Procès Blade Runner 2049 contre Musk et Tesla : les producteurs ont-ils un dossier ?

Alcon Entertainment, producteur de « Blade Runner 2049 », a accusé Elon Musk et Tesla d’avoir violé ses droits d’auteur – alléguant que le magnat de la technologie avait copié de manière flagrante une scène emblématique du film avec une image générée par l’IA destinée à promouvoir le nouveau taxi autonome de Tesla. après qu’Alcon a refusé d’accorder des droits liés à la photo de science-fiction de 2017.

Musk a opté pour le mode troll en répondant à l’annonce du procès – en disant « Ce film était nul » – plutôt que d’aborder les détails de la plainte. Tesla et Warner Bros. Discovery, également cités dans le procès, n’ont pas commenté le litige.

Quelle est la force des arguments d’Alcon d’un point de vue juridique ? Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle ont déclaré que l’entreprise aura probablement du mal à prouver que Musk et Tesla ont directement violé les droits d’auteur d’Alcon sur « Blade Runner 2049 ». Mais ils ont également déclaré qu’Alcon pourrait être en mesure de faire valoir que le détournement présumé du film par Musk et Tesla représentait une « fausse approbation ».

Les allégations de violation du droit d’auteur se résument à la question de savoir si un tribunal (ou un jury) estime que l’image « Blade Runner 2049 » au cœur de l’argument d’Alcon est « substantiellement similaire » à celle utilisée par Musk dans sa présentation sur Tesla, a déclaré Avery Williams. directeur chez McKool Smith et président du cabinet spécialisé dans les secrets commerciaux du cabinet d’avocats.

Dans l’image utilisée par Musk, « il y a un paysage apocalyptique aux teintes orange et un gars en trench-coat », a déclaré Williams. « Ces éléments existent à Hollywood depuis longtemps… Mon opinion est qu’il est peu probable que ce soit le cas. [found] assez semblable.

Selon Williams, la question fondamentale en matière de droit d’auteur est de savoir si la personne moyenne qui regarde l’image Musk/Tesla pense qu’elle provient réellement du film « Blade Runner 2049 » – et dans la propre plainte d’Alcon, il est dit que Tesla et Musk « pourraient clairement voir » que l’image utilisée dans le livestream mondial du lancement de Tesla Robotaxi « n’était pas une véritable image fixe de « BR2049 », mais plutôt une copie stylisée susceptible de [be] jugée contrefaisante. »

Cela « me semble problématique », a déclaré Williams. « Si votre argument est que les gens vont être confus au point qu’ils pensent que vous avez signé un accord avec Tesla, alors vous dites plus tard que ce n’est pas reconnaissable comme une image fixe du film, vous allez et venez en quelque sorte en même temps. temps. »

De plus, les tribunaux ont respecté des normes élevées en matière de « similarité substantielle » dans les affaires de droit d’auteur. Par exemple, en 2018, la Cour d’appel du 9e circuit a confirmé une décision selon laquelle Le célèbre logo Jumpman de Nike – représentant Michael Jordan dans les airs – ne représentait pas une violation du droit d’auteur de la photo du célèbre athlète prise par le photographe Jacobus Rentmeester en 1984, qui ressemble en effet assez au logo. Dans une décision 2-1, le tribunal a conclu que « les œuvres en cause ici ne sont pas, du point de vue juridique, substantiellement similaires » et que les choix qui ont conduit à la création du Jumpman de Nike « ont produit une image qui diffère de la photo de Rentmeester dans plus que de simples détails mineurs ».

Voici l’image fixe du « BR2049 » que Tesla cherchait prétendument à obtenir une licence, qui, selon Alcon, est « l’une des images les plus emblématiques du monde ». [movie]et aussi l’un des plus importants commercialement au sens marketing » :

Et voici une image de la présentation Robotaxi de Tesla (incluse dans le dossier de poursuite), qui, selon Alcon, est « une œuvre dérivée non autorisée du « BR2049 » » :

Alcon a allégué que l’image utilisée dans la présentation de Musk « était clairement destinée à être lue visuellement soit comme une image fixe réelle de la séquence emblématique de BR2049 de K explorant les ruines de Las Vegas, soit comme une copie minimalement stylisée de celle-ci ».

Outre les allégations de droits d’auteur, Alcon pourrait avoir un argument plus solide en alléguant que Musk et Tesla se sont livrés à une « fausse approbation », a déclaré l’avocat Rob Rosenberg, qui a passé 22 ans chez Showtime Networks, plus récemment en tant qu’avocat général, avant de partir l’année dernière. Il a depuis créé Telluride Legal Strategies, un cabinet de conseil juridique et stratégique indépendant.

