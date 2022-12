Problèmes de sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Peut-être que le plus grand test de la loyauté du manager Gareth Southgate envers certains joueurs anglais vient maintenant. L’Angleterre entre dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où elle affrontera le Sénégal dimanche, avec une énigme de sélection largement absente des tournois précédents sous l’homme de 52 ans : choisir des joueurs en forme ou des performances internationales passées ?

Avant 2016, il n’y avait vraiment aucune “performance internationale passée” qui valait la peine d’être prise en compte. Cet été-là, l’Angleterre a été humiliée en huitièmes de finale par l’Islande et la transition progressive vers une nouvelle génération commencée par Roy Hodgson a été accélérée par Southgate après le bref mandat de 67 jours de Sam Allardyce.

Pourtant, Southgate a ensuite livré une première demi-finale de Coupe du monde en 28 ans à Russie 2018, puis une première finale de tournoi majeur en 55 ans à l’Euro 2020. Cela est venu grâce à une méthodologie pragmatique qu’il hésite à abandonner complètement, même si la composition de son équipe s’est progressivement accentué vers un vivier de talents de haut niveau, dirigé par la créativité.

Au cœur du travail qu’il a accompli pour redéfinir la relation des joueurs avec le maillot anglais, en saisissant spécifiquement les opportunités qu’il présente plutôt que de ressentir le poids des échecs passés, a été un esprit d’équipe imperméable aux difficultés du club. Et un aspect clé de cette séparation est la connaissance que les contributions précédentes à la cause ne sont pas oubliées. C’est pourquoi Southgate fait face à d’énormes décisions avant le match contre le Sénégal, en partie éclairées par la façon dont sa loyauté a jusqu’à présent été récompensée au Qatar par d’autres joueurs de l’équipe.

Ici, ESPN examine les joueurs anglais qui représentent le plus clairement le débat forme contre réputation.

Ne vous y trompez pas: Maguire a eu la chance d’être dans cette équipe d’Angleterre en raison de sa forme à Manchester United. Le défenseur central de 29 ans n’a fait que neuf apparitions pour United cette saison, avec un départ en Premier League depuis août, et le vainqueur de la Serie A de l’AC Milan, Fikayo Tomori, peut se sentir particulièrement lésé d’avoir été exclu. Pourtant, les trois premières performances de Maguire au Qatar ont fait remonter le temps à 2018, lorsqu’il était une figure clé à l’arrière et un élément essentiel du “Love Train”, le surnom donné à la ligne de joueurs assemblés pour les routines de coin de l’Angleterre.

Maguire a obtenu le statut de héros culte lors de ce tournoi et a de nouveau fait ses preuves dans le cadre de la défense de l’Angleterre lors de cinq des sept matchs de l’Euro 2020 (manquant seulement les deux premiers en raison d’une blessure), où il a fait partie de l’équipe du tournoi de l’UEFA. Il y a eu des moments où Maguire et John Stones ont travaillé en possession alors qu’ils essayaient de jouer à l’arrière – notamment contre les États-Unis – et le soupçon demeure que toute grosse erreur dans une sortie en Angleterre recadrera son inclusion pour certains comme “L’entêtement de Southgate.” Mais ses performances autoritaires en phase de groupes ont réglé tout débat sur la question de savoir si Maguire mérite de commencer devant les autres défenseurs de cette équipe.

Shaw est le seul arrière gauche naturel de l’Angleterre lors de ces finales. La blessure aux ischio-jambiers de Ben Chilwell, subie au début du mois dernier, a privé Southgate du challenger le plus évident du joueur de 27 ans, qui était tombé en disgrâce à Man United alors qu’Erik ten Hag préférait initialement le nouvel arrivant Tyrell Malacia, avant Shaw a retrouvé sa place pour commencer les sept derniers matchs de Premier League avant la Coupe du monde.

Mais il se passe plus ici. Shaw a parlé en mars 2021 d’un sentiment de regret de s’être retiré de plusieurs camps d’Angleterre les années précédentes, pensant à quel point il avait “laissé tomber Gareth”. Alors qu’il se réappliquait, Southgate a donné à Shaw une autre opportunité et il n’a pas regardé en arrière, marquant le but de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 l’été dernier et consolidant sa place au Qatar avec trois solides performances. La paire a un lien renouvelé en conséquence.

