MINNEAPOLIS – Un juge du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a accueilli jeudi la demande des procureurs d’ajouter une accusation de meurtre au troisième degré, donnant au jury plus d’options alors qu’il considère la culpabilité de Chauvin dans la mort de George Floyd.

Chauvin est également accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd en mai. Les procureurs affirment que Floyd, 46 ans, a été tué par le genou de Chauvin, comprimé contre le cou de Floyd pendant plus de 9 minutes alors qu’il était menotté et épinglé au trottoir.

La sélection du jury s’est poursuivie jeudi après le débat sur la nouvelle charge. Les jurés potentiels ont été interrogés sur leur connaissance de l’affaire et des protestations contre la mort de Floyd et ont demandé s’ils pouvaient écarter les opinions existantes pour servir de manière impartiale.

À la fin des travaux jeudi, six les jurés avaient été choisi. Quelques-uns semblaient impatients; d’autres ont peur, certains ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de servir dans une affaire aussi médiatisée et source de division, surtout si leur identité devenait publique. Beaucoup avaient établi des opinions claires sur les événements qui ont conduit à l’arrestation de Chauvin, mais certains n’ont pas suivi les détails sur ce qui a conduit à la mort de Floyd et les manifestations et émeutes qui ont suivi.

Dernières mises à jour:

Six jurés – cinq hommes et une femme – ont été sélectionnés à ce jour. Trois des jurés s’identifient comme blancs, un comme multiracial, un comme hispanique et un comme noir, selon le juge de district du comté de Hennepin, Peter Cahill.

Cahill et des avocats au cours de la semaine ont interrogé des jurés potentiels sur leur connaissance antérieure de l’affaire, s’ils l’ont vue aux nouvelles et comment ils ont répondu à un questionnaire de 13 pages.

La sélection du jury devait reprendre à 9 h, heure du Pacifique, vendredi. Le juge a réservé au moins trois semaines pour la sélection du jury. Les déclarations liminaires sont prévues au plus tôt le 29 mars.

Le réseau USA TODAY vous offrira une couverture en direct de l’essai de Derek Chauvin. Actualisez les mises à jour de cette page. Suivez notre équipe de reporters sur Twitter ici. Pour les nouvelles livrées dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à la newsletter Daily Briefing.

Les manifestants disent qu’ils prévoient de manifester chaque jour du procès

Il y avait près d’une douzaine de personnes en face du centre gouvernemental du comté de Hennepin jeudi après-midi. Des drapeaux «Black Lives Matter» bordaient le haut de la structure où plusieurs personnes étaient assises sur un banc. À proximité, une personne a joué un petit tambour.

Un homme de 43 ans de Red Wing, Chaz Neal, a déclaré qu’il était au palais de justice tous les jours depuis lundi. Neal tenait un portrait de Floyd portant un sweat-shirt bleu. Neal a déclaré que lorsque le procès a commencé, il s’est dit qu’il serait là «jusqu’à la toute fin» et s’inquiète de la composition du jury. « Ce seront ses pairs là-haut », a déclaré Neal.

Rhea Smykalski, une résidente de Minneapolis âgée de 33 ans, était assise sur le bord du trottoir avec une pancarte en carton indiquant «Honk for George Floyd». Pendant environ trois à cinq heures par jour, Smykalski manifeste devant le centre gouvernemental parce que Minneapolis a « vu trop de meurtres ». Smykalski a déclaré que le nom de Floyd n’était « même pas le nom de famille sur la liste ».

« Nous exigeons toujours justice », a déclaré Smykalski.

Jusqu’à présent, la moitié des jurés sont blancs; État conteste la défense d’un juré hispanique en grève

Six jurés – cinq hommes et une femme – ont été choisis jusqu’à présent pour servir pendant le procès de Derek Chauvin. Trois des jurés s’identifient comme blancs, un comme multiracial, un comme hispanique et un comme noir, selon le juge. Compte tenu des circonstances de la mort de Floyd – un homme noir mourant sous le genou d’un policier blanc – la composition raciale du jury sera certainement une préoccupation.

Jeudi après-midi, lorsque la défense a frappé un autre juré potentiel hispanique – au moins la troisième personne hispanique frappée par la défense – les procureurs ont lancé leur deuxième défi Batson, qui prétend qu’un juré potentiel a été éliminé sur la base du sexe, de la race, de l’appartenance ethnique ou de la religion. . Le juge a nié la contestation.

