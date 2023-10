Tribunal de district du comté de Brown

• Deux accusations de vol ont été déposées le 23 octobre 2023 contre Lorin Lee Helget, 66, 24795 150th Street, Sleepy Eye. Une première audience Zoom de comparution a été fixée à 8 h 30, le mardi 21 novembre 2023.

Selon des documents judiciaires, l’adjoint du shérif du comté de Brown, Justin Bauer, a été dépêché au 24795 150th Street, canton d’Albin pour un vol de remorque à chevaux signalé à 9 h 04 le 4 octobre 2023. La plaignante, Amber Ouellete, a déclaré que sa remorque à chevaux, une marron Sundowner Trail Duster 1998, d’une valeur de 4 000 $ ; a été vu pour la dernière fois sur la propriété vers 23 heures le 3 octobre 2023 et que le tracteur de Helget était présent.

Le 4 octobre à 11 h 31, l’enquêteur du bureau du shérif du comté de Brown, Andrew Konechne, les adjoints Justin Kitzberger et Bauer ont exécuté un mandat de perquisition et ont trouvé la remorque à chevaux dans un hangar à machines sur la propriété de Helget. Helget a admis qu’il était bouleversé et a pris la caravane la veille.

• Des accusations de délit grave de CFA au 3e degré et de délit de CFA au 4e degré ont été déposées le 26 octobre 2023 contre Jeremy Anton Current, 52, 2 Park Lane, New Ulm. Une première audience Zoom de comparution a été fixée à 8 h 30, le mardi 21 novembre 2023.

L’agent de patrouille de la police de New Ulm, Trevor Kruse, a répondu à une plainte pour conduite près de Park Lane et de la 7e rue Nord à 18 h 22 le 6 octobre 2023. La plaignante a déclaré que son petit ami, identifié plus tard comme étant Current, était ivre et conduisait sa moto. L’adjoint du shérif du comté de Brown, Justin Bauer, a déclaré avoir vu une moto correspondant à la description de Current roulant à 44 mph dans une zone de 30 mph sur Highland Avenue.

L’agent Kruse a arrêté la moto et a remarqué les indices d’intoxication de Current. Un alcootest préliminaire a enregistré 0,173 %. Current a été arrêté et transporté à la prison du comté de Brown. Un échantillon d’urine prélevé dans les deux heures suivant le contrôle routier a révélé une concentration d’alcool éthylique de 0,162 %.

• Des menaces criminelles de violence et deux accusations de délit grave de violence conjugale ont été déposées le 24 octobre 2023 contre Timothy Elliott Aleman, 33, 411 1st Avenue North, Sleepy Eye. Selon des documents judiciaires, l’agent de police de Sleepy Eye, Amber Meyer, a reçu un appel d’un homme handicapé le 21 octobre 2023 qui parlait de son frère, Aleman, qui, selon lui, lui avait craché au visage, lui avait jeté une citrouille et l’avait frappé.

La victime a déclaré qu’Aleman était agressif et contrôlait envers la victime 2, qui a déclaré au policier Meyer Aleman qu’il avait menacé de trancher la gorge de la deuxième victime et qu’Aleman avait été vu. “tirer dessus” méthamphétamine il y a deux jours. La première victime a déclaré qu’Aleman venait de heurter la deuxième victime avec sa voiture.

L’agent Meyer s’est rendu à l’adresse où Aleman lui a dit que la première victime était à l’origine de problèmes entre lui et sa femme. L’agent Meyer a remarqué des marques rouges et un gonflement sur la main et sur le côté gauche de la femme. Meyer a remarqué une grande marque enflée sur le côté gauche du visage de la première victime.

Aleman a été reconnu coupable de violence conjugale par le tribunal du comté de Crow Wing le 25 janvier 2016.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception