Problèmes résolus alors que Lovlina Borgohain reprend l’entraînement mardi matin, déclare BFI

L’as boxeuse Lovlina Borgohain a fait une révélation lundi soir avec un tweet explosif où elle a déclaré qu’il lui était difficile de s’entraîner avant les Jeux du Commonwealth alors que ses entraîneurs, qui l’ont aidée à remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, ont été retirés sans explication. . Lovlina a déclaré que son entraîneur Sandhya Gurung n’était pas en mesure d’entrer dans le village du CWG et que son entraînement s’était arrêté huit jours seulement avant le début des matchs.

Cependant, Gurung a obtenu l’accréditation pour les Jeux du Commonwealth 2022 mardi et le problème a été résolu. La boxeuse médaillée olympique a également repris son entraînement au village des jeux.

«Il y avait définitivement des tensions entre la fraternité sportive, les organisateurs et les passionnés après le tweet de Lovlina Bora. Selon le protocole des jeux, seuls 33% du personnel de soutien, y compris l’entraîneur, l’entraîneur, le médecin et le masseur, sont autorisés. Comme nous avons 12 joueurs, nous sommes autorisés à prendre 4 membres comme personnel de soutien. L’entraîneur personnel de Lovlina, Sandhya Gurung, était avec elle en Irlande, mais elle n’avait pas l’accréditation pour entrer dans le village des jeux. Maintenant, avec l’intervention du ministère et du ministre en chef Himanta Biswa Sarma, ce problème a été résolu. Nous prévoyions d’inclure Sandhya Gurung dans les quatre membres du personnel et élaborions une stratégie pour la même chose, puis ce tweet s’est produit », a informé Hemanta Kalita, secrétaire générale de la Fédération indienne de boxe.

Lovlina s’est adressée à Twitter lundi 25 juillet pour exprimer sa frustration quant à la façon dont son processus d’entraînement et sa compétition sont entravés en raison de certains facteurs.

Elle a allégué des entraves au processus d’entraînement et à la compétition, du harcèlement mental et de la politique interne concernant la situation avec ses entraîneurs.

L’olympien a écrit: “Aujourd’hui, avec grand regret, j’informe que je suis constamment harcelé en raison du retrait de mes entraîneurs. L’éviction continue de mes entraîneurs, qui m’avaient aidé à remporter la médaille olympique, affecte mon processus d’entraînement et ma compétition.

Elle a poursuivi: «L’un des entraîneurs est Sandhya Gurung ji, qui est lauréat Dronacharya. Mes deux entraîneurs doivent plaider mille fois, même dans les camps d’entraînement, avant d’être inclus au dernier moment. Actuellement, mon entraîneur Sandhya Gurungji n’est même pas dans le village des Jeux du Commonwealth car elle n’a toujours pas reçu l’inscription, et mon entraînement a calé à peine 8 jours avant les jeux. Mon deuxième entraîneur a également été renvoyé en Inde.

Le boxeur a ajouté: “Même après avoir tant demandé, cela s’est toujours produit, et cela m’a causé un immense harcèlement mental. Je suis incapable de comprendre comment je vais me concentrer sur mon jeu si cela prévaut. C’est la raison pour laquelle ma performance n’a pas été à la hauteur lors des derniers championnats du monde. Je ne veux pas que cette politique ruine mes chances au CWG.

Elle a conclu : « J’espère que je pourrai me libérer des chaînes de cette politique et apporter des médailles à mon pays ».



« Nous pensons qu’il y a eu un malentendu sur l’aspect technique. Nous avons essayé de parler à Lovlina. Selon le protocole, 33% de l’effectif de l’équipe est autorisé en tant que personnel de soutien. Indian Olympic avait renforcé le personnel de soutien pour la boxe cette fois car la perspective de médaille est plus grande. Outre son entraîneur personnel, l’entraîneur en chef Pranamika Bora, également originaire d’Assam, est présent. Nous avons des perspectives de médailles cette fois-ci », a déclaré Lakhya Konwar, secrétaire général de l’Assam Olympic Association.

