Les procureurs du procès Charlie Hebdo ont demandé mardi que les juges condamnent la complice et la veuve de la terroriste Amedy Coulibaly à 30 ans de prison pour son rôle présumé dans les attentats terroristes de janvier 2015 à Paris.

Le Bureau du Procureur national antiterroriste a fait valoir que Hayat Boumeddiene, qui est jugé par contumace, avait joué « un rôle important » dans la préparation des attentats perpétrés au bureau du magazine satirique Charlie Hebdo, le supermarché Hyper Cacher, et le meurtre d’une policière à Montrouge.

Les attaques, qui ont eu lieu du 7 au 9 janvier 2015, ont fait 17 morts – dont certains des journalistes les plus en vue du magazine – ainsi que les trois assaillants.

Les procureurs lui ont demandé de purger au moins les deux tiers de sa peine.

« Elle n’a jamais nié les mérites de l’action de son mari » et « est devenue un instrument de propagande » pour le groupe terroriste État islamique, ont fait valoir les procureurs.

Les actes d’accusation interviennent après que 14 accusés, dont le fugitif Boumeddiene, ont été jugés le 2 septembre par la cour d’assises spéciale de Paris, accusés d’avoir aidé les auteurs des attentats.

Boumeddiene – la seule femme jugée pour les attaques – est recherchée par la police française après avoir fui vers la Syrie détenue par l’État islamique dans les jours précédant les attaques. Elle a été capturée sur des images de surveillance CCTV à l’aéroport de Madrid le 2 janvier 2015, avant de prendre un vol pour Istanbul.

Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, son cas est toujours actif après le retour d’un Jihadiste en France qui a déclaré l’avoir rencontrée dans un camp syrien pour combattants de l’EI en octobre 2019.

Au cours du procès, les sœurs de Boumeddiene ont déclaré qu’elle les appelait au moins une fois par an pour se rattraper.

Les autres accusés sont accusés d’avoir aidé à planifier la logistique des attaques, notamment en procurant des armes et des équipements tactiques aux assaillants Coulibaly et aux frères Saïd et Chérif Kouachi.

L’accusation a exigé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour Ali Riza Polat pour son rôle «pivot» dans la planification des attaques. Le citoyen franco-turc, qui aurait été un ami proche de Coulibaly, est soupçonné d’avoir aidé à fabriquer les armes utilisées par les assaillants.

Les autres accusés risquent des peines allant de cinq ans à la prison à vie s’ils sont reconnus coupables.

Le procès de deux mois, qui a été suspendu pendant trois semaines après que plusieurs accusés ont été testés positifs pour le coronavirus, a saisi la France.

Au cours de la séance du tribunal, le pays a également été témoin de trois autres attentats terroristes sur le sol français.

Le 25 septembre, une attaque au couteau à Paris près des anciens locaux du magazine a fait deux blessés. Le 16 octobre, l’instituteur Samuel Paty a été décapité dans la capitale près de l’école de banlieue où il enseignait par un extrémiste islamique au cours d’une leçon sur la liberté d’expression.

Il « est décédé simplement parce qu’il a transmis à ses élèves ce que représentaient la liberté de pensée et la liberté d’expression », a déclaré le président du tribunal, Régis de Jorna, lors du procès.

Trois autres personnes ont été poignardées à mort le 29 octobre dans ce que le président Emmanuel Macron a qualifié d ‘ »attaque terroriste islamiste » à la basilique Notre-Dame de Nice.