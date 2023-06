Problèmes non résolus de la Coupe du monde féminine : droits TV et dates de sortie des joueurs

Le football féminin surfe sur la crête d’une vague, c’est indéniable. Fans, fréquentations, chiffres d’audience, accords de transfert, accords commerciaux, tout a explosé ces dernières années. Il y a eu du battage médiatique, mais aussi une croissance légitime.

Cette année, la FA a célébré une saison record pour la Super League féminine (WSL). La fréquentation de la WSL a augmenté de 173 % par rapport à la saison dernière ; bien qu’il y ait eu beaucoup plus de matchs joués dans les grands stades principaux des clubs, la fréquentation moyenne de la WSL a également plus que doublé, passant de 1 931 à 5 272.



Arsenal Women a vendu les Emirats le mois dernier pour la première fois en demi-finale de la Ligue des champions (Photo : Richard Heathcote/Getty Images)

L’audience moyenne de Sky Sports pour la WSL a augmenté de 53% et la BBC a également enregistré des chiffres d’audience record pour deux matchs de la WSL, avec le pic le plus élevé jamais atteint de 1,35 million pour un Chelsea-Tottenham en novembre dernier. La plateforme de streaming DAZN a récemment publié un rapport d’impact détaillant les chiffres impressionnants atteints par sa couverture de la Women’s Champions League sur YouTube. La saison dernière, la couverture mondiale gratuite de DAZN a attiré 64 millions de vues sur YouTube, avec 4,1 millions de vues en direct de la finale entre Barcelone et Lyon.

Nous avons vu des joueurs anglais conclure des partenariats commerciaux individuels lucratifs à la suite de leur victoire au Championnat d’Europe 2022 et des ligues nationales à travers l’Europe ont signé de nouveaux partenaires.

Les chiffres impressionnants et le battage médiatique justifié qui entourent le jeu en ce moment créent certainement une atmosphère excitante avant un été phare pour le football féminin.

Mais les chiffres record et les accords d’approbation très médiatisés créent une illusion de stabilité, de durabilité et d’investissement. En réalité, à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande le 20 juillet, alors que les préparatifs devraient se résumer aux derniers détails, il reste encore tant à décider.

Droits télévisuels et commerciaux

En ce qui concerne les droits télévisés de la Coupe du monde, il n’y a toujours rien d’accord entre la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, et les chaînes espagnoles, allemandes, italiennes, françaises et japonaises. Au Royaume-Uni, alors que les choses ont été lentes, les deux grands diffuseurs terrestres BBC et ITV sont sur le point de finaliser un accord pour partager la couverture du tournoi.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, refuse de « sous-vendre » les droits télévisés de la Coupe du monde féminine (Photo : Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

La situation dans certaines des meilleures nations européennes du football et au Japon a atteint un point frustrant, le tournoi risquant de ne pas être diffusé du tout dans certains territoires si des accords ne peuvent être conclus.

Cette semaine, la situation a atteint un nouveau niveau de tension alors que les ministres des sports de tous les pays européens concernés ont publié une déclaration commune appelant à résoudre le problème. Dans ce document, les ministres se sont engagés à « mobiliser » toutes les parties prenantes afin que la FIFA et les diffuseurs puissent « trouver rapidement un accord ».

Hier, Barcelone d’Espagne et Wolfsburg d’Allemagne se sont rencontrées en finale de la Ligue des champions féminine, mais les équipes nationales respectives de ces clubs devraient participer à un tournoi où les fans de chez eux pourraient ne pas pouvoir regarder leurs matchs.

Il s’agit de la première Coupe du monde féminine dans laquelle les droits commerciaux et télévisuels ont été séparés du tournoi masculin. Pour la première fois, la FIFA propose des accords individuels pour le tournoi féminin plutôt que des accords regroupés avec celui des hommes.

Cette nouvelle stratégie commerciale a changé la façon dont les partenaires potentiels perçoivent le tournoi, passant d’un bonus sous-évalué à une propriété de grande valeur à part entière. Ce changement semble également survenir brusquement, avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le calendrier du football et l’économie mondiale, le football féminin subit le poids d’un marché en plateau et têtu.

Cette situation a eu un impact non seulement sur les négociations des droits de télévision, mais également sur les accords de sponsoring pour la Coupe du monde, qui sont toujours en cours à ce stade avancé. La semaine dernière, le géant des collations Frito-Lay a été dévoilé en tant que partenaire nord-américain du tournoi dans le cadre d’un accord qui, selon la société, était son « plus gros investissement jamais réalisé dans le sport féminin ». Pendant ce temps, Hyundai et Kia, deux constructeurs automobiles sud-coréens, ont étendu leur partenariat avec la FIFA à la Coupe du monde masculine de 2030. Des accords commerciaux sont au moins en train d’être conclus, mais l’impasse sur les droits de télévision continue de provoquer des frustrations.

