Problèmes de nourriture et d’eau alors que les inondations continuent de frapper le Bangladesh

DHAKA, Bangladesh (AP) – Les inondations au Bangladesh ont continué de faire des ravages lundi, les autorités ayant du mal à transporter de l’eau potable et de la nourriture sèche pour inonder les abris dans les vastes régions du nord et du nord-est du pays, ont déclaré des responsables et des médias locaux.

Plus d’une douzaine de personnes sont mortes à travers le pays depuis le début de la mousson la semaine dernière, ont indiqué les autorités. Le gouvernement a appelé des soldats vendredi pour aider à évacuer les gens.

La chaîne de télévision Ekattor a déclaré que des millions de personnes restaient sans électricité.

Enamur Rahman, ministre adjoint chargé des catastrophes et des secours, a déclaré que jusqu’à 100 000 personnes avaient été évacuées dans les districts les plus touchés de Sunamganj et Sylhet, et qu’environ 4 millions de personnes avaient été bloquées dans la région, a déclaré l’agence United News of Bangladesh.

Dans le dernier communiqué publié dimanche par le Centre de prévision et d’alerte aux inondations du pays dans la capitale nationale, Dhaka, a déclaré que les inondations dans les districts du nord-est de Sunamganj et Sylhet pourraient encore s’aggraver au cours des prochaines 24 heures. Il a déclaré que la Teesta, un fleuve majeur du nord du Bangladesh, pourrait couler au-dessus du danger. La situation pourrait également se détériorer dans les districts du nord du pays de Lalmonirhat, Kurigram, Nilphamari, Rangpur, Gaibandha, Bogra, Jamalpur et Sirajganj, a-t-il ajouté.

Les responsables ont déclaré que l’eau avait déjà commencé à se retirer de la région du nord-est, mais qu’elle menaçait la région centrale du pays, la voie par laquelle les eaux de crue atteignent le golfe du Bengale au sud.

Selon les médias, les personnes touchées par les inondations dans les zones reculées ont du mal à accéder à l’eau potable et à la nourriture.

Arinjoy Dhar, directeur principal de l’organisation de développement à but non lucratif BRAC, a demandé de l’aide pour assurer la nourriture des personnes touchées par les inondations dans une vidéo publiée en ligne.

Dhar a déclaré avoir ouvert un centre lundi pour préparer des produits alimentaires dans le cadre d’un plan visant à nourrir 5 000 familles dans le district de Sunamganj, mais cet arrangement n’était pas suffisant.

Le BRAC a déclaré qu’il essayait à lui seul d’atteindre environ 52 000 familles avec des fournitures d’urgence.

Les dernières inondations ont dévasté le Bangladesh depuis vendredi au milieu de fortes pluies de mousson, juste au moment où le pays commençait à se remettre d’une crue éclair.

Le mois dernier, une crue éclair pré-mousson déclenchée par une ruée vers l’amont dans les États du nord-est de l’Inde a frappé les régions du nord et du nord-est du Bangladesh, détruisant les cultures et endommageant les maisons et les routes.

Le Bangladesh, une nation de 160 millions d’habitants, est de faible altitude et fait face à des menaces de catastrophes naturelles telles que des inondations et des cyclones, aggravées par le changement climatique. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, environ 17 % des habitants du Bangladesh devraient être déplacés au cours de la prochaine décennie si le réchauffement climatique persiste au rythme actuel.

