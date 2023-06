Procès Danny Masterson: le juge découvre que des avocats ont divulgué des informations à l’Église de Scientologie – National

Deux avocats représentant auparavant Ce spectacle des années 70 L’acteur et violeur condamné Danny Masterson a été sanctionné financièrement par un juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles mercredi.

La juge Charlaine Olmedo a statué que les anciens avocats de la défense de Masterson, Tom Mesereau et Sharon Appelbaum, avaient divulgué des informations sensibles sur le procès à l’Église de Scientologie concernant les femmes qui avaient accusé Masterson de viol.

Masterson, 47 ans, est un scientologue en exercice. La semaine dernière, un jury de Los Angeles a déclaré l’acteur coupable de viol après près de deux semaines de délibération.

Les trois femmes qui ont accusé Masterson de les avoir agressées sexuellement ont affirmé pendant de nombreuses années que l’église les traquait et les harcelait depuis qu’elles avaient quitté la Scientologie.

Le matériel de découverte confidentiel du procès pour viol de Masterson a été envoyé à une autre avocate de l’Église de Scientologie, Vicki Podberesky, et il contenait des rapports de police des victimes et leurs informations personnelles, y compris les adresses personnelles et les coordonnées bancaires.

La fuite vers Podberesky a été révélée lors du nouveau procès de Masterson le mois dernier, lorsque le procureur adjoint du district Reinhold Mueller a déclaré avoir reçu un e-mail de Podberesky – qui n’était pas affilié au procès – qui comprenait une pièce jointe de 570 pages de matériel de découverte. Il n’est pas clair si la pièce jointe a été envoyée par accident.

« Il est extrêmement troublant que toutes nos découvertes expurgées que nous avons remises à la défense soient maintenant entre les mains de la Scientologie », a déclaré Mueller au juge lors du nouveau procès de Masterson.

Podberesky a tenté de prétendre que les procureurs sollicitaient de faux témoignages de la part des victimes afin de condamner à tort Masterson pour viol. Le juge Olmedo a déclaré que l’allégation était « manifestement fausse ».

Podberesky dirige la défense de l’Église de Scientologie pour une poursuite civile distincte intentée par les mêmes femmes qui ont accusé Masterson de viol; les victimes ont affirmé que les responsables de la Scientologie les avaient menacées pendant des années après avoir signalé les abus de Masterson à la police.

L’Église de Scientologie a nié toutes les accusations d’actes répréhensibles et n’était pas partie au procès de Masterson. Podberesky a déclaré au Los Angeles Times qu’elle avait obtenu légalement les documents confidentiels du procès, mais n’a pas précisé comment.

Mesereau et Applebaum ont représenté Masterson devant le tribunal jusqu’en mai 2022, date à laquelle ils ont été remplacés par d’autres avocats affiliés à la Scientologie. Les deux avocats expérimentés ont fait valoir par l’intermédiaire de leur avocat devant le tribunal mercredi qu’Olmedo n’avait jamais émis d’ordonnance les interdisant de partager la découverte.

Olmedo a déclaré que Mesereau et Applebaum ont été invités à plusieurs reprises à ne pas partager de matériel de découverte, et que cela viole la loi de Marsy, un amendement constitutionnel qui accorde des droits égaux aux victimes d’actes criminels.

Mesereau et Applebaum ont tous deux été condamnés à payer 950 $ US (environ 1 270 $) chacun en sanctions.

Podberesky n’a pas été sanctionnée parce qu’elle n’était pas partie au nouveau procès pénal de Masterson et qu’elle n’était pas présente au tribunal mercredi.

Lors de son récent nouveau procès, Masterson a été reconnu coupable d’avoir violé deux femmes à son domicile de Los Angeles dans les années 2000. Il a été reconnu coupable de deux chefs de viol sur trois, car le jury n’a pas pu parvenir à un verdict unanime sur le troisième chef d’accusation, qui alléguait que Masterson avait violé sa petite amie de longue date. Ils avaient voté 8-4 en faveur de la condamnation.

Les condamnations interviennent après que le procès initial de l’année dernière sur les trois mêmes chefs d’accusation s’est soldé par une annulation du procès lorsqu’un jury s’est retrouvé dans l’impasse. Les procureurs ont rapidement décidé de tenir un nouveau procès.

Masterson a plaidé non coupable de toutes les accusations de viol portées contre lui dans les deux procès. Après l’annonce du verdict de culpabilité du nouveau procès, un Masterson choqué a été conduit hors de la salle d’audience menotté et il reste sous la garde de l’État. Il encourt désormais 30 ans de prison à vie.

Masterson n’a pas encore été condamné. Son audience est actuellement prévue pour le mois d’août.