Le fait que Musk et Tesla aient demandé l’autorisation d’utiliser les images « Blade Runner 2049 » et aient été refusées est « un mauvais fait » pour leur côté de l’équation, a déclaré Rosenberg. Alcon était « préoccupé par la relation avec la marque [with Musk] et je pense que cela aura un certain poids auprès des tribunaux. En tant que propriétaire d’une marque et de droits d’auteur, vous disposez de droits exclusifs pour déterminer avec qui vous faites affaire.

Cette fausse affirmation est renforcée par les commentaires de Musk lors de l’événement Tesla Robotaxi. « Vous savez, j’adore « Blade Runner », mais je ne sais pas si nous voulons cet avenir », a-t-il déclaré, cité dans le procès d’Alcon. « Je crois que nous voulons ce plumeau qu’il porte, mais pas, euh, pas la sombre apocalypse. »

Le commentaire de Musk indique que Tesla « essayait de sacrifier la bonne volonté de la marque « Blade Runner » », a déclaré Rosenberg. Sur ce point, Alcon a déclaré avoir une série « Blade Runner 2099 » se déroulant sur Amazon Prime Video, qui tourne actuellement en Europe et la société a affirmé être « en pourparlers avec d’autres marques automobiles » pour des partenariats sur la série Prime Video. « Pour moi, c’est un autre facteur qui augure bien en faveur d’Alcon », a déclaré Rosenberg. « C’est une chose de dire : ‘Voici la photo d’un gars regardant une ville post-apocalyptique’… mais le fait qu’il s’agisse d’une franchise au milieu d’une extension ajoute un peu plus de piquant et de saveur. »

Il se pourrait également qu’Alcon, soutenu par le fondateur de FedEx, Frederick W. Smith, essayait principalement de faire une déclaration politique avec ce procès – de la même manière que de nombreux musiciens ont demandé à Donald Trump de cesser d’utiliser leurs chansons lors de ses rassemblements électoraux. Dans sa plainte, Alcon a déclaré vouloir que « Blade Runner 2049 » n’ait aucune affiliation d’aucune sorte avec « Tesla, X, Musk ou toute autre société appartenant à Musk », étant donné « le comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois au discours de haine. Musk, qui est devenu un ardent partisan de Trump, est la personne la plus riche du monde avec un valeur nette estimée à un peu plus de 270 milliards de dollars.

Le procès d’Alcon montre clairement qu’« ils n’aiment pas Elon Musk », a déclaré Patricia Phalen, directrice adjointe de l’École des médias et des affaires publiques de l’Université George Washington. « Y a-t-il vraiment un problème avec Tesla utilisant une image générée par l’IA ? Ou est-ce une chose politique qu’ils font ?

Pendant ce temps, l’utilisation présumée de l’IA par Musk et Tesla pour générer l’image en question est accessoire aux questions juridiques en jeu, a déclaré Williams de McKool Smith. C’est différent des poursuites en matière de droits d’auteur qui ont été intentées accusant les sociétés de génération d’IA d’avoir volé du matériel protégé par le droit d’auteur pour former leurs grands modèles de langage, a-t-il déclaré, comme le procès du New York Times contre OpenAI et Microsoft.

Une situation similaire au différend Alcon-Musk/Tesla s’est produite plus tôt cette année impliquant Scarlett Johansson et OpenAI. L’acteur a déclaré qu’elle avait refusé la demande d’OpenAI de prêter sa voix à un système conversationnel ChatGPT – et qu’elle avait ensuite été « choquée » et « irritée » que la société soit allée de l’avant et ait utilisé une voix qui ressemblait de toute façon à la sienne. (OpenAI a accepté de supprimer le profil vocal en question.) Il s’agissait également davantage d’une controverse traditionnelle, dans ce cas concernant le nom et l’image plutôt que d’une question spécifique à l’IA.

Musk et Tesla n’ont pas eu besoin d’utiliser l’IA pour créer l’image présumée contrefaite : « ils auraient pu demander à leur propre artiste de copier l’esthétique de « Blade Runner » », a déclaré Rosenberg. Cela dit, il a ajouté : « Je pense que nous verrons davantage de choses de ce genre » à mesure que les outils d’IA générative prolifèrent.

Alcon pourrait-il parvenir à un accord avec Musk, Tesla et WBD ? « Lorsque vous avez affaire à certaines personnalités, vous ne savez jamais comment cela va se passer », a observé Rosenberg. La question qui se pose aux parties poursuivies, dit-il, est la suivante : « Y a-t-il suffisamment d’atmosphères qui nous font mal paraître ici ? »