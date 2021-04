MINNEAPOLIS – Les jurés ont entendu l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour la première fois jeudi lorsqu’il a déclaré qu’il ne témoignerait pas lors de son procès pour meurtre.

« J’invoquerai mon privilège du cinquième amendement aujourd’hui », a déclaré Chauvin.

La défense a remis sa cause jeudi.

Les jurés ont entendu cinq heures de témoignage mercredi d’un expert médical de la défense qui a déclaré que la manière de la mort de George Floyd était « indéterminée », contrairement à divers témoins à charge qui ont qualifié la mort d’homicide.

Le Dr David Fowler, ancien chef du bureau du médecin légiste du Maryland, a déclaré qu’il pensait que Floyd, en raison de ses problèmes cardiaques sous-jacents, avait une «arythmie cardiaque soudaine» tout en étant retenu et maîtrisé par la police.

Le témoignage contredit celui de plusieurs témoins à charge, qui ont déclaré que Floyd était mort d’un manque d’oxygène en raison de la contrainte des forces de l’ordre.

Où se déroule le procès: La défense soutient que la maladie cardiaque hypertensive de Floyd et l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que la lutte avec la police, l’ont amené à souffrir de fatigue cardiaque et finalement à mourir. Mardi, la défense a appelé un ancien policier et un ambulancier à la retraite du comté de Hennepin qui ont tous deux témoigné de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Les procureurs, quant à eux, affirment que Floyd est mort à cause du genou de Chauvin au cou pendant plus de neuf minutes. Au cours de 11 jours, les procureurs ont appelé 38 témoins à la barre et ont diffusé des dizaines de vidéos de spectateurs, de surveillance et de caméras corporelles de la police.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Dernières mises à jour:

Morries Hall, un homme qui était dans un SUV avec George Floyd avant la lutte avec la police, ne témoignera pas au procès de Chauvin, a déclaré le juge Peter Cahill mercredi.

Auparavant, Cahill a rejeté une requête d’acquittement de Chauvin qui a été présentée dans des plaidoiries par l’avocat principal de la défense Eric Nelson. De telles requêtes d’acquittement par la défense sont normalement déposées à la fin du procès de l’État, sont en grande partie des actions juridiques pro forma dans les procès pénaux et sont rarement, voire jamais, accordées par les tribunaux.

Mercredi également, Kim Potter, l’ancien policier du Minnesota qui a abattu Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un contrôle routier, a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La fusillade a enflammé les tensions raciales au Brooklyn Center, à quelques kilomètres de l’endroit où Floyd est décédé en mai dernier.

La défense a convoqué ses six premiers témoins à la barre mardi après que l’accusation eut mis fin à ses arguments. Le dernier témoin de la journée, l’expert de la défense en matière d’utilisation de la force Barry Brodd, a déclaré aux jurés que Chauvin était «justifié» dans son usage de la force – le premier témoin à suggérer que la retenue sur Floyd était acceptable.

Médecin légiste de la défense: Floyd avait une « arythmie cardiaque soudaine »

Le Dr David Richard Fowler, médecin légiste à la retraite et ancien chef du bureau du médecin légiste dans le Maryland pendant 17 ans, a déclaré aux jurés mercredi que la mort de George Floyd était due à ses problèmes de santé existants plutôt qu’à l’asphyxie ou au manque d’oxygène.

Fowler a déclaré que la plaque accumulée dans les artères de Floyd et sa maladie cardiaque hypertensive étaient la cause directe du décès, à son avis, notant que Floyd avait une « arythmie cardiaque soudaine » en raison de ces problèmes cardiaques tout en étant retenu et maîtrisé par la police.

Fowler a noté que ces conditions contributives significatives incluraient: l’ingestion de fentanyl et de méthamphétamine de Floyd, ce que d’autres experts ont appelé une croissance cellulaire anormale «accidentelle» dans sa région pelvienne et l’exposition aux gaz d’échappement des véhicules qui pourraient avoir conduit à une intoxication au monoxyde de carbone. Cette dernière condition contributive n’a été soulevée par aucun expert auparavant.

L’effort physique augmente les besoins en oxygène du corps, tandis que la méthamphétamine augmente la fréquence cardiaque et provoque le rétrécissement des artères au point de ralentir le flux sanguin, a déclaré Fowler. La méthamphétamine augmente également le risque d’arythmie, a-t-il déclaré.

Fowler a concédé lors du contre-interrogatoire par l’avocat de l’État Jerry Blackwell que si Floyd a été officiellement déclaré mort à l’hôpital, il était mort «bien, bien avant cela». Il a convenu que Floyd aurait dû recevoir des soins médicaux immédiats lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque.

Fowler a déclaré qu’il était «critique» au sujet des agents qui ne fournissent pas l’assistance médicale.

«Des soins médicaux immédiats pour une personne qui a subi un arrêt cardiaque pourraient bien inverser ce processus», a déclaré Fowler.

Fowler fait actuellement face à une poursuite fédérale. Alors qu’il était médecin légiste en chef dans le Maryland, Fowler a statué sur la mort d’Anton Black, un jeune noir de 19 ans en crise de santé mentale qui a été tué par la police en 2018, un accident, selon The Baltimore Sun. Personne n’a été inculpé et la famille de Black a intenté une action en justice en décembre.