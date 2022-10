Problèmes de gravité vs problèmes d’ancrage : comment savoir quel type de problème vous avez

La plupart d’entre nous se sont retrouvés face à un problème de la vie qui nous donne l’impression d’être complètement pris au piège. Vous ruminez et cherchez des solutions, mais toute l’affaire s’enlise dans un sentiment de contrainte. Le simple fait de penser au problème peut provoquer une sensation d’oppression dans la poitrine, comme si vous étiez pressé par des élastiques géants, ou des sensations d’engourdissement ou de maux d’estomac.

Lorsque cela se produit, vous avez peut-être affaire à un “problème d’ancrage” ou à un “problème de gravité”. Cette terminologie vient de Dave Evans et Bill Burnett, co-auteurs du livre Concevoir votre vie et co-fondateurs du Stanford Life Design Lab, qui forment un cadre utile pour sortir de cette boucle infernale.

Les problèmes d’ancrage ont tendance à se produire lorsque nous avons transformé une réponse supposée en question. Evans m’a donné cet exemple : maintenant, à la fin de la soixantaine, il a retrouvé l’amour après la mort de sa femme il y a plusieurs années, et il peut se demander s’il veut écrire un livre sur, comme il l’a dit, “deux personnes âgées tombant amoureuses”. .” Ce genre de question restreint les options d’Evans car il suppose qu’il doit transformer son expérience en livre. Au lieu de cela, il pourrait libérer cette “ancre” – ça doit être un livre — et, ce faisant, s’ouvrir à différentes solutions. «Je pourrais poser une question comme, cette expérience a été si vivifiante. Que veux-tu faire de cette histoire ? Un livre est un résultat », déclare Evans.

Les problèmes de gravité sont définis par des circonstances immuables, soit parce qu’elles échappent à votre contrôle, soit parce que vous n’êtes pas disposé à les changer. Ici, Evans s’est à nouveau généreusement retiré de sa propre vie: il vit à Santa Cruz et sa chérie est, selon le jour, à environ 75 minutes de la côte de San Francisco. “Je veux vraiment m’en tenir à ce partenariat, mais je ne veux pas avoir à changer mon mode de vie”, a-t-il déclaré. “C’est un problème de gravité.” Ces types de problèmes vous obligent à accepter la situation et à trouver un moyen de faire des compromis ou de la contourner, en partageant le temps entre Santa Cruz et San Francisco, par exemple.

Tous les problèmes n’entrent pas dans les catégories des problèmes de gravité et d’ancrage. Ce ne sont que deux types de problèmes qui ont une capacité particulière à vous faire vous sentir coincé. Heureusement, la clé pour traiter à la fois les problèmes d’ancrage et de gravité est l’acceptation, suivie du recadrage du problème pour le rendre plus exploitable, puis du prototypage de solutions pour déterminer ce qui fonctionne vraiment pour vous. “Ensuite, il y a une sensation d’expansion, comme si votre poitrine s’ouvrait”, m’a dit Burnett. “Il y a une ruée vers les endorphines, parce que vous voyez des possibilités.”

L’acceptation peut aussi être son propre problème.

Avant de pouvoir commencer à réfléchir à des solutions à votre problème, vous devez accepter que vous voulez apporter un changement dans votre vie. « ‘Accepter’ est probablement la partie la plus difficile », déclare Burnett. En ce qui concerne les problèmes de gravité en particulier, beaucoup d’entre nous trouvent du réconfort à croire que nous sommes tout simplement incapables de réaliser ce que nous voulons, car cela nous permet de garder notre rêve en parfait état – sans compromis ni menace de réalité. – échec de la vie.

L’acceptation est également difficile à maintenir. Lorsque vous commencez à prototyper des solutions à votre problème, vous pouvez constater que le voyage est beaucoup plus difficile que prévu, et vous pouvez sombrer dans le souhait que votre situation soit différente. (Pourquoi n’ai-je pas pu entrer en relation avec quelqu’un qui vit dans ma ville ?) “Lorsque vous n’acceptez pas, vous êtes de nouveau coincé”, déclare Burnett.

