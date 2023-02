Procès Alec Baldwin : l’acteur demande la récusation du procureur

SANTA FE, Nouveau-Mexique –

Les avocats de la défense de l’acteur Alec Baldwin cherchent à disqualifier le procureur spécial dans l’affaire contre lui résultant de la mort par balle d’un directeur de la photographie sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique.

Dans une requête déposée mardi devant le tribunal de district de Santa Fe, l’équipe juridique de Baldwin a déclaré que la position d’Andrea Reeb en tant que législatrice de l’État lui interdisait, en vertu de la loi de l’État, de détenir une quelconque autorité à titre judiciaire.

Reeb “exerce soit le pouvoir exécutif, soit le pouvoir judiciaire, et son service continu en tant que procureur spécial est inconstitutionnel”, a fait valoir l’équipe de Baldwin dans la requête.

Reeb, une républicaine, a été élue à la Chambre des représentants de l’État en novembre et a commencé son mandat le mois dernier.

Le bureau du procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a rejeté l’idée que Reeb serait disqualifié. Dans un communiqué, le bureau a qualifié la motion de rien d’autre qu’une diversion légale.

“M. Baldwin et ses avocats peuvent utiliser toutes les tactiques qu’ils veulent pour détourner l’attention du fait que Halyna Hutchins est décédée à cause d’une négligence grave et d’un mépris téméraire pour la sécurité sur le plateau de tournage de ‘Rust'”, a écrit le bureau dans le communiqué.

Baldwin et la superviseure des armes de tournage Hannah Gutierrez-Reed doivent faire leur première comparution devant le tribunal par vidéoconférence fin février. Tous deux ont été accusés d’homicide involontaire.

Hutchins est décédé peu de temps après avoir été blessé lors de répétitions dans un ranch à la périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021. Baldwin pointait un pistolet sur Hutchins lorsque l’arme a explosé, la tuant et blessant le réalisateur, Joel Souza.

Une accusation d’homicide involontaire peut être portée si un accusé a tué en faisant quelque chose de légal mais dangereux et a agi avec négligence ou sans prudence.