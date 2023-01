Procès d’Alex Murdaugh: les derniers SMS et appels de Paul et Maggie révélés alors que de nouvelles photos de scènes de crime émergent

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Les derniers SMS et appels téléphoniques passés par Paul et Maggie Murdaugh avant leurs meurtres brutaux ont été révélés au tribunal pour la première fois lors du procès pour homicide de leur père et mari Alex Murdaugh.

Lundi, au tribunal du comté de Colleton à Walterboro, en Caroline du Sud, les jurés ont entendu comment Paul, 22 ans, a appelé sur son téléphone portable son ami Rogan Gibson à 20 h 44 dans la nuit du 7 juin 2021.

Cinq minutes plus tard, à 20 h 49, M. Gibson a envoyé un SMS à Paul : « Voyez si vous pouvez en obtenir une bonne image. Marion veut l’envoyer à une fille qu’on sait qui est vétérinaire. Faites-le s’asseoir et rester. Il ne devrait pas trop bouger.

Le message – censé concerner un chien dont Paul s’occupait pour lui – est resté sans réponse.

À partir de ce moment, ni Paul ni sa mère Maggie n’ont répondu à des messages ou à des appels sur leurs téléphones portables.

À cette époque, la mère et le fils étaient brutalement abattus dans les chenils du vaste domaine familial à Islandton – M. Murdaugh n’étant pas jugé pour leurs meurtres.

Dans ses déclarations liminaires, le procureur Creighton Waters a déclaré que Paul avait été abattu le premier à 20h50 et Maggie quelques minutes plus tard. Leurs téléphones portables n’ont eu aucune activité à partir de 20h49.

Des détails sur les communications finales des deux victimes ont été révélés au tribunal lorsque l’agent spécial principal du SLED, Jeff Croft, a pris la parole.

L’agent Croft a déclaré qu’il était intervenu sur les lieux des meurtres vers 5 heures du matin le 8 juin – le lendemain des meurtres – et qu’il était allé interroger M. Gibson.

Des photos de scènes de crime montrent du sang sur le sol de la mangeoire pour chiens (Droit et Criminalité)

Il a raconté au tribunal comment M. Gibson avait partagé les communications qu’il avait eues avec Paul, Maggie et Alex Murdaugh le soir de la fusillade.

A 20h40, il avait reçu un appel entrant de Paul qui avait duré quatre minutes.

Ensuite, Paul l’a rappelé à 20h44 – la dernière communication entrante qu’il a reçue du téléphone portable de Paul.

Après avoir envoyé le SMS à 20h49 et n’avoir reçu aucune réponse de son ami, M. Gibson a envoyé un SMS de suivi à 21h58, qui disait simplement: “Yo”.

M. Gibson a également essayé d’appeler Paul plusieurs fois à 21h10, 21h29, 21h42, 21h57 et 22h08.

N’obtenant aucune réponse de son ami, les jurés ont appris qu’il avait également envoyé un texto à la mère de Paul, Maggie, à 21h34, disant: “Dis à Paul de m’appeler.”

Des photos de scènes de crime montrent des douilles sur le sol de la mangeoire pour chiens (Droit et Criminalité)

Peu de temps après, M. Gibson a reçu quatre appels manqués d’Alex Murdaugh à 22h21, 22h24, 22h25 et 22h30.

Après avoir interrogé M. Gibson, l’agent Croft a raconté aux jurés comment il avait saisi des armes à feu et des munitions au domicile de Murdaugh – y compris une arme semi-automatique et des munitions qui correspondaient toutes deux au type utilisé pour tuer Maggie.

La carabine .300 Blackout ainsi qu’un fusil de chasse Browning de calibre 12, un fusil de chasse Benelli et un fusil à pompe de calibre 12 qui ont été saisis au domicile familial ont tous été amenés dans la salle d’audience et montrés aux jurés.

L’agent a témoigné que plusieurs boîtes de munitions vides ont également été trouvées lors des perquisitions au domicile des Murdaugh les 8 et 13 juin. Un reçu de carte de crédit pour un article de 1 021,10 $ de Gucci a également été saisi comme preuve – l’article avait été encerclé.

