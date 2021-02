Procès de destitution de Trump: le Sénat va commencer à entendre des preuves

Le Sénat devrait commencer à entendre les preuves mercredi dans le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump. Neuf responsables de la mise en accusation de la Chambre des représentants, dont la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, présenteront leurs arguments pour expliquer pourquoi le président mérite d’être condamné par le Sénat. On s’attend à ce que ce soit la première occasion pour les responsables de la mise en accusation, les démocrates de la Chambre qui poursuivent l’affaire, de présenter ce qu’ils disent être de nouvelles preuves pour condamner l’ancien président sur un seul article selon lequel il a incité une foule pro-Trump à prendre d’assaut le Capitole le janvier. 6. L’audience fait suite au vote 56-44 de mardi selon lequel le procès de destitution est constitutionnel, malgré les arguments selon lesquels Trump ne peut pas être jugé en tant que simple citoyen actuel.

Neera Tanden, la sélection de l’OMB de Biden, fait face à des questions plus difficiles de la part des sénateurs

Le choix du président Joe Biden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget, Neera Tanden, fera face à une deuxième journée de grillades mercredi lorsqu’elle témoignera devant la commission du budget du Sénat. Tanden, le président et chef de la direction du Center for American Progress qui a également travaillé pour les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama, a attrapé la chaleur pour des diffusions sur Twitter destinées aux républicains au cours des dernières années, en particulier contre les sénateurs auxquels elle devra faire face pendant sa confirmation. Témoignant mardi devant un autre panel du Sénat, elle s’est excusée et a promis que son rôle d ‘«avocat passionné» changerait si elle était confirmée.

Les boucaniers célèbrent leur victoire au Super Bowl avec un défilé de bateaux

Les Buccaneers de Tampa Bay célébreront leur victoire au Super Bowl 55 avec un défilé de bateaux sur la rivière Hillsborough mercredi, à partir de 13 h HE. La victoire des Buccaneers sur les Chiefs de Kansas City était le deuxième titre du Super Bowl de la franchise. Pour le quart-arrière Tom Brady – le joueur par excellence du jeu -, cela représentait sa septième victoire au Super Bowl, une de plus que les franchises avec le plus grand nombre de victoires, les Steelers de Pittsburgh et les New England Patriots.

La météo arctique en route pour une grande partie des États-Unis

Une bonne dose d’hiver est en réserve pour une grande partie des États-Unis cette semaine alors que le vortex polaire suinte à travers le pays et qu’une mauvaise tempête hivernale se développe, provoquant un temps glacial pour un séjour prolongé à partir de mercredi matin. Le centre-nord des États-Unis endure un froid dangereux et amer depuis plusieurs jours maintenant en raison d’un déplacement du vortex de l’Arctique vers les États-Unis, a déclaré AccuWeather, et aucune interruption du temps glacial n’est en vue. Les gens devraient limiter leur temps à l’extérieur, et si vous en avez besoin et ceux qui vont à l’extérieur devraient prendre des précautions pour se couvrir la peau, a conseillé weather.com. Dans le sud, il ne fera pas aussi froid, mais il fera toujours très froid – jusqu’à 15 à 25 degrés sous la moyenne pour cette période de l’année.

Serena Williams poursuit sa quête pour l’Open d’Australie

La quête de la légende du tennis américain Serena Williams pour un 24e titre record en simple du Grand Chelem se poursuit mercredi après avoir battu la Serena Stojanovic au deuxième tour de l’Open d’Australie. Williams a remporté les sept derniers matchs pour battre Stojanovic, 99e, 6-3, 6-0 en un peu plus d’une heure. Williams, sept fois championne à Melbourne, revient d’un problème de tendon d’Achille qui l’a entravée l’an dernier lors d’une défaite à l’US Open et l’a forcée à se retirer de Roland-Garros. Du côté des hommes, Novak Djokovic, huit fois vainqueur de l’Open d’Australie, a battu l’Américaine Frances Tiafoe 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3 dans un test précoce pour la championne en titre serbe.