Procès de Jennifer Crumbley : un responsable d’une école du Michigan pour dessin violent

Un responsable d’une école du Michigan a déclaré mardi aux jurés qu’il estimait qu’il n’avait aucune raison de fouiller le sac à dos d’un adolescent avant le garçon a tué quatre camarades par ballemême si le personnel a rencontré les parents de l’adolescent ce matin-là pour discuter d’un dessin violent qu’il avait griffonné lors d’un devoir de mathématiques.

Nick Ejak, responsable de la discipline à l’Oxford High School, s’est déclaré préoccupé par la santé mentale d’Ethan Crumbley mais ne le considérait pas comme une menace pour les autres le 30 novembre 2021.

Après la réunion autour du dessin, les parents de l’adolescent ont refusé de ramener leur fils à la maison. Quelques heures plus tard, il a sorti un pistolet 9 mm de son sac à dos et a tiré sur 11 personnes à l’intérieur de l’école.

Jennifer Crumbley, 45 ans, est accusée d’homicide involontaire. Les procureurs affirment qu’elle et son mari ont fait preuve d’une négligence grave et auraient pu éviter les quatre décès s’ils avaient pris soin de la santé mentale de leur fils. Ils sont également accusés d’avoir rendu accessible une arme à feu à la maison.

Une grande partie du témoignage d’Ejak s’est concentrée sur la réunion de ce matin-là, à laquelle participaient lui, les parents, le garçon et un conseiller. L’école a demandé cette réunion après qu’un enseignant ait trouvé le dessin qui représentait un pistolet et une balle et les lignes suivantes : « Les pensées ne s’arrêteront pas. Aide-moi. Le monde est mort. Ma vie est inutile.

Ejak a déclaré qu’il n’avait pas de soupçons raisonnables pour fouiller le sac à dos de l’adolescent, comme un comportement nerveux ou des allégations de vapotage ou de possession d’une arme.

« Rien de tout cela n’était présent », a-t-il déclaré au jury, ajoutant que le dessin ne violait pas non plus le code de conduite de l’école.

Ejak a déclaré qu’il trouvait « étrange » et « étrange » que Jennifer et James Crumbley aient refusé de ramener immédiatement leur fils à la maison.

“Ce qui me préoccupait, c’était qu’il reçoive l’aide dont il a besoin”, a déclaré Ejak.

Jennifer Crumbley a travaillé dans le marketing pour une société immobilière. Son patron, Andrew Smith, a déclaré que l’entreprise était « très familiale, la famille avant tout », une tentative apparente des procureurs de montrer qu’elle n’avait pas besoin de se précipiter pour retourner au travail après la réunion matinale à l’école.

Smith a déclaré que Jennifer Crumbley s’était précipitée hors du bureau lorsque la nouvelle de la fusillade a éclaté. Elle lui a envoyé des SMS déclarant que son fils « devait être le tireur. … J’ai besoin de mon travail. S’il vous plaît, ne me jugez pas pour ce que mon fils a fait.

“J’ai été un peu surpris”, a déclaré Smith. “J’ai été surpris qu’elle s’inquiète pour son travail.”

Le jury a vu des photos de la police de la maison de Crumbley prises le jour de la fusillade. La chambre d’Ethan était en désordre, avec des cibles en papier provenant d’un champ de tir accrochées au mur. Le petit coffre-fort contenant l’arme de poing Sig Sauer était ouvert et vide sur le lit de ses parents.

Ejak, le doyen du lycée, a déclaré que les parents n’avaient pas révélé que James Crumbley avait acheté une arme à feu comme cadeau pour Ethan quatre jours plus tôt. Ejak n’était pas non plus au courant des hallucinations de l’adolescent plus tôt en 2021.

«Cela aurait complètement changé le processus que nous avons suivi. … En tant qu’expert de leur enfant, je compte beaucoup sur les parents pour obtenir des informations”, a-t-il déclaré.

James Crumbley, 47 ans, sera jugé en mars. Le couple est le premiers parents aux États-Unis être inculpé dans une fusillade de masse dans une école commise par leur enfant. Ethan, aujourd’hui âgé de 17 ans, purge une peine perpétuité.

