Procès d’Alex Murdaugh : voici ce que nous avons appris jusqu’à présent

Alex Murdaugh, l’auteur présumé au centre de l’une des affaires de crimes réels les plus byzantins de mémoire récente, passe enfin sa journée devant le tribunal. Parallèlement à son inculpation l’année dernière pour le meurtre présumé de sa femme, Maggie, et de son deuxième fils, Paul, Alex Murdaugh (prononcé “Alec Murdoch”) fait également face à plus de 100 chefs d’accusation de crimes financiers, notamment fraude, blanchiment d’argent, détournement de fonds et évasion fiscale.

Donc, si vous pensiez que le procès pour le meurtre en 2021 de la femme et du fils de Murdaugh, qui a finalement commencé le 23 janvier, serait une affaire de routine, devinez encore. Jusqu’à présent, le procès Murdaugh nous a apporté des déclarations liminaires bizarres et horribles, beaucoup de pleurs, des images de police récemment révélées et un moment «yanny / laurel» dans la salle d’audience – et nous n’en sommes qu’au début.

En cours de procès, l’affaire contre Alex Murdaugh a semblé largement circonstancielle – mais il y a une quantité stupéfiante de circonstances, impliquant Murdaugh dans non pas une, pas deux, mais cinq morts suspectes depuis 2015. (Consultez notre explicateur sur les rebondissements dans cette affaire pour une image complète.) En tant que membre d’une famille d’avocats de haut niveau de Caroline du Sud, Murdaugh a acquis la réputation locale de pouvoir manipuler le système judiciaire et plier d’autres personnes à sa volonté, le tout avec très peu de comptes à rendre. Tout a changé en 2019 avec la mort de la petite amie de l’ami de Paul, Mallory Beach, dans un incident de navigation. Paul aurait piloté le bateau en état d’ébriété.

Tout au long de l’enquête qui a suivi, Alex a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir tenté d’entraver toute poursuite potentielle contre son fils, ce qui n’a fait que soulever davantage de questions sur d’autres décès suspects avec lesquels il avait des liens. Ceux-ci comprenaient la mort en 2011 de Hakeem Pinckney, un client dont Alex aurait volé le paiement d’assurance; la mort en 2015 de Stephen Smith, un étudiant gay qui, selon la rumeur, aurait des liens avec son autre fils, Buster; et la mort en 2018 de la gouvernante des Murdaugh, Gloria Satterfield, à la suite d’une mystérieuse blessure à la tête subie au domaine Murdaugh, après quoi Alex aurait détourné l’argent de l’assurance-vie de sa famille. La spéculation n’a fait qu’augmenter à la suite du double homicide de Maggie et Paul, qui a eu lieu sur le domaine Murdaugh le 7 juin 2021. Le comportement d’Alex après leur mort n’a pas apaisé les soupçons; il a ensuite été arrêté pour fraude à l’assurance après avoir engagé quelqu’un pour le tuer et le mettre en scène pour qu’il ressemble à un meurtre.

À ce stade, les Murdaugh faisaient la une des journaux nationaux, alors quand Alex a plaidé non coupable des deux accusations de meurtre en 2022, il a garanti un cirque médiatique d’un procès. Mais vous avez besoin de plus que la proximité d’une série de meurtres pour obtenir une condamnation, et avec tous les yeux rivés sur le palais de justice du comté de Colleton, où le procès a commencé la semaine dernière, des questions sur les preuves réelles que l’État avait contre Alex pesaient lourd.

Voici ce que nous avons appris jusqu’à présent.

Les deux avocats dans cette affaire ont un flair pour le dramatique

Les déclarations liminaires ont débuté en fanfare le mercredi 23 janvier. Après un processus de sélection du jury qui a réduit un bassin de plus de 900 candidats à 12 jurés et six suppléants, le procureur en chef Creighton Waters a décrit les blessures de Maggie et Paul – deux coups pour Paul avec un fusil de chasse, au moins cinq coups avec un fusil d’assaut pour Maggie – et en fait, “Pow, pow!”

“C’est compliqué. C’est un voyage », a-t-il déclaré aux jurés, décrivant toute l’affaire comme un puzzle qu’ils assemblaient lentement. Il a exposé les preuves, en grande partie nouvelles et en grande partie médico-légales, que le jury pouvait s’attendre à entendre, y compris des résidus de coups de feu sur les vêtements et la voiture de Murdaugh, et des preuves de téléphone portable qui démentent apparemment l’alibi de Murdaugh.

