Procès de Megan Thee Stallion : Tory Lanez condamné

LOS ANGELES –

Un jury de Los Angeles a déclaré vendredi le rappeur Tory Lanez coupable de trois crimes dans la fusillade en 2020 de la star du hip-hop Megan Thee Stallion qui l’a blessée avec des fragments de balle dans les pieds.

Le jury de sept femmes et cinq hommes a délibéré pendant une journée avant de condamner le rappeur canadien de 30 ans, dont le nom légal est Daystar Peterson, d’agression avec une arme à feu semi-automatique, d’avoir une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et d’avoir déchargé une arme à feu avec négligence grossière. Les chefs d’accusation pourraient entraîner jusqu’à 22 ans de prison.

Lanez n’a montré aucune réaction visible lors de la lecture du verdict. Il a été menotté dans la salle d’audience.

Megan Thee Stallion, dont le nom légal est Megan Pete, a témoigné au cours du procès que Lanez avait tiré avec une arme de poing à l’arrière de ses pieds et lui avait crié de danser alors qu’elle s’éloignait d’un SUV dans lequel ils roulaient dans les collines d’Hollywood en l’été 2020. Elle a dit que les deux s’étaient engagés dans une dispute qui s’était particulièrement échauffée lorsqu’elle avait commencé à insulter sa musique.

Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des fragments de balle de ses pieds.

La fusillade a déclenché une tempête de problèmes culturels et d’arguments qui ont culminé pendant le procès, notamment la réticence des victimes noires à parler à la police, la protection des femmes noires, la politique de genre dans le hip-hop et la toxicité en ligne.

Dans les plaidoiries finales, les procureurs ont souligné le courage qu’il a fallu pour que Megan se manifeste et le vitriol auquel la jeune femme de 27 ans a dû faire face. Ils ont dit qu’elle n’avait aucune raison de dire autre chose que la vérité.

« Pourquoi mentirait-elle ? a déclaré le procureur de district adjoint Alexander Bott. “Elle a été soumise à un flot de haine. Pour quoi ? Pour s’être présentée comme victime de violence domestique ?”

L’avocat de Lanez a allégué dans sa plaidoirie finale que les coups de feu avaient en fait été tirés par la meilleure amie de Megan, Kelsey Harris, dans une bagarre jalouse contre Lanez, qui avait tenté d’arrêter la fusillade. L’avocat, George Mgdesyan, a soutenu que Megan avait créé un récit plus sympathique en épinglant la fusillade sur Lanez.

“Megan Pete est une menteuse. Elle a menti sur tout dans cette affaire depuis le début”, a déclaré Mgdesyan. “Elle a menti sous serment ici.”

Harris a nié être le tireur et avait précédemment identifié Lanez comme celui qui tenait l’arme. Son avocat, dans un e-mail, a refusé de commenter son implication.

Lanez a commencé à sortir des mixtapes en 2009 et a connu une augmentation constante de sa popularité, passant aux albums des grands labels. Ses deux derniers ont atteint le top 10 des charts Billboard.

Megan Thee Stallion était déjà une étoile montante majeure au moment du tournage, et sa notoriété a augmenté depuis. Elle a remporté un Grammy du meilleur nouvel artiste en 2021 et a eu des singles n ° 1 sur le Billboard Hot 100 avec sa propre chanson “Savage”, mettant en vedette Beyonce, et en tant qu’invitée sur “WAP” de Cardi B.