Problèmes de pipeline Nord Stream: un sabotage “ne peut pas exclure”

La Première ministre danoise a déclaré mardi qu’elle “ne peut pas exclure” un sabotage après la détection de trois fuites sur des gazoducs russes passant sous la mer Baltique vers l’Europe.

Mette Frederiksen a pris la parole après que des problèmes simultanés ont été signalés avec les pipelines Nord Stream 1 et 2. Elle a pris la parole lors de l’inauguration d’un nouveau pipeline avec du gaz norvégien destiné à sevrer la Pologne et l’Europe des approvisionnements russes.



COPENHAGUE, Danemark (AP) – Les autorités tentaient de déterminer la cause de mystérieuses fuites et chutes de pression sur les gazoducs allant de la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique mardi, lorsqu’un nouveau gazoduc destiné à sevrer la Pologne et l’Europe du gaz russe doit être inauguré.

Aucun des gazoducs, Nord Stream 1 et 2, n’apportait du gaz de Russie au milieu d’une impasse énergétique avec l’Europe causée par l’invasion de l’Ukraine. Cependant, les deux étaient remplis de gaz naturel, qui est utilisé pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et faire fonctionner des usines.

Les responsables ont déclaré que les fuites ne représentaient aucune menace pour l’approvisionnement en énergie étant donné que la Russie ne fournissait pas de gaz par leur intermédiaire, et les experts ont déclaré que l’impact sur l’environnement serait limité.

Les autorités danoises ont annoncé lundi qu’une fuite avait été détectée dans le pipeline Nord Stream 2, qui n’a jamais été utilisé. Ils ont ensuite été informés d’une chute de pression majeure sur Nord Stream 1, qui était jusqu’à récemment une source clé de gaz pour l’Allemagne.

L’administration maritime suédoise a annoncé mardi que deux fuites avaient été découvertes dans le pipeline Nord Stream 1, qui passe en partie dans les eaux suédoises. Les autorités danoises ont également confirmé les fuites.

L’autorité maritime danoise a émis un avertissement de navigation et établi une zone interdite dans le but de s’assurer que les navires ne naviguent pas à proximité des fuites. Les navires peuvent perdre leur flottabilité s’ils naviguent dans la zone, et il peut également y avoir un risque d’inflammation au-dessus de l’eau et dans les airs, ont déclaré les autorités danoises. Les autorités suédoises ont envoyé des avertissements similaires.

Les fuites dans les pipelines ont été détectées au nord-est et au sud-est de l’île danoise de Bornholm.

“Les autorités et le gouvernement suivent la situation de près”, a déclaré le ministre danois de l’Énergie, Dan J├╕rgensen, selon les médias danois.

Le ministère allemand de l’Economie a déclaré qu’il enquêtait sur la cause de la chute de pression dans Nord Stream 1, et que “nous ne connaissons actuellement pas la raison de la chute de pression”.

Les pipelines sont au centre d’une guerre énergétique entre l’Europe et la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine fin février. Une baisse de l’approvisionnement en gaz russe a fait grimper les prix de l’énergie, causant de la douleur à de nombreuses personnes à travers l’Europe et créant des craintes quant à l’hiver à venir et faisant pression sur les gouvernements pour aider à atténuer la douleur des factures exorbitantes de leurs citoyens.

Partout en Europe, les pays ont du mal à trouver d’autres sources de gaz, en partant de positions différentes. La Pologne, par exemple, était déjà sur la bonne voie lorsque la guerre a commencé à se libérer du gaz russe après avoir travaillé pendant des années pour trouver d’autres sources, notamment les importations de gaz naturel liquéfié, ou GNL, en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient. L’Allemagne, en revanche, peine maintenant à construire rapidement des terminaux GNL.

Un projet important dans l’offre pour la sécurité énergétique est le Baltic Pipe, un gazoduc acheminant le gaz norvégien à travers le Danemark et le long de la mer Baltique jusqu’en Pologne. Il doit être inauguré mardi dans le nord de la Pologne par des responsables polonais, danois et norvégiens.

Des deux pipelines touchés par des fuites, Nord Stream 2 n’a jamais fonctionné, tandis que Nord Stream 1 transportait du gaz vers l’Allemagne jusqu’à ce mois-ci, lorsque le géant russe de l’énergie Gazprom a coupé l’approvisionnement, affirmant qu’il y avait un besoin urgent de travaux de maintenance.

L’explication de Gazprom sur les problèmes techniques a été rejetée par les responsables allemands comme une couverture pour un jeu de pouvoir politique visant à augmenter les prix et à répandre l’incertitude.

Nord Stream 2 était déjà terminé lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz a suspendu sa certification à la veille de l’invasion russe de l’Ukraine.

L’Allemagne a été fortement dépendante de l’approvisionnement en gaz naturel de la Russie, mais Berlin a essayé de rechercher d’autres sources d’énergie.

Malgré les craintes d’une pénurie hivernale, le stockage de gaz a progressé ces dernières semaines en Allemagne et dans d’autres parties de l’Europe.

“Nous ne voyons aucun impact sur la sécurité d’approvisionnement”, a déclaré le ministère allemand de l’Economie, faisant référence à la chute de pression dans Nord Stream 1. “Depuis l’arrêt de l’approvisionnement russe début septembre, aucun gaz n’a transité par Nord Stream 1. Les niveaux de stockage continuent d’augmenter régulièrement. Ils se situent actuellement à environ 91 %.”