Puis, alors qu’Alex Murdaugh pleurait ouvertement, son avocat, Richard “Dick” Harpootlian, a donné des instructions interrogatives au jury : “Il ne l’a pas fait, et vous devez mettre toute pensée qu’il a faite de votre esprit.” il leur a dit. « Il n’y a aucune preuve directe. Il n’y a pas de témoins oculaires. Il n’y a rien sur la caméra. Il n’y a pas d’empreintes digitales. Il n’y a pas d’expertise médico-légale le liant au crime. Aucun.” Il a également affirmé à plusieurs reprises que Paul et Maggie avaient été « massacrés », ce qui n’a sans doute pas aidé son cas.

« Il ne l’a pas fait. Il n’a pas tué – massacré – son fils et sa femme, et vous devez chasser de votre esprit toute spéculation qu’il a faite.

Bien que son jeu théâtral puisse être rebutant pour certains accros du procès, n’écrivez pas Harpootlian pour l’instant : lorsqu’il ne siège pas au Sénat de l’État de Caroline du Sud, Harpootlian, âgé de 74 ans, est un avocat chevronné qui a travaillé à la fois comme procureur et avocat de la défense, connu pour tromper les opposants au procès avec des tactiques sournoises mais efficaces. Dans le procès Murdaugh, il apportait son flair dramatique particulier à la salle d’audience bien avant le début des déclarations liminaires, tentant d’annuler une ordonnance de protection en août et accusant l’accusation de dissimuler des preuves cruciales à la défense. Il n’y a aucune preuve que cela soit vrai, mais cela indique que nous pouvons nous attendre à une certaine démagogie en cours de route.

L’alibi d’Alex Murdaugh est peut-être un échec

Dans le désormais tristement célèbre appel au 911 d’Alex le jour des meurtres, il a affirmé qu’il était arrivé au chenil de sa famille dans leur domaine “Moselle” après avoir passé du temps avec sa mère, seulement pour trouver les corps de sa femme et de son fils. Les procureurs allèguent plutôt qu’il a attiré sa famille là-bas (son intérêt soudain à la faire sortir dans la maison très boisée a incité Maggie à envoyer un texto à un ami qu’il “agissait de manière louche”) et leur a tiré dessus avec deux armes différentes.

Pour tenter de le prouver, l’accusation s’est ouverte avec une vidéo inédite du téléphone portable de Paul peu avant les meurtres. Au chenil, Paul a pris une vidéo de lui-même jouant avec l’un des chiens. Les procureurs affirment qu’en arrière-plan, vous pouvez entendre deux voix supplémentaires, ce qui implique que l’une d’elles est Maggie et l’autre est Alex.

Les procureurs allèguent que cette vidéo, qui a été filmée sur le téléphone de Paul à 20h44, a eu lieu environ cinq minutes avant la fusillade, en se basant sur le moment où Paul et Maggie ont cessé de regarder leurs téléphones et de répondre aux SMS. Cela placerait Alex fermement sur les lieux avant les meurtres, contredisant sa version de la chronologie.

Le recours de l’accusation à cette vidéo est crucial, car ils ne disposent pas de données de localisation GPS du téléphone d’Alex la nuit des meurtres. Les données d’activité du téléphone d’Alex, en revanche, indiquent environ une heure dans la période précédant les meurtres au cours de laquelle aucun pas n’a été enregistré, ce qui indique qu’Alex aurait pu conduire un véhicule.

Le jour de l’ouverture des témoignages, le tribunal a visionné l’entretien initial d’une demi-heure d’Alex avec la police, qui a eu lieu peu de temps après les meurtres. Dans cette séquence, Alex porte une chemise qui semble complètement propre et parle d’une manière qui a conduit à se demander s’il simule des larmes. Les enquêteurs sur les lieux se sont d’abord méfiés d’Alex en raison de son attitude généralement calme lorsqu’ils discutaient des détails.

Beaucoup de ces preuves médico-légales est circonstanciel – mais cela ne le rend pas moins accablant



Parmi les principaux éléments de preuve fournis par l’accusation figurent des preuves balistiques, concernant principalement des résidus de balle trouvés sur les vêtements d’Alex et partout dans sa voiture, y compris le siège et la ceinture de sécurité. Dans sa déclaration liminaire, Waters a également promis au jury qu’il apprendrait l’existence d’un imperméable bleu que Murdaugh aurait apparemment pris et laissé chez sa mère après les meurtres – qui contenait des résidus de coups de feu partout à l’intérieur.

Mais les résidus de coups de feu, bien que convaincants, sont toujours fragiles sur le plan médico-légal – ils peuvent être transférés à une personne qui tient simplement une arme à feu sans tirer, et ils peuvent être facilement transférés d’une personne à une autre. La défense affirme que les résidus de coup de feu sont dus au fait qu’Alex a récupéré l’une des armes après le meurtre, bien qu’elle n’ait pas expliqué pourquoi Alex ferait cela.

