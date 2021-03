Les parents sont de plus en plus préoccupés par le temps que leurs enfants passent sur les écrans, a-t-on affirmé.

Avec COVID-19 poussant les cours en ligne et les restrictions limitant les activités de plein air, les enfants passent plus de temps que jamais devant les ordinateurs, selon Save the Children.

Il indique que, par conséquent, la cyberintimidation, les sextos, la nudité, l’accès facile aux fausses nouvelles et la dépendance au jeu font partie des dangers auxquels les adolescents sont exposés.

Gabriela Alexandrescu, présidente exécutive de Save the Children en Roumanie, a déclaré que l’an dernier, 1 160 demandes de conseils pour des problèmes liés à Internet avaient été reçues dans le pays.

Il y a également eu d’innombrables rapports de contenu illégal en ligne. Sur les 1 500 incidents signalés à Save The Children, plus de 1 000 étaient liés à des abus sexuels sur des enfants.

Les psychologues sont alarmés et affirment que ces cas extrêmes ont explosé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ils attribuent cela au fait que les enfants sont plus actifs en ligne et collés aux écrans. De plus, ils estiment qu’il est à l’origine de problèmes de santé mentale et de bien-être émotionnel chez les jeunes. Dans l’ensemble, les parents disent avoir le sentiment que les comportements des enfants changent.

Mihaela Dinu est psychologue pour Save the Children, Roumanie. Elle dit que « depuis la mise en ligne des cours, il y a eu des difficultés de concentration, d’irritabilité: il y a plus de troubles du sommeil et de l’alimentation ».

Elle dit que les enfants souffrant d’anxiété sociale sont plus heureux de suivre des cours en ligne, car cela signifie moins de contacts sociaux, mais de nombreuses conditions préexistantes ont maintenant été amplifiées.

Save the Children Roumanie a adapté ses séances de conseil et ses lignes d’assistance téléphonique pour répondre à la demande croissante d’aide pendant la pandémie.

Il travaille également maintenant avec des adolescents bénévoles qui essaient d’enseigner à leurs amis et camarades de classe comment se protéger des dangers d’Internet.

Selon une étude de l’ONG, 63% des élèves, enseignants et parents en Roumanie pensent que la sécurité des enfants en ligne est une question vitale qui doit encore être traitée par les autorités. Les psychologues avertissent également que le harcèlement en ligne et la cyberintimidation peuvent causer de l’anxiété, de la peur, de la dépression et même un trouble de stress post-traumatique chez les enfants et les adolescents.