En Allemagne, ZDF et ARD, les radiodiffuseurs de service public, n’ont offert que 3% du montant qu’ils ont payé pour la Coupe du monde masculine 2022 pour les droits du tournoi féminin. L’été dernier là-bas, une audience record de 18 millions de personnes a regardé l’Allemagne perdre contre l’Angleterre en finale de l’Euro féminin, et l’Allemagne se dirige vers cette Coupe du monde en tant que l’une des favorites.

C’est un scénario similaire en France et en Espagne, où les diffuseurs ont déposé des offres qui valent moins de 5% des sommes versées pour les droits de la Coupe du monde 2022. En Italie, l’offre ne vaut même pas un pour cent de l’accord pour montrer le tournoi de l’hiver dernier au Qatar.

Et les droits TV ne sont pas le seul problème encore sur la table moins de sept semaines avant le premier match du tournoi.

Dates de sortie des joueurs

Le mois dernier, la FIFA et l’Association européenne des clubs (ECA) sont parvenues à un accord sur le moment où les joueurs pourraient quitter leurs clubs pour commencer les préparatifs de la Coupe du monde de cet été, après que les tensions avec les associations nationales aient menacé de faire dérailler certains camps d’entraînement avant le tournoi.

La FIFA avait initialement donné une date de début de fenêtre internationale obligatoire du 10 juillet – 10 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Mais, étant donné que cette date est plus d’un mois après que la majorité des clubs européens auront terminé leurs saisons, de nombreux entraîneurs et joueurs s’inquiétaient du risque de blessure et du calendrier serré avant le tournoi. Plusieurs fédérations, dont celle d’Angleterre, avaient également prévu que leurs équipes commencent les préparatifs à la mi-juin.

Après discussions, l’ECA et la FIFA sont parvenues à un compromis, choisissant de conserver cette date obligatoire du 10 juillet mais offrant une nouvelle période de libération non obligatoire entre le 23 et le 29 juin.



La FA négocie toujours avec les clubs sur les dates de sortie des joueurs de la Coupe du monde (Photo : Ryan Pierse/Getty Images)

Dans un communiqué publié le mois dernier, l’ECA a déclaré : « Ce nouveau cadre établit l’équilibre essentiel entre le fait que les joueuses se reposent suffisamment tout en laissant suffisamment de temps pour se préparer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

«Le nouveau calendrier indicatif devrait servir de ligne directrice pour les clubs et les associations membres participantes, les dates exactes de libération devant être convenues entre eux en fonction des circonstances individuelles de chaque cas. De tels efforts d’un commun accord sont pleinement encouragés et approuvés par la FIFA et la CEA.

Il y a encore au moins six autres fédérations, en plus de l’Angleterre, qui essaient de faire avancer les camps nationaux commençant avant le 23 juin. Le plan de l’Angleterre est toujours de commencer son camp de préparation officiel le 19 juin, quatre jours plus tôt que la fenêtre recommandée, mais les clubs membres de l’ECA maintiennent qu’ils ne libéreront pas les joueurs plus tôt en raison de préoccupations concernant leur bien-être.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré cette semaine que le Bayern Munich refusait de libérer le milieu de terrain Georgia Stanway avant le 19 juin. Wiegman espère toujours qu’il y aura une résolution permettant à son camp d’entraînement de commencer, avec tous les joueurs présents, à la date initialement prévue.



Wiegman a annoncé la semaine dernière son équipe de 23 joueurs pour la Coupe du monde (Photo : Nathan Stirk/Getty Images)

Le mois dernier, L’athlétisme a révélé que les directeurs généraux des clubs avaient été contactés par la FA mais qu’aucun nouvel accord n’avait encore été conclu. L’Angleterre est censée jouer un match amical à domicile contre le Portugal le 1er juillet avant de s’envoler pour l’Australie quatre jours plus tard, mais cela reste à confirmer compte tenu de l’incertitude entourant les horaires des joueurs.

Il y a eu une réunion d’urgence hier dans la ville néerlandaise d’Eindhoven, avant la finale de la Women’s Champions League, pour tenter de résoudre le problème. Cela a été organisé par l’ECA et a impliqué le personnel de la FA et des représentants de ces clubs avec des joueurs anglais. Il n’y a pas eu de mises à jour par la suite et cela promet de gronder dans les prochains jours.

Cette finale, que Barcelone a remportée 3-2 contre Wolfsburg, marque officiellement la fin de la saison de football féminin en Europe et le début des préparatifs pour la Coupe du monde.

Au cours des prochaines semaines, avec de nombreux joueurs bénéficiant de congés et de vacances, les fédérations, les clubs, les diffuseurs, la FIFA et de nombreuses autres parties prenantes seront sous pression pour finaliser les plans de ce spectacle. Si elles ne le font pas, les cheerleading et la période de croissance ultra-positive dans laquelle le football féminin se prélasse pourraient faire un pas en arrière important.

(Photo du haut : Wagner Meier/Getty Images)