La présence de résidus de coups de feu, cependant, présente un mini-mystère : cela n’explique pas pourquoi les vêtements d’Alex semblent en grande partie ne pas avoir de taches de sang, de boue ou de saleté provenant du contact avec les victimes. Dans le récit d’Alex, il a vérifié les corps de sa femme et de son fils pour voir s’ils étaient encore en vie. Cette absence de résidu pourrait être une marque en faveur de la défense (il ne leur a pas tiré dessus, donc il ne s’est pas saigné) ou de l’accusation (il a changé de vêtements pour cacher le sang ou porté l’imperméable pour se protéger des éclaboussures). Un expert en éclaboussures de sang pourrait potentiellement témoigner que Murdaugh fait avoir du sang sur ses vêtements, mais étant donné que cette preuve est assez fragile sur le plan médico-légal, il n’est pas clair si l’accusation fera appel à lui.

Une grande partie des autres preuves balistiques sont plus accablantes – des preuves que la défense avait déjà combattues et n’avait pas réussi à exclure. L’accusation prétend simplement que les munitions utilisées pour tuer la femme et le fils d’Alex correspondaient à des munitions trouvées partout dans le domaine considérable des Murdaugh. Plus précisément, les 300 cartouches Blackout utilisées pour tuer Maggie et les cartouches de fusil de chasse de calibre 12 utilisées pour tuer Paul correspondaient toutes deux à des munitions sur le domaine. Des exemples de munitions assorties comprenaient des boîtes inutilisées dans la «salle des armes» familiale et des douilles usagées trouvées autour des terrains de chasse du domaine. Des témoins ont également déclaré que Murdaugh avait fait fabriquer pour lui un fusil de style AR-15 personnalisé. Ce type d’arme est compatible avec les balles utilisées pour tuer Maggie et s’aligne sur la preuve que Murdaugh a utilisé un tel fusil pour la tuer.

« Je » contre « ils » et autres questions sans réponse

Alors que les choses se réchauffaient dans la salle d’audience lundi, un enquêteur a affirmé à la barre que, tout en lui parlant à travers les larmes, Murdaugh a dit: «Je lui ai fait tellement de mal», se référant à l’état du corps de Paul. Cela a conduit à un échange mélodramatique dans lequel la défense a fourni une version ralentie de l’audio franchement indéchiffrable en question et lui a demandé s’il avait entendu “je” ou “ils”. Alors que l’agent s’en est tenu à son affirmation initiale selon laquelle il avait entendu le mot “je”, la nature Rorschach de l’audio n’a fait que souligner que jusqu’à présent, le dossier de preuve de l’État manquait de preuves tangibles.

C’est loin d’être la seule partie non résolue de cette affaire. Avec une liste de 255 témoins potentiels, ce procès pourrait durer un certain temps. Mais jusqu’à présent, une semaine après le début des preuves, nous avons encore de grandes inconnues.

Quel était le motif ? L’accusation s’est penchée sur l’idée que Murdaugh voulait gagner de la sympathie pour lui-même en tuant sa femme et son fils, tout en puisant dans l’argent de l’assurance – et nous savons qu’il voulait cela pour son fils restant, Buster, car il a admis plus tard avoir essayé de mettre en scène son propre meurtre pour que cela se produise. Mais il semble au mieux tiré par les cheveux qu’un double homicide, aussi chronométré soit-il, détournerait l’attention de Murdaugh. Y avait-il d’autres suspects qui avaient de bonnes raisons de tuer Paul ou Maggie, ou d’impliquer Alex dans leur mort ?

A-t-il eu de l’aide ? Ni Paul ni Maggie n’avaient de blessures défensives ; il semble peu probable qu’Alex ait pu les tuer tous les deux avec des armes différentes sans que l’un ou les deux ne se battent. Étant donné que les preuves indiquent une «embuscade», selon les déclarations liminaires de l’accusation, comment Murdaugh pourrait-il les tuer tous les deux? Et s’il avait de l’aide, de qui venait-elle ? Certains ont suggéré Eddie Smith, le trafiquant de drogue présumé qui a aidé Alex à organiser sa fausse tentative de meurtre bâclée. Alex avait payé à Smith plus de 150 000 $ dans les mois précédant les meurtres, mais nous ne savons toujours pas vraiment pourquoi.

Nous attendons avec impatience que ces questions reçoivent une réponse au procès. Jusqu’à présent, cependant, cette affaire nous a laissé plus de questions que de réponses – dont beaucoup, en raison de la mort de Paul et Maggie, resteront à jamais sans réponse.