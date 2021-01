Des migrants dans un camp du nord-ouest de la Bosnie se sont plaints de maladies respiratoires et cutanées après avoir passé des jours dans des tentes et des conteneurs de fortune dans un temps glacial et des tempêtes de neige, ont déclaré lundi des travailleurs humanitaires.

La Bosnie a été vivement critiquée pour avoir laissé environ 1000 personnes sans abri après qu’un incendie a ravagé la majeure partie du camp le 23 décembre.

Les autorités ont d’abord déclaré qu’elles déplaceraient les migrants vers un autre endroit, mais elles ont fini par installer des tentes militaires sur le site.

Le site de Lipa manquait également d’installations de base telles que l’électricité ou l’eau courante, les migrants étant laissés allumer des feux pendant des jours pour se protéger du froid.

De nombreux migrants du camp ont déclaré ne pas s’être douchés pendant une longue période, tandis que certains se sont lavés à l’extérieur malgré les températures glaciales.

Lundi, les médecins ont installé des tentes médicales pour les examens de santé au camp, distribuant des médicaments et des conseils médicaux.

Une équipe d’intervention d’urgence du Conseil danois pour les réfugiés a aidé au triage des migrants ces derniers jours, trouvant des cas de gale et de pédiculose.

D’autres présentaient une toux et des températures persistantes, deux symptômes du coronavirus, mais le manque de fournitures de test signifie que les équipes médicales n’ont pas été en mesure de diagnostiquer les maladies avec certitude.

La Bosnie a lutté contre l’afflux de milliers de personnes qui tentent d’atteindre l’Europe occidentale par les Balkans.

Depuis la Bosnie, les migrants visent d’abord à atteindre la Croatie, État membre voisin de l’Union européenne, avant de se diriger vers des pays européens plus riches.