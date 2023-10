Dans une scène qui aurait pu être tirée d’un thriller judiciaire hollywoodien, Donald Trump a été appelé à la barre des témoins la semaine dernière et accusé d’avoir menacé un greffier du tribunal.

L’ancien président avait déjà été condamné à une amende pour s’en être pris au greffier du juge. Maintenant, il avait récidivé et le juge Arthur Engoron, habituellement plaisant, a menacé avec colère d’enfermer Trump. « Pourquoi ne devrait-il pas y avoir de sanctions sévères pour cette désobéissance flagrante et dangereuse à une ordonnance claire du tribunal ? demanda Engoron.

Trump s’en est sorti avec une amende de 10 000 dollars – cette fois – mais ce moment a tiré le rideau sur les procès en duel qui se sont déroulés dans une salle d’audience de Manhattan au cours des quatre dernières semaines. Il s’agit du premier d’une série de procès auxquels Trump sera confronté dans les mois à venir et qui définira probablement le modèle des procès compliqués et aux enjeux élevés à venir.

Le procès officiel, dont Engoron est le juge, vise à déterminer si Trump a sciemment gonflé la valeur de ses propriétés pour augmenter sa valeur nette. Engoron a déjà statué que la Trump Organization avait trafiqué les comptes – une décision qui pourrait mettre fin à l’empire commercial de Trump à New York. Le procès porte sur la punition que Trump devrait subir à ses fils adultes et aux autres dirigeants de Trump. Il s’agit d’une affaire civile, Trump n’ira pas en prison, quelle que soit la décision du juge. Il n’y a pas non plus de jury pour impressionner. Engoron prend la décision finale sur la base des audiences du tribunal.

Le deuxième procès – officieux – se déroule devant le tribunal de l’opinion publique. Le cirque médiatique arrive à chaque fois que Trump comparaît devant le tribunal et attaque la « chasse aux sorcières ». Ses avocats crient au scandale, crient après les témoins et exigent que l’affaire soit classée sans suite. Les faits de l’affaire semblent presque accessoires. Pour Trump et ses avocats, il est clair – souvent au grand dam du juge – que le procès officiel est moins important pour eux que le procès politique.

“Beaucoup d’entre lui pensent que ce sont les procès qui lui permettront d’être réélu”, a déclaré Julien Zelizer, professeur d’histoire et d’affaires publiques à Princeton et auteur de The Presidency of Donald J Trump: A First Historical Assessment. “Il sera là et se montrera attaqué encore et encore pour faire valoir qu’il est une figure contestataire partout où ils l’amèneront.”

Le juge Arthur Engoron et Donald Trump, comme on le voit dans un croquis d’audience du 25 octobre. Photographie : Jane Rosenberg/Reuters

Mais même pour quelqu’un d’aussi calé en médias que Trump, jongler avec les procès s’avère difficile et peut révéler de réels problèmes à venir. Franchir la frontière ténue entre les dynamiques judiciaire et politique exige de la retenue, une qualité que Trump n’a jamais démontrée. S’il va trop loin, les conséquences pourraient être graves.

Après le premier jour du procès, début octobre, Trump a posté sur les réseaux sociaux, se moquant d’une photo du légiste d’Engoron avec le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, la qualifiant de « petite amie » de Schumer.

Saccager ses adversaires et s’appuyer sur eux pour attirer son immense base de fans est une tactique que Trump utilise depuis des années. Mais devant un tribunal, les enjeux sont plus importants. Engoron a le pouvoir de jeter Trump en prison pour avoir violé une ordonnance de silence lui interdisant de parler publiquement du personnel du tribunal. Engoron, qui fait souvent des blagues depuis le banc, a adopté un ton sérieux en discutant de la violation de l’ordre de silence de Trump. Le juge a répété à plusieurs reprises qu’il était « protecteur » de son personnel, notamment dans un climat politique « surchauffé ».

