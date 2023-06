Procès de l’ancien chef du groupe de travail contre le chef de la police de Joliet, d’autres se déplacent devant un tribunal fédéral – Shaw Local

Une poursuite intentée contre le chef de la police de Joliet et d’autres responsables par l’ancien directeur adjoint du groupe de travail sur le vol d’automobiles des trois comtés a été transférée du comté de Will à la cour fédérale.

Le procès du 31 mai du sergent de police à la retraite de Joliet. Dwayne Killian a été transféré au tribunal fédéral parce qu’il allègue des violations constitutionnelles avec ses affirmations selon lesquelles il a été faussement arrêté et accusé de vol l’année dernière.

En conséquence, l’affaire du comté de Will pour le procès de Killian a été close.

Le procès de Killian nomme comme accusés: le chef de la police de Joliet, Bill Evans, le sergent. Ed Grizzle, qui est également directeur du Tri-County Auto Theft Task Force, sous-chef Robert Brown, Sgt. Raul Alvarez et l’officier Ryan Shaw.

Le 14 juin, le procès de Killian a été attribué au juge américain LaShonda Hunt, qui a été nommé par le président américain Joe Biden le 18 janvier pour siéger au banc du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois.

Les avocats extérieurs habituels de la ville avec le cabinet d’avocats Hervas, Condon et Bersani représentent Evans et d’autres responsables de la police dans l’affaire du procès. Ils n’ont pas encore répondu aux allégations du procès de Killian et ils demandent plus de temps pour le faire.

« Le soussigné a besoin de plus de temps pour mener une enquête approfondie sur les allégations de la plainte et déposer les actes de procédure appropriés », a déclaré l’avocat Michael Bersani, dans une requête déposée vendredi.

Vidéo du véhicule d’escouade des policiers de Joliet menant l’ancien sergent de police de Joliet. Dwayne Killian (à gauche) à un véhicule de la brigade lors de son arrestation le 14 juin 2022. (Service de police de Joliet)

Le procès de Killian alléguait qu’il avait été accusé de vol et licencié de son poste de directeur adjoint du groupe de travail pour le stockage d’un chariot élévateur, d’une remorque et d’un compresseur d’air sur sa propriété à Minooka, même si son superviseur savait que l’équipement y était stocké pour le Tri- Groupe de travail du comté sur le vol d’automobile.

Il a affirmé qu’il n’avait jamais utilisé l’équipement et ne l’avait déplacé qu’après que le groupe de travail se soit vu refuser l’accès à d’autres sites, y compris la propriété de la ville, pour le stockage.

Killian a allégué que la police de Joliet avait arrêté Killian le 14 juin 2022, alors qu’il était accusé de vol.

La police de Joliet n’a jamais reconnu avoir arrêté Killian et les procureurs n’ont porté aucune accusation contre lui.

En février, l’avocat de Killian, John Schrock, a déposé une requête en justice au nom de Killian pour obtenir des informations sur les circonstances ayant conduit à son arrestation et sur les personnes impliquées.

Un rapport de police de Joliet obtenu par The Herald-News dans le cadre d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act montre qu’Alvarez et Shaw ont participé à l’arrestation de Killian dans le cadre de ce qui est décrit comme une assistance au Tri-County Auto Theft Task Force.