Pour rendre l’acceptation un peu plus facile, Burnett suggère de considérer cela comme un accord à court terme : vous n’avez pas à accepter votre situation pour le reste de votre vie, vous n’avez qu’à l’accepter pendant que vous exécutez un programme de trois semaines. expérience.

Il convient également de garder à l’esprit que l’acceptation n’est pas une approbation. Pour un jeune fraîchement sorti de l’école avec un désir de changer le monde et une montagne de prêts étudiants, il est normal d’accepter que votre priorité est d’obtenir un emploi qui vous aidera à rembourser votre dette plus rapidement, plutôt qu’un emploi axé sur activisme ou créativité. “Cela ne signifie pas que vous acceptez tout ce qui ne va pas dans le monde, cela signifie simplement que ce n’est pas votre moment d’en faire le seul objectif de votre carrière et de votre vie”, déclare Burnett.

Burnett et Evans partagent une formation en ingénierie et en conception de produits, et dans leurs livres et cours de Stanford, ils appliquent les principes de la pensée formelle du design pour trouver votre chemin dans votre vie et votre carrière. Comme ils aiment le dire, le design se produit dans la réalité. “L’acceptation est la porte vers la réalité”, déclare Evans.

Recadrez, puis attachez-vous pour le prototypage.

Si vous avez un problème d’ancrage entre vos mains, vous avez probablement enterré une réponse dans votre question et, ce faisant, vous avez considérablement limité les options qui s’offrent à vous. Pour avancer, recadrez la question afin qu’il n’y ait pas de réponse cachée à l’intérieur. “Est-ce que je veux retourner à l’école pour devenir thérapeute?” pourrait devenir : « Comment puis-je canaliser mon désir d’être au service des autres ? »

Si vous avez un problème de gravité, le recadrage peut simplement impliquer d’accepter vos contraintes et de poursuivre votre vie, ou cela peut signifier trouver comment vous pouvez les contourner. Dites que vous voulez gagner votre vie en tant que poète. « Ils ne paient pas très bien les poètes en ce moment », dit Evans. « Quelles sont les formes d’écriture créative les plus viables sur le plan commercial dans le monde post-internet ? C’est une vraie question. Par opposition à : comment puis-je gagner 200 000 $ par an en tant que poète ? »

Une fois que vous avez recadré votre dilemme, réfléchissez à des solutions et proposez au moins trois options que vous pouvez vous engager à tester. Le prototypage est un élément clé de l’approche de conception d’Evans et Burnett, car il vous permet d’échouer et d’apprendre. Lorsque vous exécutez chaque expérience, faites attention à son fonctionnement et à ce que vous ressentez.

Il existe deux types classiques de prototypes, selon Burnett et Evans. L’un est une maquette, où vous faites réellement l’activité ou la simulez de la manière la plus réaliste possible. (Si vous envisagez de rejoindre votre miel longue distance dans la ville où ils vivent, vous pourriez passer votre prochaine visite à ne faire que les activités banales qui feraient partie de votre vie quotidienne là-bas.)

La deuxième forme de prototypage consiste à parler à des personnes qui ont déjà le genre d’expérience vécue que vous recherchez. « En écoutant leur histoire, vous obtenez ce qu’on appelle la résonance narrative. Vous savez quand vous avez deux diapasons et que vous appuyez sur l’un et que l’autre se met à vibrer ? S’il y a quelque chose dans leur histoire qui vous semble vrai, vous le sentirez », déclare Burnett.

Rappelez-vous que le prototypage est un processus itératif. “Vous vous déplacez vers l’endroit suivant, obtenez des données sur cet endroit, déterminez quelles sont vos prochaines options et passez à l’endroit suivant, jusqu’à ce que vous finissiez par le résoudre”, explique Burnett. Mais même si arriver à cette solution peut impliquer une quantité de travail importante, Burnett et Evans constatent que le processus de prototypage a tendance à donner aux gens un regain d’énergie, inspirant des sentiments de curiosité et d’engagement. C’est exactement le contraire de se sentir coincé.

Eliza Brooke est un journaliste indépendant couvrant le design, la culture et le divertissement.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.