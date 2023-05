Batterygate est de retour dans l’actualité alors qu’Apple cherche à bloquer un procès au Royaume-Uni accusant la société de « limiter » les performances de ses iPhones.

La semaine dernière, Apple a exhorté un tribunal de Londres à bloquer un procès de 2 milliards de dollars accusant le fabricant d’iPhone de cacher des batteries défectueuses dans certains modèles de téléphones, dans une controverse qui remonte à des années. L’entreprise nie avoir induit les clients en erreur.

« Vous savez, Apple l’a appelé » lissage « , avec l’idée qu’ils n’allaient pas tirer autant d’énergie de la batterie, et ce que cela signifie vraiment en fin de compte, c’est que votre téléphone est plus lent », a déclaré l’expert en technologie Avery Swartz. a déclaré lundi à CTV Your Morning.

Les avocats de Justin Gutmann, qui a intenté une action en justice au nom d’utilisateurs d’iPhone au Royaume-Uni, ont fait valoir devant les tribunaux qu’Apple avait dissimulé des problèmes de batteries dans certains modèles et installé « subrepticement » un outil de gestion de l’alimentation qui limitait les performances.

Apple s’est excusé en 2017, déclarant qu’il ne ferait jamais « rien pour raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple ou dégrader l’expérience utilisateur pour conduire les mises à niveau des clients ».

Il a affirmé que le déménagement était nécessaire pour éviter les arrêts inattendus liés à la fatigue de la batterie.

Mais les clients ont accusé l’entreprise d’essayer d’encourager les consommateurs à acheter de nouveaux modèles d’iPhone, une pratique parfois appelée « obsolescence programmée ».

Apple a réduit le prix d’un remplacement de batterie pour toute personne possédant un iPhone 6 ou une version ultérieure.

La société a également réglé des poursuites aux États-Unis remontant à 2020, notamment un règlement pouvant atteindre 500 millions de dollars américains en Californie et un règlement de 113 millions de dollars américains en Arizona.

« Ils disent que vous savez que cela n’a pas besoin d’aller de l’avant, car bien sûr ils le feraient », a déclaré Swartz. « C’est jusqu’à 2 milliards de dollars dans un recours collectif. Ils veulent l’arrêter. »



Regardez l’intégralité de l’interview d’Avery Swartz en haut de l’article. Avec des fichiers de Reuters, de l’Associated Press et de l’AFP