Kieran Trippier pourrait jouer à l’arrière gauche et Bukayo Saka a opéré comme arrière gauche (de manière peu convaincante) pour l’Angleterre, mais Shaw a été retiré avec 25 minutes à jouer contre le Pays de Galles alors que le match était déjà gagné, un signe clair que, sauf blessure , il débutera sûrement contre le Sénégal.

C’est là que les choses commencent à se compliquer. Sterling faisait partie de l’équipe du tournoi de l’UEFA à l’Euro 2020 (Harry Kane ne l’était pas) et était un joueur essentiel reliant le milieu de terrain et l’attaque pour l’Angleterre à Russie 2018. Manchester City à Chelsea, où il a certes dû subir un changement de manager et un changement de poste encore plus fréquent car Graham Potter l’a parfois utilisé comme ailier avancé.

Pour l’Angleterre, la concurrence est féroce dans les positions offensives de chaque côté de l’attaquant Kane, Phil Foden et Marcus Rashford faisant des arguments convaincants pour leur inclusion avec des sorties marquantes contre le Pays de Galles, tandis que Saka et Jack Grealish ont également leurs partisans.

Mais Southgate n’a jamais commencé un match à élimination directe sans Sterling dans sa composition. Et lorsque Sterling a marqué sur la passe de Kane contre l’Iran, c’était la 16e fois que la paire se combinait pour un but anglais en 60 apparitions (maintenant 61). Kane n’a qu’un meilleur bilan avec Son Heung-Min, Dele Alli et Christian Eriksen, avec avec qui il a disputé plus de trois fois plus de matchs à Tottenham.

Southgate reconnaît les efforts passés de Sterling et, lorsqu’il se débattait à City la saison dernière, le manager aurait régulièrement offert son soutien si nécessaire, entretenant une relation étroite. Seul Kane (54) a commencé plus de matchs sous Southgate que Sterling (49). Même si Foden, Rashford et Saka plaident tous en faveur de l’inclusion, ce serait une surprise majeure si Southgate ne trouvait pas de place pour l’ailier compte tenu de leur histoire. ensemble.

Les gémissements étaient presque audibles lorsque Henderson était le premier changement de Southgate alors que l’Angleterre peinait à un match nul 0-0 contre les États-Unis. Mais le milieu de terrain de Liverpool a injecté de l’énergie et de l’élan dans le milieu de terrain anglais, prouvant qu’il peut jouer un rôle plus important que d’être simplement l’une des figures clés dans les coulisses pour maintenir les normes et le professionnalisme au sein du camp.

Henderson est important pour la dynamique de l’équipe à cet égard – le défenseur Conor Coady en est un autre exemple, offrant une présence si positive dans le groupe que l’assistant de Southgate, Steve Holland, l’a nommé joueur non officiel de l’Angleterre du tournoi l’été dernier sans vraiment taper dans un ballon – – et, en vérité, il a probablement été plus proche de la formation principalement à cause de la blessure de Kalvin Phillips plus qu’autre chose.

Man City a toujours été optimiste quant aux chances de Phillips de surmonter sa blessure à l’épaule à temps pour participer à la Coupe du monde, mais il a eu besoin de plus de temps à la base anglaise d’Al Wakrah pour développer sa netteté. En son absence, Henderson a débuté contre le Pays de Galles.

Jude Bellingham a été extrêmement impressionnant au milieu de terrain anglais et gardera sûrement sa place, mais il serait audacieux de la part de Southgate de choisir le joueur de 19 ans et Mason Mount dans une forme 4-3-3 avec Declan Rice comme seul milieu de terrain anglais. contre le Sénégal. Il a favorisé deux milieux de terrain centraux disciplinés l’été dernier à Rice et Phillips, qui ont été décriés pour leur décès conservateur malgré Southgate soulignant la stabilité et la couverture qu’ils ont donné à une défense fragile.

Passer au 3-4-3 est une autre option, même si cela signifierait probablement que deux des Phillips, Henderson et Mount seraient absents. Henderson tombera très probablement sur le banc, avec un rôle de camée pour voir le match se dérouler si les choses se passent comme prévu.