« Je ne vois aucun modèle dans la défense des minorités raciales en grève », a déclaré Cahill, citant la composition du jury.

L’État a lancé son premier défi Batson mardi, lorsque la défense a frappé un deuxième candidat juré hispanique.

Sixième juré sélectionné

Le tribunal a assis son sixième juré jeudi matin. L’homme, un fan autoproclamé de véritables émissions de crime, a noté dans son questionnaire préalable au procès qu’il «n’était pas du tout d’accord» que le système de justice pénale était biaisé contre les minorités.

Parmi les cinq autres: un homme noir qui a immigré d’Afrique aux États-Unis, un chimiste, une femme qui se dit «super excitée» de servir, un homme qui dit avoir une vision assez négative de Blue Lives Matter et un homme probablement forcé d’annuler son mariage pour faire partie du jury.

Une future jurée, mère célibataire de deux enfants, a déclaré jeudi qu’elle ne pouvait pas « ignorer » la vidéo virale de la mort de Floyd et que la revoir serait « traumatisante ». La défense a proposé de la rayer du jury et la poursuite s’est opposée à la décision, mais le juge a finalement accordé la grève.

Les responsables de Minneapolis disent que la ville travaille pour ouvrir l’intersection où se trouve le mémorial George Floyd

Les responsables de Minneapolis ont déclaré aux résidents lors d’une conférence de presse jeudi matin que la ville s’emploie à rouvrir l’intersection où le Le site commémoratif George Floyd est situé. L’intersection, à 38th Street et Chicago, est fermée depuis fin mai.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré que l’intersection est « un espace de guérison et de rassemblement très critique » mais que le quartier environnant est en difficulté à cause de la criminalité qui se déroule autour de l’intersection. Une personne a été tuée et une autre a été blessée lors d’une fusillade sur le site samedi soir, ont indiqué les autorités.

Frey a déclaré qu’une enquête avait été envoyée aux quartiers environnants pour voter sur le résultat de l’espace. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré qu’il était possible de trouver un moyen d’ouvrir le site tout en lui rendant hommage.

« Comme vous le savez peut-être, j’ai grandi à un pâté de maisons et demi de la 38e et de Chicago », a déclaré Arradondo. «Bien que nous devions nous assurer que l’intersection reste respectueuse… En même temps, cette communauté doit retrouver son essor.»

Frey a remercié ceux qui ont manifesté pacifiquement plus tôt cette semaine et a déclaré que la ville continuerait de fournir des mises à jour aux résidents au fur et à mesure que le procès progressait. Arradondo a déclaré que la planification unifiée de la sécurité de la ville, appelée Operation Safety Net, en est à sa deuxième phase, qui entoure la sélection du jury. Les résidents peuvent s’attendre à une augmentation visible des ressources au cours de la phase trois, lorsqu’un verdict est possible, a déclaré Arradondo.

Le juge rétablit l’accusation de meurtre au troisième degré

Le juge Peter Cahill a ouvert la procédure de jeudi en entendant des arguments sur le rétablissement d’une accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin, acceptant finalement la demande des procureurs de la réintégrer. Les observateurs juridiques disent que la nouvelle accusation donne au jury plus d’options car elle considère la culpabilité de Chauvin dans la mort de Floyd.

Cahill avait auparavant rejeté l’accusation comme n’étant pas justifiée par les circonstances de la mort de Floyd, mais une décision de la cour d’appel dans une affaire sans rapport a établi de nouveaux motifs pour cela.

Et mercredi, la Cour suprême du Minnesota a rejeté un appel de Chauvin visant à empêcher les frais supplémentaires. La décision inhabituelle et accélérée de la Haute Cour de l’État permet à la sélection des jurés de se poursuivre avec juste un hoquet dans la procédure plutôt qu’un retard de plusieurs semaines ou mois pendant qu’elle examinait un appel.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, qui dirige la poursuite, a déclaré dans un communiqué que l’ajout de l’accusation « reflète la gravité des allégations contre M. Chauvin ».

« Nous sommes impatients de présenter les trois chefs d’accusation au jury », a-t-il déclaré.

Cahill a également noté que le rétablissement de l’accusation de meurtre au troisième degré ne s’applique pas aux trois autres agents inculpés dans la mort de Floyd. Ils doivent être jugés cet été et d’éventuelles accusations au troisième degré dans cette affaire seront traitées ultérieurement, a déclaré le juge.

Contribuer: The Associated Press