Procès de Lucy Letby: les parents ont demandé le transfert avant que l’infirmière n’empoisonne le bébé, selon un témoignage

Le jury du procès en cours pour meurtre de Lucy Letby au Royaume-Uni a récemment entendu des preuves indiquant que deux parents avaient demandé le transfert de leur nouveau-né peu de temps avant que l’infirmière néonatale tueuse présumée ne l’empoisonne.

Letby, 32 ans, aurait tenté d’assassiner le petit garçon non identifié, appelé Child F, en ajoutant intentionnellement de l’insuline à son sac d’alimentation à l’hôpital Countess of Chester en août 2015, ont annoncé les jurés plus tôt cette semaine, selon la BBC.

Elle aurait également tué le frère jumeau de Child F, Child E, dans l’unité néonatale de l’hôpital moins de 24 heures plus tôt. Les deux garçons sont nés prématurément.

Letby est accusé d’avoir assassiné sept bébés et d’avoir tenté d’en assassiner 10 autres à l’hôpital de la comtesse de Chester au cours d’une tuerie d’un an entre 2015 et 2016.

Les jurés ont également reçu des notes d’infirmière de l’un des collègues de Letby, qui n’ont pas été identifiés pour des raisons juridiques, qui montraient que les parents de l’enfant F avaient demandé de déplacer le garçon dans un autre hôpital après la mort de son frère.

“Parents pris en charge tout au long de la journée par moi-même suite au décès d’un frère”, indique la note. “Les parents aimeraient transférer … l’équipe de transport n’est pas disponible aujourd’hui en raison d’une urgence. Toutes nos excuses aux parents.”

“Réservé provisoirement pour demain matin”, a ajouté le notaire.

Interrogée le 4 août 2015 sur l’état de santé de l’enfant F, l’infirmière a répondu qu’il était “stable” et qu’il n’y avait “aucun signe de problème”. Mais le rythme cardiaque du bébé est monté en flèche à plus de 200 battements par minute et sa glycémie a chuté peu après minuit, ont dit les jurés.

Le jeune garçon “est alors devenu plus silencieux” et a eu “un peu de jaunisse”, a déclaré l’ancien collègue de Letby, ajoutant qu’il avait été “gentil et stable” au début de son quart de travail, mais que son état s’était détérioré “soudainement”.

Lorsqu’on lui a administré un supplément de sucre, la glycémie de l’enfant F est revenue à des niveaux normaux et il a finalement été libéré après avoir récupéré.

Le procureur Nick Johnson a déclaré au jury au début du procès que Letby était une “présence constante et malveillante” à l’unité néonatale de l’hôpital.

Letby était prétendument le “dénominateur commun” et la mort des bébés a coïncidé avec ses quarts de travail.

Letby nie les 22 accusations portées contre elle et le procès devrait durer jusqu’à six mois.

Ian Leonard de Fox News a contribué au reportage.