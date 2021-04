On a dit aux jurés d’oublier les «dissimulations» et de se concentrer sur les preuves alors que deux ex-officiers de police et un avocat de la force ont été jugés accusés de «minimiser» le blâme sur la catastrophe de Hillsborough.

L’ancien surintendant en chef de la police du South Yorkshire (SYP), Donald Denton, 83 ans, Alan Foster, 74 ans, inspecteur en chef à la retraite, et Peter Metcalf, 71 ans, ancien avocat de la police, auraient perverti le cours de la justice à la suite de la tragédie. lors de la demi-finale de la FA Cup le 15 avril 1989 au cours de laquelle 96 supporters de Liverpool sont morts.

Mardi, un procès devant le Nightingale Court du Lowry Theatre de Salford a appris que les accusés étaient impliqués dans la modification des déclarations sur le jour de la catastrophe.

Une dizaine de personnes, dont des proches du défunt, ont regardé les débats par liaison vidéo depuis St George’s Hall à Liverpool.

Sarah Whitehouse QC, poursuivant, a déclaré au tribunal: «C’est important: le nom de Hillsborough est connu dans tout le pays comme le théâtre d’un terrible désastre.

Le procès se déroule à la Nightingale Court dans le Lowry Theatre, Salford



«Le nom est cependant devenu connecté dans l’esprit de beaucoup, principalement par le biais de la couverture médiatique, comme lié à une dissimulation et à des tentatives de cacher les faits réels.

«Vous devez oublier tout ce que vous avez entendu et vous concentrer uniquement sur les preuves que vous entendez devant ce tribunal.

« A la fin de ce procès, vous serez les seuls dans le pays à avoir entendu toutes les preuves concernant cet aspect de la catastrophe de Hillsborough. »

Mme Whitehouse, ouvrant le dossier à la poursuite, a déclaré que les trois accusés avaient tenté de minimiser le blâme « qui pourrait être porté sur la police du South Yorkshire » après la catastrophe.

« Ils l’ont fait en modifiant les comptes rendus des policiers présents ce jour-là », a-t-elle déclaré.

« Ils savaient que ces comptes allaient inévitablement finir par être envoyés à un certain nombre d’enquêtes qui suivraient la catastrophe. »

Le jury a été informé que les avocats avaient averti les officiers supérieurs du SYP qu’ils devaient se considérer comme «l’accusé» et «se préparer en conséquence».

Liverpool et le Real Madrid sont à la mémoire des victimes de la catastrophe de Hillsborough



Des enquêtes devaient être effectuées par la police, y compris des «observations ou plaintes» des résidents locaux, des propriétaires de pub et des commerçants au sujet des matchs de football à Hillsborough en général, et en particulier des matchs impliquant des supporters de Liverpool, a appris le tribunal.

Metcalf était un associé du cabinet d’avocats Hammond Suddards, qui a été invité à agir pour la mutuelle municipale, les assureurs de la police du South Yorkshire, après la catastrophe. L’entreprise a traité des «demandes substantielles» de dommages-intérêts.

À la suite de la tragédie, la police des West Midlands a pris en charge les enquêtes et a demandé des comptes rendus écrits par des agents présents ce jour-là, a déclaré Mme Whitehouse.

Elle a ajouté: «Un certain nombre de comptes ont été modifiés par eux ou sous leur direction.

« Les modifications ont eu pour effet de masquer les manquements de la police du Yorkshire du Sud dans la planification et l’exécution de la police du match de football. »

Denton, de Sheffield, Foster, de Harrogate, et Metcalf, d’Ilkley, nient chacun deux chefs d’accusation d’actes tendant et destinés à pervertir le cours de la justice.

Le procès, qui devrait durer jusqu’à 16 semaines, se poursuivra mercredi.