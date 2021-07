Procès Apsana Begum: John McDonnell dit que le député travailliste accusé de fraude au logement est une « très bonne personne »

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a comparu mardi devant le tribunal pour soutenir un député travailliste accusé de trois chefs de fraude au logement, la louant comme une « travailleuse » et « très bonne personne ».

Il a été interrogé par les procureurs le deuxième jour du procès d’Apsana Begum, au milieu des accusations selon lesquelles le député de Poplar et Limehouse a sauté la file en affirmant qu’elle vivait dans des « conditions de surpeuplement » alors qu’elle résidait en fait dans une maison de quatre chambres avec trois autres personnes. .

Mme Begum, qui occupe le siège de l’est de Londres depuis 2019, a déclaré aux jurés de la Snaresbrook Crown Court qu’elle pensait que plusieurs offres pour des propriétés du conseil effectuées en son nom avaient été faites par son ex-mari «contrôleur».

Elle a ajouté qu’Ehtashamul Haque, dont elle s’est séparée moins de deux ans après que le couple a emménagé ensemble, lui a souvent caché des choses, y compris sa tendance à boire beaucoup.

Mme Begum a reconnu qu’elle avait emménagé avec un ex-conjoint en juin 2013 et qu’elle n’avait donc plus besoin de demander un logement social, mais les jurés ont entendu comment les offres de propriétés continuaient d’être faites sur son compte logement.

« Je pense que c’était peut-être mon ex-mari », a déclaré Mme Begum. «Il avait accès à beaucoup de mes affaires à ce moment-là. j’avais contracté un emprunt pour lui [and] il a créé une adresse e-mail pour moi, et nous avions un mot de passe qui a été partagé.

Lorsqu’elle a été poussée par le procureur James Marsland, elle a admis que son ex « savait que j’avais déjà eu une demande de logement ».

Prenant la parole en tant que témoin de moralité de Mme Begum, M. McDonnell a déclaré que son collègue travaillait si « dur » qu’il envisageait de lui offrir un poste de ministre si le parti travailliste remportait les élections générales de 2019.

« J’espérais que si nous étions élus, j’aimerais l’ajouter à mon équipe ministérielle … en tant que secrétaire parlementaire privé », a déclaré M. McDonnell, ajoutant: « J’ai travaillé assez étroitement avec elle au Parlement. Je pense qu’elle a l’air de vouloir toujours faire la bonne chose [and] Je la décris toujours comme une très bonne personne.

M. McDonnell, le député de Hayes et Harlington, qui était le chancelier fictif de l’Échiquier au cours des cinq années précédant 2020, a déclaré qu’il avait rencontré Mme Begum lors de sa campagne 2019 pour représenter Poplar and Limehouse, qu’elle a ensuite remporté.

« Je pensais qu’elle était une personne très directe, sincère, engagée, très désireuse de représenter la communauté locale », a-t-il déclaré au tribunal.

Interrogé par M. Marsland, le procureur, si Mme Begum était un « bon opérateur politique », M. McDonnell a repoussé le terme et a déclaré « à certains égards [it] serait péjoratif ».

« Je pense qu’elle s’entend bien avec les gens et je pense qu’elle peut présenter un bon argument », a-t-il plutôt avancé devant le tribunal. « Il faut gagner les gens [over] avec honnêteté et sincérité, et je pense que c’est ce qu’elle a fait, pas seulement dans mon propre parti politique, mais aussi dans toute la maison.

McDonnell a entièrement soutenu sa collègue travailliste, affirmant qu’on lui aurait offert un poste ministériel si le parti travailliste avait remporté les élections de 2019 (Getty)

Au cours de son contre-interrogatoire, on a demandé à Mme Begum pourquoi elle pensait que son ex-mari aurait fait des offres de logement dans son dos – ce à quoi le député travailliste a répété que M. Haque connaissait ses mots de passe et était souvent malhonnête.

« Je ne sais pas quels étaient ses plans ou ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là », a-t-elle déclaré au tribunal. « Je ne peux pas expliquer complètement les offres de logement social dans mon dos. »

Elle a poursuivi : « Au fil des ans, j’ai appris de plus en plus sur ce qu’il fait. [Some of it] est toujours une révélation pour moi. En 2015… il est devenu évident pour moi que je ne savais pas ce qu’il faisait.

Bien qu’elle ait affirmé qu’elle ne pouvait pas « expliquer son comportement », le procureur a déclaré que M. Haque n’aurait pas été en mesure de traiter légitimement des offres de logement sans l’aide de Mme Begum.

« Sans vous être dans le processus, M. Haque n’aurait pu réaliser aucun [advantage] le pourrait-il ? dit M. Marsland. «Ce sont des choses qui étaient des gains dans le futur potentiel ou à long terme pour vous. Et vous étiez capable de faire ces gains.

Mme Begum a ensuite été interrogée sur des formulaires erronés d’exemption de taxe sur le logement et la taxe municipale, qui, selon M. Marsland, ont été soumis par sa mère et sa tante – l’un en 2009, l’autre en 2013.

Les deux applications contiendraient des mensonges sur le nombre de chambres à coucher dans la même propriété – à Woodstock Terrace, à Poplar – à des années d’intervalle.

« Votre tante a fait une demande de logement en 2009. En bref, elle a dit qu’à ce moment-là, la propriété était utilisée comme quatre chambres », a déclaré M. Marsland. « Votre mère a déposé en avril 2013 une demande d’avantage fiscal communal. A-t-elle tort quand elle dit quatre chambres ?

Il a poursuivi : « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi deux personnes, à des années d’intervalle, postulant pour des choses différentes, ont commis la même erreur ? Mais Mme Begum a déclaré seulement qu’elle ne le savait pas et que la maison « comportait toujours trois chambres ».

Elle a également été interrogée sur son contact – ou son absence présumée – avec Tower Hamlets Housing Options (THHO), et le fait qu’il n’y ait aucune trace des appels qu’elle a prétendu avoir passés pour informer le conseil de son changement d’adresse.

Mme Begum a déclaré au tribunal qu’elle avait d’abord appelé le service pour les informer du changement – ​​d’abord lorsqu’elle avait déménagé à St Bernard Terrace avec M. Haque en juin 2013 – puis à nouveau à son retour à Woodstock Terrace en 2015. Cependant, les appels n’ont pas eu lieu. apparaissent sur le système de flux de travail Camino utilisé par THHO, a déclaré M. Marsland.

« Est-ce que la position selon laquelle, deux fois en deux ans, vous avez subi le même problème d’appel et, à deux reprises, quelqu’un n’a pas réussi à enregistrer une action ?

Mme Begum a répondu: «Je ne peux pas commenter ce qu’une autre personne a fait ou n’a pas fait. Tout ce que je peux dire, c’est ce dont je me souviens. J’ai appelé en 2015. J’ai parlé à quelqu’un et j’ai rempli un formulaire en conséquence. Je ne peux pas dire s’ils ont ou non [logged] tout ce que je peux dire, c’est que j’ai appelé.

Mme Begum nie trois chefs de fraude, qui auraient eu lieu entre le 18 janvier 2013 et le 31 mars 2016.

Le procès continue.

Reportage supplémentaire de Court News UK