaines de membres de la famille des victimes dans la salle d’audience ont semblé en colère et déconcertés lorsque le juge a lu les décisions du jury.

Cruz a montré peu d’émotion en regardant la table de la défense pendant l’audience.

Corey Hixon – dont le père, Chris Hixon, est décédé dans la fusillade – a quitté la salle d’audience au milieu des lectures.

Au cours de ses plaidoiries finales, l’avocate de la défense Melisa McNeill a qualifié Cruz de “personne atteinte de lésions cérébrales, brisée et mentalement malade” et a rejeté le blâme sur sa mère biologique – qui, selon elle, a consommé “de la drogue et bu de l’alcool” pendant la grossesse de Cruz.

“Et dans une société civilisée et humaine, tuons-nous des personnes atteintes de lésions cérébrales, de troubles mentaux, de personnes brisées?” McNeill a demandé: «Est-ce que nous? J’espère que non.”

Le procureur principal Michael Satz a qualifié les actions de Cruz de “massacre systémique” et a décrit comment le tireur “a chassé ses victimes”.

Tout au long du procès qui a duré des mois, Satz a livré une lecture déchirante au jury où Cruz a proclamé qu’il allait être le “prochain tireur scolaire de 2018”.

“Bonjour, je m’appelle Nik. Je vais être le prochain tireur scolaire de 2018”, a lu deux fois Satz.

‘JE NE PEUX PAS ATTENDRE’

“Mon objectif est d’avoir au moins 20 personnes avec un AR-15 et quelques balles traçantes. Ça va être un grand événement et quand vous me verrez aux nouvelles, vous saurez qui je suis.

« Vous allez tous mourir. Ah ouais, j’ai hâte. Ah ouais, j’ai hâte.

Les procureurs ont révélé qu’après avoir tiré 139 coups de feu dans son massacre “odieux, atroce et froid”, Cruz a fui les lieux en se mêlant à d’autres étudiants en fuite.

Le tireur, alors âgé de 19 ans, s’est rendu dans un métro à l’intérieur d’un Walmart, a commandé une boisson “glacée” et s’est assis sur un banc, a déclaré le tribunal.

Cruz est ensuite entré dans un McDonald’s à proximité et a demandé à un élève qui avait fui l’école et dont la sœur venait d’être abattue par le tireur.

Il a été arrêté après avoir marché à environ un mile du McDonald’s.

‘JE SUIS DÉSOLÉ’

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable il y a un an à 17 chefs de meurtre au premier degré et 17 chefs de tentative de meurtre au premier degré.

Alors que les accusations portées contre Cruz étaient lues, il baissa la tête et sa voix se brisa alors qu’il reconnaissait “coupable”.

Suite aux plaidoyers, Cruz a fait une déclaration frénétique et en larmes au tribunal, s’excusant pour ce qu’il avait fait.

“Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait et je dois vivre avec ça tous les jours”, a déclaré Cruz à la salle d’audience alors que les familles des victimes de Parkland étaient assises derrière lui.

“Si je devais avoir une seconde chance, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d’aider les autres”, a-t-il déclaré rapidement.

“Et je fais ça pour toi, et ça m’est égal si tu ne me crois pas, et je t’aime et je sais que tu ne me crois pas, mais je dois vivre avec ça tous les jours et ça me fait des cauchemars et je ne peux pas vivre avec moi-même parfois, mais j’essaie d’aller de l’avant parce que je sais que c’est ce que vous voudriez que je fasse.”

Il a ensuite continué à faire une diatribe bizarre sur les drogues après avoir précédemment admis avoir pris “beaucoup de drogues”, y compris du Xanax et de la marijuana.

“Je déteste la drogue, et je crois que ce pays ferait mieux si tout le monde arrêtait de fumer de la marijuana et de consommer toutes ces drogues et de provoquer le racisme et la violence dans les rues.”