“Je ne veux pas que quiconque soit tué”, a déclaré Engoron mercredi alors que Trump était assis avec ses avocats, laissant une longue pause s’installer dans la salle d’audience.

Il n’est pas surprenant que ce moment dramatique ait eu lieu pendant la semaine de Michael Cohen au tribunal. Autrefois maître et fidèle serviteur, Trump et Cohen sont désormais des ennemis acharnés. La comparution de l’ancien avocat de Trump a généré une publicité massive pour le procès – qui a récemment traversé une période aride et technique. Mais cela a également – ​​une fois de plus – mis en lumière les batailles très différentes qui se déroulent au sein de la Cour suprême de Manhattan.

Dans le cas de fraude proprement dit, le témoignage de Cohen était simple : il a déclaré que Trump avait voulu qu’il majore la valeur de ses actifs dans les états financiers afin d’augmenter la valeur de sa valeur nette. Cohen l’a répété à plusieurs reprises depuis qu’il s’en est pris à son ancien patron et que son témoignage au Congrès en 2019 a inspiré l’affaire que le procureur général de New York, Letitia James, a intentée contre la Trump Organization et qu’Engoron supervise désormais. Mais il est peu probable que la substance même de la comparution dramatique de Cohen détermine la décision du juge.

Pour le procès politique, le témoignage de Cohen était bien plus important. Les avocats de Trump en ont profité pour faire preuve de poésie sur la façon dont Cohen avait autrefois admiré le président, faisant admettre à Cohen qu’il avait lu le best-seller de Trump, The Art of the Deal, deux fois alors qu’il était à l’université et qu’il avait, à un moment donné, déclaré qu’il prendrait une balle pour Atout. Le fait que Cohen se soit finalement retourné contre Trump prouve qu’il est un menteur en série auquel on ne peut pas faire confiance à la barre, ont-ils soutenu.

“Le procureur général essaie de couvrir un témoin extraordinaire qui n’a aucune crédibilité à la barre”, a déclaré l’avocat de Trump, Christopher Kise, lors d’échanges entre les avocats et le juge. Les avocats de Trump ont qualifié Cohen de parjure amer qui vivait désormais de ses liens avec Trump. Cohen était un témoin tellement imparfait que l’affaire devrait être classée, ont-ils soutenu.

For all their shouting, Engoron emphasized that he did not even consider Cohen a “key witness”. After weeks of pouring through documents and interviews with lawyers and accountants, Engoron said: “There’s enough evidence from this case to fill this courtroom.”

Trump watches as his lawyer Alina Habba cross-examines Michael Cohen before Engoron on 25 October, as seen in a courtroom sketch. Photograph: Jane Rosenberg/Reuters

Prosecutors from the attorney general’s office neatly described what was going on after Trump’s lawyers once again attacked Cohen’s testimony. This was “a trial within a trial within a trial” they said – and one that is unlikely to sway the judgment.

For Trump, that doesn’t seem to matter. He’s playing by the strategy that got him to the White House: maximum outrage and publicity to fire up his base as a money-raising marketing tool.

How long Trump’s strategy can last will be tested over the next year, and not only because the presidential election is next November. Trump has five other court cases on his heels, including some that are based on criminal charges that could lead to prison time if he is convicted.

Lawyers for those cases are watching this case closely as they weigh their tactics for the fights ahead. Susan Hoffinger, who is leading the Manhattan district attorney office’s case against Trump over hush money payments to adult film star Stormy Daniels, was in the courtroom during Cohen’s two days of testimony. So was her opponent, Trump’s attorney Todd Blanche.

“In many ways, I think this [case] C'est le moindre de ses soucis, même si cela va le mettre en faillite », a déclaré Gregory Germain, professeur de droit à l'Université de Syracuse. « Si cela avait été le cas contre Joe Blow, il n’y aurait pas de presse là-bas, personne ne dénoncerait ce genre de choses. Il n'y aurait pas d'attaques contre les greffiers et le juge. C'est donc simplement la nature hollywoodienne de ce procès fou.