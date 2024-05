Problèmes de mémoire précoces liés à un taux de tau plus élevé dans le cerveau

Partager sur Pinterest De nouvelles recherches ont révélé que les personnes en bonne santé cognitive qui déclaraient avoir des problèmes de mémoire présentaient des signes précoces de la maladie d’Alzheimer, tels qu’une accumulation élevée de tau dans le cerveau. Jasmin Merdan/Getty Images Une étude récente a révélé que les personnes en bonne santé cognitive qui déclaraient avoir des problèmes de mémoire présentaient des signes précoces de la maladie d’Alzheimer dans leur cerveau.

Les résultats pourraient aider les experts à détecter la maladie d’Alzheimer plus tôt, permettant ainsi un traitement plus précoce.

Commencer le traitement avant l’apparition des symptômes sera probablement plus efficace. Une nouvelle étude, publiée le 29 mai dans Neurologieont recruté des personnes âgées neurologiquement saines, sans déficiences cognitives mesurables, mais qui avaient des inquiétudes concernant leur mémoire. Les scientifiques ont recherché des liens entre la perte de mémoire et les signes de la maladie d’Alzheimer (MA). Ils ont découvert que les personnes ayant déclaré avoir perdu la mémoire étaient plus susceptibles d’avoir des niveaux élevés de protéines associées à la maladie d’Alzheimer. Si des recherches plus approfondies confirment ces résultats, elles pourraient aider les médecins à détecter la maladie à un stade plus précoce, permettant ainsi de commencer le traitement plus tôt.

Une équipe de chercheurs de la Harvard Medical School a recruté 675 personnes âgées d’une moyenne d’âge de 72 ans. Tout d’abord, les participants ont passé des tests cognitifs qui ont montré qu’ils ne présentaient aucun déficit cognitif. Chaque recrue avait un partenaire, qui pouvait être un enfant, un conjoint ou un ami : 65 % de ces partenaires vivaient avec le participant. Les participants ont répondu à des questions sur leur mémoire et leurs capacités de réflexion et sur leur capacité à effectuer leurs tâches quotidiennes. Leurs partenaires ont également répondu aux mêmes questions sur les participants. Les questions comprenaient : « Par rapport à il y a 1 an, avez-vous l’impression que votre mémoire a considérablement diminué ? »

« Par rapport à il y a 1 an, avez-vous plus de difficultés à gérer votre argent ?

Chaque participant a subi une scintigraphie cérébrale pour rechercher des marqueurs protéiques de la maladie d’Alzheimer appelés plaques amyloïdes et enchevêtrements tau. Bien que les mécanismes précis qui conduisent à la maladie d’Alzheimer soient encore à l’étude, deux signes révélateurs dans le cerveau sont associés à sa progression : Plaques amyloïdes — accumulation de protéines entre les neurones

— accumulation de protéines entre les neurones Enchevêtrements Tau —accumulation de protéines dans les neurones Ces deux éléments limitent la capacité des cellules à se signaler. Finalement, cela conduit à la mort cellulaire. Au fil du temps, à mesure que davantage de cellules meurent, les capacités cognitives diminuent et le cerveau peut rétrécir ou s’atrophier. Actualités médicales aujourd’hui parlé avec Verna Porter, MDneurologue certifié et directeur de la démence, de la maladie d’Alzheimer et des troubles neurocognitifs au Pacific Neuroscience Institute de Santa Monica, en Californie. Porter, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que ces protéines « interfèrent avec la formation de souvenirs à la fois au niveau biochimique et au niveau structurel en interférant avec l’intégrité physique des réseaux neuronaux. Les schémas d’altération des fonctions de mémoire observés sont liés à des changements dans la structure et la fonction du cerveau. Dans la présente étude, 60 % des participants présentaient des taux élevés d’amyloïde dans le cerveau. Les personnes qui ont des niveaux plus élevés d’amyloïde sont également plus probable avoir des niveaux plus élevés de tau.

Les scanners cérébraux ont montré que les personnes ayant déclaré des problèmes de mémoire présentaient des niveaux plus élevés d’enchevêtrements de Tau. Cette association était encore plus forte chez les personnes présentant également des taux d’amyloïde plus élevés. En d’autres termes, les personnes qui éprouvent des problèmes de mémoire sont plus susceptibles de présenter des signes neurologiques de la maladie d’Alzheimer, même si elles sont en bonne santé cognitive. MNT » a demandé l’auteur principal de l’étude Rebecca E. Amariglio, Ph.D. Ce qui l’a le plus surprise dans les résultats, elle nous l’a dit : « Malgré le fait que les participants n’étaient pas altérés sur le plan cognitif et fonctionnaient normalement au quotidien, leurs partenaires d’étude étaient toujours capables de détecter des changements subtils dans leur état par rapport à il y a un an, liés aux biomarqueurs d’Alzheimer. » « Notre étude incluait un pourcentage élevé de personnes présentant un taux d’amyloïde élevé et, pour cette raison, nous avons également pu constater que les troubles de la mémoire étaient associés à des enchevêtrements de tau plus élevés », a expliqué Amariglio dans un communiqué. communiqué de presse. « Nos résultats suggèrent qu’interroger les personnes âgées présentant des biomarqueurs élevés de la maladie d’Alzheimer sur le déclin cognitif subjectif pourrait être utile pour une détection précoce », a-t-elle poursuivi. « Ceci est particulièrement important puisqu’il est prévu que les traitements administrés dès la forme diagnostique la plus précoce de la maladie seront les plus efficaces pour ralentir la maladie. » Parler avec MNTAmariglio a déclaré qu’ils prévoyaient de suivre cette étude avec des données longitudinales pour comprendre comment cette relation fonctionne au fil du temps.

MNT a demandé à Porter quels étaient les premiers signes d’Alzheimer à surveiller. Elle a expliqué que les gens devraient demander des soins et une évaluation de la mémoire par un professionnel de la santé si eux-mêmes ou un membre de leur famille remarquent que quelqu’un est : poser à plusieurs reprises la même question

oublier un mot, une phrase ou une idée en parlant

insérer le mauvais mot dans une conversation, par exemple en disant « chaise » au lieu de « canapé »

prendre plus de temps pour accomplir les tâches, tâches ou affaires quotidiennes, comme payer les factures ou gérer le courrier

égarer fréquemment des objets ou des objets dans la maison

se perdre en marchant ou en conduisant dans une zone relativement familière

avoir des changements soudains ou inexpliqués d’humeur, de personnalité ou de comportement sans raison claire