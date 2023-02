Procès d’Alex Murdaugh en direct: un avocat en disgrâce accusé d’avoir volé 4 millions de dollars dans l’affaire de la mort d’une femme de ménage

Alex Murdaugh : Qui est l’avocat déshonoré et pourquoi est-il jugé ?

Alex Murdaugh a été accusé d’avoir volé un règlement de 4 millions de dollars à la famille de sa défunte gouvernante lors de son procès pour meurtre vendredi.

Tony Satterfield, fils de Gloria Satterfield, a témoigné vendredi au palais de justice du comté de Colleton à Walterboro, en Caroline du Sud, où M. Murdaugh est actuellement jugé pour les meurtres en juin 2021 de sa femme Maggie et de son fils Paul.

Satterfield a travaillé comme femme de ménage et nounou des Murdaugh pendant plus de 20 ans, avant de mourir dans un voyage mystérieux et de tomber dans la maison familiale.

Son fils a été témoin dans une partie du procès sans la présence du jury pour déterminer si les crimes financiers de M. Murdaugh peuvent être inclus comme preuve pour établir un mobile pour les meurtres. Le tribunal a également entendu à ce sujet son ancien meilleur ami, PDG d’une banque, et directeur financier de son ancien cabinet d’avocats.

En plus du meurtre, M. Murdaugh fait face à une centaine d’accusations pour avoir volé près de 8,5 millions de dollars à des clients de son ancienne entreprise.

Vendredi a également vu un témoignage approfondi d’un spécialiste des armes à feu qui a déterminé à partir de douilles usagées trouvées sur la propriété et sur les lieux du crime qu’une arme appartenant à la famille avait été utilisée dans le meurtre de Maggie.