Maggie et Paul ont été abattus avec deux armes différentes.

Paul a reçu deux balles – une dans la tête et une dans la poitrine – avec un fusil de chasse tandis que Maggie a reçu cinq balles avec un fusil semi-automatique – certaines des balles la frappant alors qu’elle était déjà tombée au sol.

Les premiers intervenants ont révélé à quel point la scène était particulièrement violente, avec le cerveau de Paul sorti de son crâne et les deux victimes retrouvées gisant dans des mares de leur propre sang.

De nouvelles photos de la scène du crime, publiées lundi, montrent des éclaboussures de sang sur le sol de la mangeoire pour chiens et des douilles autour de la scène du meurtre. Un diagramme révèle également où les corps de Maggie et Paul ont été retrouvés à des mètres l’un de l’autre autour des chenils du domaine familial de 1 700 acres.

Au tribunal lundi, l’équipe juridique de M. Murdaugh a cherché à faire valoir sa théorie selon laquelle il aurait pu y avoir deux tireurs séparément responsables du meurtre de la mère et du fils.

Contre-interrogée par l’avocat de la défense Dick Harpootlian, l’agent spécial du SLED, Melinda Worley, a admis que la théorie était “possible”, mais a déclaré qu’il ne s’agissait que d’une explication possible de la preuve.

Le diagramme montre où les corps de Maggie et Paul ont été retrouvés dans les chenils (Droit et Criminalité)

Les jurés ont vu des photos et des schémas de la scène du crime de la nuit des meurtres et plus d’un mois plus tard, le 16 juillet, M. Harpootlian se concentrant sur deux projectiles de balle en particulier – un qui a traversé la niche et un à travers le enclos à cailles.

Il a poussé l’idée que, parce que les projectiles de balle ont été tirés sous des angles différents, il est une possibilité “raisonnable” qu’il y ait eu deux tueurs.

«Une explication raisonnable est qu’il y a deux personnes là-bas: une avec un fusil de chasse, une avec un AR. Est-ce que quelqu’un aurait pu être un guetteur, ils sont allés là-bas pour tuer Paul et Maggie les a surpris ?” M. Harpootlian a insisté.

L’agent Worley a admis que c’était “possible” mais a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait que d'”une explication” de ce qui aurait pu se passer cette nuit fatidique.

Pendant une grande partie de son contre-interrogatoire, M. Harpootlian a cherché à percer des trous dans les preuves recueillies sur la scène du crime sanglant, soulevant des doutes quant à une empreinte potentielle trouvée sur le mollet de Maggie.

Les jurés ont appris qu’une «marque» avait été repérée sur la jambe de la victime la nuit des meurtres.

Tandis que M. Harpootlian suggérait qu’il s’agissait d’une « impression de chaussure », l’agent Worley a déclaré qu’elle « ne pouvait pas dire » que c’était la marque, mais qu’elle « pouvait l’être ».

La marque n’a pas été examinée sur place et aucune impression de l’empreinte n’a été prise, a-t-elle témoigné.

Elle a également confirmé qu’une empreinte de pas sanglante trouvée dans la salle d’alimentation a été déterminée par la suite comme étant celle d’un agent des forces de l’ordre – ce qui corrobore les questions de la défense selon lesquelles certaines preuves n’ont pas été correctement conservées et ont même été « détruites ».

« Savez-vous quelles autres preuves ils ont pu détruire ? » demanda M. Harpootlian.

“Je n’en ai aucune idée”, a déclaré l’agent, auquel il a répondu: “C’est vrai que vous n’en avez pas.”

L’agent Worley a également témoigné des tests effectués sur les vêtements que M. Murdaugh portait la nuit des meurtres – y compris la chemise blanche “propre” dont plusieurs agents des forces de l’ordre avaient précédemment déclaré qu’il n’y avait aucun signe visible de sang.

Les tests ont révélé d’éventuelles taches de sang sur la chemise – mais le test positif pourrait plutôt indiquer de l’eau de Javel ou de la rouille.

