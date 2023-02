Procès d’Alex Murdaugh : des preuves à entendre

Un juge a décidé lundi qu’il autoriserait les jurés à entendre des preuves selon lesquelles l’avocat en disgrâce de la Caroline du Sud, Alex Murdaugh, volait de l’argent à son cabinet d’avocats et à ses clients et commettait d’autres crimes financiers bien avant que sa femme et son fils ne soient tués en 2021.

Les procureurs ont déclaré que ces témoins étaient essentiels à leur dossier dans le procès pour double meurtre de Murdaugh pour montrer qu’il craignait que ses crimes présumés soient sur le point d’être découverts et que Murdaugh ait tué sa famille pour obtenir de la sympathie et gagner du temps pour dissimuler l’argent manquant.

Murdaugh, 54 ans, est jugé pour la fusillade de sa femme de 52 ans, Maggie, et de son fils de 22 ans, Paul, le 7 juin 2021, à leur domicile du comté de Colleton. Il risque 30 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable de meurtre.

La défense a fait valoir que les procureurs voulaient salir Alex Murdaugh avec des détails sur ses finances parce qu’ils avaient de nombreuses preuves qu’il avait volé de l’argent, mais aucune sur les meurtres. Les avocats de Murdaugh ont déclaré qu’il était ridicule qu’un avocat pense que l’examen de sa vie serait diminué par la mort brutale de sa famille.

En expliquant sa décision, le juge Clifton Newman a déclaré que le jury était en droit de déterminer si le “désespoir apparent” et la “situation financière désastreuse” de Murdaugh avaient entraîné le meurtre de sa famille.

Newman a déclaré qu’il ne pensait pas que les preuves de crime financier à elles seules persuaderaient le jury de condamner Murdaugh pour meurtre.

La décision signifie que les jurés au cours des prochains jours entendront des témoins qui ont déjà témoigné devant un juge sur la façon dont Murdaugh a obtenu 4 millions de dollars en règlements pour la famille de la gouvernante de longue date de Murdaugh décédée dans une chute. Il aurait gardé l’argent pour lui.

D’autres témoignages incluent le directeur de bureau confrontant Murdaugh à plus de 800 000 $ en frais de cabinet d’avocats manquants le jour des meurtres et comment une audience clé dans un procès pour mort injustifiée qui pourrait révéler le véritable état des finances de Murdaugh était prévue trois jours après sa femme et son fils. ont été fusillés. L’audience a été annulée.

Tôt lundi après-midi, la femme qui s’occupait de la mère d’Alex Murdaugh a témoigné de la façon dont il s’était arrêté pour lui rendre visite la nuit des meurtres. Murdaugh a déclaré avoir trouvé les corps après avoir vu sa mère, qui souffre de démence.

Shelley Smith a témoigné lundi que c’était la première fois qu’elle voyait Murdaugh rendre visite à sa mère pendant son quart de travail de 20 heures à 8 heures du matin, bien que lors du contre-interrogatoire, la défense ait évoqué une déclaration que Smith avait précédemment faite à un agent de l’État dans laquelle elle a déclaré que Murdaugh avait rendu visite tard. la nuit précédente et était le visiteur le plus fréquent parmi ses frères et sœurs.

Alex Murdaugh est resté environ 20 minutes, allongé à côté de sa mère et lui tenant la main, a déclaré Smith. Elle n’a pas remarqué de sang sur lui.

Smith a également témoigné qu’Alex Murdaugh s’était rendu neuf jours après les meurtres à 6 h 30 et portait une bâche bleue. Dans leur déclaration liminaire, les procureurs ont mentionné un imperméable bleu avec des résidus de balle dessus. L’avocat de la défense Jim Griffin a passé plusieurs minutes à faire dire à Smith que l’objet était gros, comme une bâche, pas un imperméable.

La décision du juge Newman d’autoriser la preuve des éventuels crimes financiers d’Alex Murdaugh est intervenue après avoir entendu un témoin potentiel lundi – un avocat représentant une famille poursuivant Murdaugh pour un accident de bateau a tué Mallory Beach, 19 ans, en 2019. Le fils d’Alex, Paul Murdaugh, conduisait le bateau et a fait face à une accusation criminelle de navigation sous l’influence au moment de sa mort.

Lorsqu’Alex Murdaugh a appelé le 911 et a parlé pour la première fois aux enquêteurs après la mort de sa femme et de son fils, il a mentionné que des personnes qui connaissaient Beach étaient en colère contre son fils.

L’avocat de la famille Beach, Mark Tinsley, a déclaré qu’Alex Murdaugh et son avocat travaillaient dur pour garder ses informations financières hors de portée de Tinsley lorsque les meurtres ont eu lieu.

“Assez rapidement, j’ai reconnu que l’affaire contre Alex, s’il était victime d’un justicier, serait en fait terminée”, a déclaré Tinsley.

Il a dit que l’avocat de Murdaugh lui avait dit qu’Alex Murdaugh était fauché, mais Tinsley n’y croyait pas étant donné ce qui semblait être un cabinet d’avocats prospère et la richesse générationnelle de sa famille. Il a déclaré que la justice avait demandé des dommages-intérêts à Murdaugh parce qu’ils ne pouvaient pas ramener Beach.

“La famille Beach est restée huit jours sur la chaussée pendant que le corps de leur fille était dans l’eau”, a déclaré Tinsley. “Je ne sais pas s’il y a une somme d’argent que quelqu’un accepterait volontairement de traverser ce qu’il a traversé.”