Cruz a ajouté qu’il pensait que les familles des victimes devraient être celles qui détermineraient son sort et non le jury.

“J’espère que vous me donnez une chance d’essayer d’aider les autres, je crois que c’est votre décision de décider où je vais et si je vis ou meurs, pas la décision du jury, je crois que c’est votre décision. Je suis désolé”, a-t-il déclaré. .

ATTAQUE HORRIFIANTE

Cruz est arrivé au campus de MSD à Parkland, en Floride, via un Uber à 14 h 19, vingt et une minutes avant la fin des cours pour la journée.

Selon Satz, Cruz a caché sa veste tactique dans un sac à dos et portait un polo Marjory Stoneman Douglas JROTC pour se fondre dans la masse.

Un agent de sécurité a remarqué Cruz et a contacté par radio un collègue pour signaler qu’il marchait «délibérément» vers le bâtiment 12. Cependant, ils n’ont fait aucune tentative pour poursuivre le suspect ou déclarer un «code rouge», ce qui aurait déclenché un verrouillage immédiat du école.

Cruz, un adolescent troublé qui avait été expulsé du MSD deux ans plus tôt, est entré sur le campus par une porte de sécurité sans pilote, tenant un sac à dos et un grand sac à fusil noir.

Il a décompressé son sac de fusil dans une cage d’escalier du bloc de 30 salles de classe. Cruz a rapidement assemblé son fusil AR-15 et, en 15 secondes, a ouvert le feu – tirant sans discernement sur les élèves et les enseignants alors qu’ils réclamaient désespérément un abri dans les salles de classe et les couloirs.

Le jour de la fusillade, des étudiants ont été photographiés tenant leurs mains en l’air alors que la police les évacuait de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas. Crédit : Getty Images – Getty

Nikolas Cruz a été photographié en train d’être arrêté par la police le jour de la fusillade de masse Crédit : Reuters

À la suite de la tragédie de Parkland, des décennies de drapeaux rouges concernant le comportement de Cruz ont émergé Crédit : EPA

Au cours d’une période de six minutes terrifiantes, 17 personnes ont été tuées par balle et 17 autres ont été blessées. Des centaines de vies supplémentaires seraient irrévocablement modifiées.

Cruz a été arrêté moins de deux heures plus tard, après avoir initialement fui le campus en se fondant dans la foule d’étudiants hurlants qui couraient pour sauver leur vie.

Cruz a dit calmement à un psychologue qu’il avait choisi la Saint-Valentin pour massacrer 17 personnes parce que personne ne l’aimait et qu’il voulait gâcher à jamais les vacances de toute personne associée à l’école.

“Parce que je pensais que personne ne m’aimerait”, a déclaré Cruz à Robert Denney, un neuropsychologue du Missouri qui a témoigné lors de son procès.

“Je n’aimais pas la Saint-Valentin et je voulais la gâcher pour tout le monde.”

« Vous voulez dire pour les membres de la famille des enfants qui ont été tués ? Denney a demandé.

« Non, pour l’école. La fête ne sera plus jamais célébrée là-bas, a répondu Cruz.

DRAPEAUX ROUGES MANQUÉS

À la suite de la tragédie de Parkland, il est apparu qu’une décennie de drapeaux rouges concernant Cruz et de nombreux comportements inquiétants avaient été négligés ou ignorés par les responsables.

Les voisins ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de Cruz dès l’âge de neuf ans lorsqu’il s’est battu avec un autre garçon.

En vieillissant, il a montré une propension inquiétante à la violence envers les animaux, a régulièrement exprimé son enthousiasme pour les couteaux et les armes à feu, et a même commencé à se présenter comme “un tireur d’école”.

Les adjoints du bureau du shérif du comté de Broward ont été alertés du comportement de l’adolescent à plusieurs reprises au fil des ans, et même le FBI a reçu deux informations sur Cruz et la menace potentielle qu’il représentait pour les écoles – mais ces avertissements ont été rejetés.