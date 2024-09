Procès « Beast Games » : MrBeast et Amazon poursuivis par les concurrents

Les candidats de la prochaine série de concours de MrBeast ont poursuivi la société de production de la populaire star de YouTube et Amazon pour harcèlement sexuel, non-paiement du salaire minimum et infliction par négligence de détresse émotionnelle, entre autres allégations.

Les plaignants ont déposé lundi une plainte collective devant le tribunal supérieur du comté de Los Angeles, accusant Amazon Alternative, MrB2024 et une autre société de production, Off One’s Base, de les avoir soumis à des « conditions de travail déraisonnables, dangereuses et illégales ». La plainte identifie plusieurs des candidats comme des résidents du comté de Los Angeles ou de Californie.

Les plaignants auraient été embauchés pour participer à « Beast Games », présenté par Amazon comme « la plus grande série de compétitions de téléréalité », avec 1 000 participants et un prix de 5 millions de dollars. L’émission devait être diffusée en première sur le service de streaming de l’entreprise technologique basée à Seattle, Prime Video.

« Les sociétés de production défenderesses et Amazon ont exploité sans vergogne le travail des personnes qui ont servi de candidats » dans l’émission, peut-on lire dans la plainte de 54 pages.

« Malheureusement, le soi-disant magnanime MrBeast n’a pas voulu utiliser… des ressources prétendument illimitées pour offrir des salaires équitables, ou même des conditions de travail minimales légales, aux concurrents dont le travail constituait la valeur commerciale fondamentale de Beast Games. »

Une grande partie des détails de la plainte sont expurgés dans ce que la plainte décrit comme « un effort de bonne foi pour se conformer » aux « dispositions de confidentialité trop larges des défendeurs… ainsi que pour préserver la confidentialité et les intérêts de vie privée des plaignants qui souhaitent éviter l’opprobre ».

Les représentants d’Amazon et de MrBeast, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires.

La plainte allègue que les entreprises n’ont pas rémunéré les candidats au salaire minimum ou aux heures supplémentaires, tout en leur refusant les pauses obligatoires pour les repas et le repos, entre autres dispositions. Les employeurs sont également accusés d’avoir « falsifié » les coûts de main-d’œuvre de la production dans les documents soumis à la Nevada Film Commission pour bénéficier du programme de crédit d’impôt de l’État.

Lors du tournage de l’émission, les candidats auraient été « maintenus sous contrôle et surveillance stricts pendant des jours » et privés de « toute intimité et d’accès au monde extérieur ». La plainte allègue en outre que les candidats « ont été nourris de manière sporadique et parcimonieuse » et « n’ont pas eu un accès adéquat aux produits d’hygiène ou aux soins médicaux ».

Selon la plainte, les candidates « ont souffert particulièrement et collectivement » d’un « environnement de travail hostile » imprégné de « misogynie et de sexisme ». Les entreprises n’auraient rien fait pour protéger les candidates du harcèlement sexuel.

En outre, la plainte allègue que les concurrents ont été contraints de se priver de sommeil et de « participer à des jeux qui risquaient de manière déraisonnable de provoquer des blessures physiques et mentales ».

Les plaignants demandent au tribunal d’obliger les entreprises à mettre en œuvre des réformes sur le lieu de travail et des programmes de formation des employés « pour prévenir le harcèlement futur » et à payer des dommages-intérêts punitifs et tous les salaires dus aux plaignants.

Ce n’est pas la première fois que MrBeast est confronté à des allégations de mauvaise conduite.

En août, le créateur de contenu en ligne, dont la chaîne YouTube compte plus de 315 millions d’abonnés, a admis avoir utilisé un « langage inapproprié » dans des vidéos passées après la diffusion de clips le montrant en train de proférer des commentaires racistes et de prononcer à plusieurs reprises une insulte homophobe.

Un porte-parole de MrBeast, 26 ans, a déclaré dans un communiqué à l’époque que le YouTubeur s’était « excusé à plusieurs reprises et avait appris qu’une influence croissante s’accompagne d’une responsabilité accrue d’être plus conscient et plus sensible au pouvoir du langage ».

« Après avoir fait quelques mauvaises blagues et d’autres erreurs quand il était plus jeune, une fois adulte, il s’est concentré sur l’engagement avec la communauté MrBeast pour travailler ensemble pour avoir un impact positif dans le monde entier », a ajouté le représentant.

Les journalistes du Times, Meg James et Alexandra Del Rosario, ont contribué à ce reportage.