La présentation «propre» de M. Murdaugh a été au centre des témoignages de la salle d’audience la semaine dernière, où le descendant juridique a été entendu à la fois lors de son premier entretien avec la police et de son appel au 911 affirmant qu’il avait touché les corps ensanglantés de sa femme et de son fils.

Buster, Maggie, Paul et Alex Murdaugh de gauche à droite (Maggie Murdaugh/Facebook)

Lors de son premier entretien avec la police, qui a été entendu pour la première fois, il a décrit des tentatives de vérification du pouls de Maggie et de Paul et de déplacement du corps sans vie de son fils.

Ce récit a été contredit par des témoignages des forces de l’ordre et des images de ses mains et de ses vêtements «propres».

Des photos de la scène du crime des chenils, l’appel au 911 passé par M. Murdaugh et des images dramatiques de la caméra corporelle de la scène des meurtres macabres ont également été montrées aux jurés. Dans la caméra corporelle, le suspect a été vu “immédiatement” en train de dire au premier officier sur les lieux que les meurtres étaient liés à un accident de bateau mortel en 2019.

Au cours de certains des témoignages les plus horribles, M. Murdaugh a été vu en train de sangloter devant le tribunal – tandis que les jurés ont appris qu’il n’avait versé «aucune larme» la nuit des meurtres.

M. Murdaugh, 54 ans, risque la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son fils.

Les procureurs affirment qu’il a abattu les membres de sa famille dans le but de détourner l’attention d’une série d’autres scandales et crimes qui l’entourent. Il nie les allégations, insistant sur le fait que leur ou leurs meurtriers sont toujours en liberté.

Au moment des meurtres, on pensait que M. Murdaugh faisait face à la ruine financière d’une dépendance aux opioïdes de 20 ans et – un jour plus tôt – avait été confronté à son cabinet d’avocats PMPED pour un stratagème de fraude présumé de plusieurs millions de dollars.

Maintenant, M. Murdaugh est accusé de plus de 100 chefs d’accusation de plusieurs actes d’accusation alléguant qu’il a volé près de 8,5 millions de dollars à des clients de son cabinet d’avocats dans des stratagèmes de fraude remontant à une décennie.

L’avocat, qui a depuis été radié du barreau, aurait représenté les clients dans des règlements pour décès injustifiés avant d’empocher l’argent pour lui-même.

Les victimes présumées comprennent des membres de la famille de la famille Gloria Satterfield, la femme de ménage de longue date des Murdaugh, décédée lors d’un mystérieux voyage et d’une chute au domicile familial en 2018.

À l’époque, sa mort était considérée comme une chute accidentelle – bien que l’enquête ait été rouverte après les meurtres de Maggie et Paul.

Trois mois après les meurtres – le 4 septembre 2021 – M. Murdaugh aurait conspiré pour payer un tueur à gages pour l’abattre afin que Buster hérite d’une manne d’assurance-vie de 10 millions de dollars.

L’avocat maintenant radié du barreau a d’abord affirmé qu’il avait été pris en embuscade lors d’une fusillade au volant alors qu’il changeait un pneu sur son véhicule, mais son histoire s’est rapidement démêlée et il a avoué avoir orchestré le complot.

M. Murdaugh et son co-conspirateur présumé Curtis Smith ont été arrêtés et inculpés pour l’incident.

En plus de la mort de Beach et de Satterfield, des questions ont également fait surface sur d’autres morts mystérieuses entourant les Murdaugh.

Stephen Smith, 19 ans, a été retrouvé mort au milieu de la route dans le comté de Hampton, en Caroline du Sud. L’adolescent ouvertement gay avait subi un traumatisme contondant à la tête et sa mort a été officiellement considérée comme un délit de fuite. Mais la famille de la victime a longtemps douté de cette version des événements, le nom de Murdaugh apparaissant dans plusieurs informations policières et rumeurs communautaires.

Une enquête a été rouverte sur sa mort après les meurtres de Maggie et Paul.