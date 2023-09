Problèmes de recrutement militaire | Actualités, Sports, Emplois

L’année dernière, de nombreuses branches militaires n’ont pas atteint leurs objectifs de recrutement.

Cette année, le même problème se pose à nouveau, plusieurs branches n’étant pas en mesure de recruter le nombre requis et d’atteindre leurs effectifs finaux.

Une partie de la responsabilité du dilemme actuel en matière de recrutement réside dans le manque de candidats qualifiés désireux de servir, dans un bassin de candidats peu disposés et qualifiés dans lequel puiser, et d’éventuelles idées fausses sur ce que signifie s’enrôler et servir.

Quelle est l’ampleur du déficit de recrutement prévu ?

L’armée américaine devrait être bien en deçà de ses objectifs de recrutement opérationnel en 2023 – et l’année dernière, elle a atteint quelque 15 000 soldats. La marine américaine devrait manquer de 6 000 nouveaux marins. L’Armée de l’Air devrait manquer d’environ 10 000 aviateurs du côté de la réserve et de la Garde nationale aérienne, et de 3 400 du côté du service actif. Le seul rayon de lumière signalé est celui du Corps des Marines des États-Unis et de la Force spatiale, qui sont prêts à atteindre leurs objectifs de recrutement et leurs besoins finaux en effectifs.

Interrogé sur « pourquoi » Cela se produit pour la deuxième année consécutive, les recruteurs affirment qu’il ne semble pas y avoir de bonne réponse, mais plutôt un enchevêtrement complexe de problèmes couvrant un large spectre.

« Nous sommes confrontés à certains défis en tant que nation. » » a déclaré le capitaine Aaron Barkin, du commandement de recrutement de l’armée américaine, de la première brigade de recrutement, de la Southern Tier Recruiting Company, commandant et natif de Woodbridge, Connecticut. « Nous avons une jeunesse peu active, ce qui, je crois, cause des problèmes d’obésité, non seulement chez les jeunes d’aujourd’hui, mais aussi chez les adultes. De plus, à New York, la marijuana est légale, mais elle ne l’est pas au niveau fédéral et il existe une variante différente du THC appelée Delta Eight, qui est extrêmement forte et puissante – elle peut rester dans l’organisme d’un demandeur bien plus longtemps que 30 à 45 jours contrairement à la marijuana ordinaire le fait, prolongeant ainsi le processus d’enrôlement.

Cependant, les problèmes sont encore plus urgents lorsque les troupes de première ligne sont interrogées.

« Beaucoup, et je veux dire, beaucoup de gens sont disqualifiés ou ont besoin d’une dérogation pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) », » a ajouté le sergent d’état-major. Rex Hammond, un recruteur affecté au Commandement du recrutement de l’armée américaine, à la Première brigade de recrutement, à la Southern Tier Recruiting Company, à la station de recrutement d’Olean, dans l’État de New York, et originaire de Townsville, en Pennsylvanie. « Il semble que, comme dans certaines zones géographiques, l’utilisation de médicaments – comme l’Adderall – soit largement utilisée, ce qui peut nécessiter une dispense et une période d’attente avant de les traiter pour l’armée. »

De plus, alors que dans le passé, l’armée a peut-être acquis une mauvaise réputation en raison de ce que certains pourraient qualifier d’éthique de recrutement sans scrupules. Les recruteurs locaux affirment que ce n’est plus le cas depuis un certain temps. Dans un geste d’ouverture et de sincérité totale, l’armée a mis en place depuis quelques temps un outil permettant au candidat de savoir d’avance à quoi il peut prétendre.

« Tout ce qu’un candidat peut ou va recevoir est connu dès le poste de recrutement et sur papier. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils s’enrôlent sur-le-champ, ils doivent quand même se rendre dans une station MEPS (Military Entry Processing Station) et se qualifier médicalement ainsi que passer le test de batterie d’aptitude professionnelle du service armé (ASVAB) s’ils ne l’ont pas déjà fait. », dit Hammond. «Tant qu’un candidat est médicalement qualifié, a les bons scores ASVAB et réussit ses vérifications d’antécédents, alors ce qui figure sur sa feuille du système de réservation du futur soldat sera transformé en un véritable contrat. Tout est franc et ouvert.

De plus, l’armée offre des opportunités de formation en espèces et professionnelles à ceux qui souhaitent servir ou sont enclins à s’enrôler.

« En fonction de votre spécialité professionnelle militaire (MOS/emploi), vous pouvez avoir droit à une prime en espèces allant jusqu’à 50 000 $ » ajouta Hammond. « De plus, nous avons un bonus d’expédition rapide, qui verse jusqu’à 40 000 $ à ceux qui contractent et partent suivre une formation de base dans les 30 jours. L’Armée propose également divers autres programmes de formation comme l’Airborne School ou une option Army Ranger.

Même si une mission reste une mission, les dirigeants de l’armée américaine semblent être à la traîne et soutiennent leurs différents soldats sous leur commandement, même en ces temps difficiles.

« En matière de recrutement, tout est question de leadership et de mentorat » dit Hammond. « Vous recevez les outils et la formation dont vous avez besoin pour réussir ici. »

De plus, se concentrer sur le bien-être des troupes et l’accomplissement de la mission semble être au premier plan des préoccupations de l’ensemble de la chaîne de commandement.

« Mes soldats sont travailleurs et dévoués. Nous travaillons de longues heures et faisons de notre mieux pour atteindre les objectifs que l’armée, l’USAREC et la nation attendent de nous », » dit Barkin.







