Procès de Lucy Letby: le père témoigne que la petite fille a été gravement handicapée après que l’infirmière a tenté de la tuer

Les parents d’un bébé prématuré ont témoigné devant le tribunal jeudi qu’elle était gravement handicapée après que l’infirmière Lucy Letby aurait tenté de la tuer.

Letby, 32 ans, qui est jugé au Royaume-Uni, est accusé d’avoir assassiné sept nourrissons et d’avoir tenté d’en assassiner 10 autres dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester au cours d’une tuerie d’un an entre juin 2015 et juin 2016.

Un jury du Manchester Crown Court a entendu des preuves concernant un enfant, connu sous le nom de Baby G, que Letby aurait lié pour le tuer à trois reprises.

LA VIDÉO MONTRE DES CHAMBRES À L’UNITÉ NÉONATAL OÙ LUCY LETBY AURAIT ASSASSINÉ UN BÉBÉ

Les procureurs allèguent que Letby a mis du lait et de l’air supplémentaires dans le système du nourrisson, causant des lésions cérébrales irréversibles.

Le tribunal a entendu des témoignages selon lesquels Baby G est né prématurément à 23 semaines à six jours, pesant à peine 0,535 kg, soit un peu plus d’une livre, à l’hôpital Arrowe Park avant d’être transféré à la comtesse de Chester en août 2015.

Elle avait 100 jours – l’équivalent de 38 semaines de gestation – lorsque Letby a tenté de la tuer pour la première fois, ce qui, selon le procureur Nick Johnson, a fait d’elle la “plus jeune et la plus petite” des 17 bébés dans l’affaire.

Le jury a entendu comment Baby G s’était effondré vers 2 heures du matin le 7 septembre 2015, après que Letby avait commencé un quart de nuit à l’hôpital.

UN MÉDECIN BRITANNIQUE TÉMOIGNE DANS LE PROCÈS DE LUCY LETBY ‘KILLER NURSE’: ‘RIEN QUE J’AI VU AVANT OU DEPUIS’

Dans des déclarations lues au tribunal, les parents du bébé – qui ne peuvent pas être nommés pour des raisons juridiques – ont décrit comment ils pensaient qu’elle allait bien jusque-là.

Son père a décrit avoir reçu un appel de l’hôpital ce matin-là pour dire que leur fille “vomissait” et avait été aspirée, mais qu’il ne devrait pas s’inquiéter.

Il s’était rendu à l’hôpital avec la mère du bébé, a-t-il dit, et était devenu plus inquiet d’apprendre qu’il s’agissait en fait de “vomissements par projectile”.

Bébé G s’est stabilisé, mais quand il l’a vue par la suite, il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas.

PROCÈS DE LUCY LETBY : LES PARENTS ONT DEMANDÉ UN TRANSFERT AVANT QUE L’INFIRMIÈRE N’EMPOISONNE UN BÉBÉ, SELON UN TÉMOIGNAGE

“Je savais que quelque chose avait changé”, a déclaré le père.

“Quand elle était dans l’incubateur de la comtesse de Chester, elle souriait au son de ma voix”, a-t-il déclaré. “Après le vomi, elle était différente et elle ne répondait plus à ma voix.”

Il a déclaré qu’une IRM avait révélé plus tard l’étendue de ses lésions cérébrales et qu’elle souffrait maintenant de paralysie cérébrale quadriplégique.

L’enfant souffre également de microcéphalie, une condition dans laquelle la tête d’un bébé est plus petite que la normale, des problèmes respiratoires, une déficience visuelle, nécessite une sonde d’alimentation et nécessite des soins 24 heures sur 24.

Plus tôt, le jury a été informé des inquiétudes soulevées par le personnel médical après que Baby G a commencé à vomir par projectile et a eu du mal à respirer, et que son abdomen est apparu “distendu et décoloré”.

Le bébé a été intubé et transféré dans une autre pièce, selon les notes médicales, mais il est resté malade pendant plusieurs heures.

Un médecin qui a été appelé à l’unité néonatale a également noté le “vomi de gros projectile” et l’abdomen “violet et distendu” du bébé, avec un “liquide taché de sang” de la trachée.

Après avoir terminé son quart de travail, Letby a échangé des SMS avec un collègue dans lesquels elle a décrit l’effondrement du bébé comme “horrible” et a ensuite demandé : “Une idée de ce qui l’a causé ?”

Baby G a été renvoyée à l’hôpital Arrowe Park aux premières heures du 8 septembre et la semaine suivante, elle était suffisamment bien pour être transférée à la comtesse de Chester.

LUCY LETBY, L’INFIRMIÈRE NÉONATALE ALLÉGUÉE DU TUEUR, A ÉCRIT LA NOTE DE CONFESSION : “JE SUIS MAL. J’AI FAIT ÇA.’

Il est allégué que Letby a ensuite fait deux autres tentatives pour assassiner Baby G le même jour – à seulement cinq heures d’intervalle – le 21 septembre.

Le procureur Johnson avait précédemment déclaré au jury qu’elle souffrait du “même problème” qu’elle avait eu le 7 septembre, mais cette fois, cela faisait suite à un flux documenté de Letby.

Il a dit: “Il n’y avait eu aucun problème significatif avec G. Elle avait vomi parce qu’on lui avait donné trop de lait et d’air.”

Cela n’était pas arrivé “par accident”, a-t-il ajouté, et il y avait des parallèles avec d’autres bébés ciblés par Letby.

On prétend qu’elle était le “dénominateur commun” et que la mort du bébé a coïncidé avec ses quarts de travail.

Letby, de Hereford, en Angleterre, nie les 22 accusations portées contre elle et le procès devrait durer six mois.