Problèmes de voyage – Le New York Times

Niraj : Il y a un peu d’espoir. Les grandes compagnies aériennes ont recruté de manière agressive et ces nouveaux employés devraient bientôt être pleinement formés. L’industrie devrait également bénéficier d’un certain soulagement grâce à la saisonnalité : l’automne est traditionnellement moins chargé. De plus, certaines parties de l’économie ne se portent pas très bien, ce qui pourrait signifier que moins de personnes prendront l’avion.

Pensez-vous que le prix des billets d’avion va un jour baisser ? Je suis fauché, mais j’ai besoin de vacances. — Cynthia Soegiharto, South Portland, Maine

Heather : Un certain nombre d’applications et de sites Web, dont Hopper, Kayak et Skyscanner, vous permettent, lorsque vous recherchez votre vol, de voir quels seront les prix à différentes périodes. J’apprécie que l’application Hopper vous dise si vous devez réserver tout de suite car les prix sont susceptibles d’augmenter ou d’attendre qu’ils baissent davantage.

De plus, de nombreuses compagnies aériennes permettent toujours aux gens de changer la plupart des vols sans frais, vous pouvez donc acheter un vol et ensuite, si vous pouvez trouver un vol moins cher sur cette même compagnie aérienne, vous pouvez le changer et obtenir un crédit.