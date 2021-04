« Si tout bouge et qu’il n’y a pas de catastrophes majeures, nous nous dirigeons essentiellement vers les hologrammes », a déclaré le cinéaste Martin Scorsese en 2011 lors de la promotion de son film 3D « Hugo ».

Eh bien, nous y sommes. Récemment, j’ai fait réaliser un hologramme de moi-même chez Avatar Dimension, qui capture des images et des vidéos 3D réalistes dans son studio volumétrique du nord de la Virginie et les transforme en hologrammes.

Avatar Dimension se concentre sur les entreprises et les gouvernements, dont beaucoup recherchent des programmes de formation et d’éducation basés sur la vidéo holographique. «Nous avons constaté une demande refoulée d’avatars plus réalistes pour une formation plus efficace dans la défense, le gouvernement et l’entreprise», a déclaré à USA TODAY la futuriste Cathy Hackl, vice-présidente de la croissance stratégique et des partenariats d’Avatar Dimension.

Des versions holographiques de personnages historiques tels que les présidents américains pourraient être capturées, « afin que leur héritage puisse survivre », a-t-elle déclaré.

La société de technologie, située juste à l’ouest de Washington, DC, travaille avec Microsoft, qui développe une nouvelle plate-forme appelée Microsoft Mesh pour permettre aux gens « d’interagir de manière holographique avec les autres avec une présence réelle de manière naturelle », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d’un keynote le mois dernier.

Pour des sessions approfondies, Avatar Dimensions effectue une pré-production et des tests de prise de vue pour l’éclairage, la garde-robe et les accessoires. Mais capturer des photos et des vidéos de moi-même et, séparément, de ma femme Julie, n’a pris que quelques minutes pour l’équipe d’Avatar Dimension.

Plus tard, le directeur technique Ben Schwartz a envoyé des liens Web de nos hologrammes vidéo que nous pouvons utiliser les caméras de notre smartphone pour les placer dans n’importe quel décor – tout comme un personnage du jeu vidéo de réalité augmentée «Pokémon Go».

Beaucoup pensent que le verrouillage au domicile causé par la pandémie de coronavirus a stimulé le développement de mondes virtuels en ligne que nous peuplerons d’hologrammes et d’avatars. Cela reste à voir, a déclaré CJ Bangah, directeur de la société de conseil PricewaterhouseCoopers.

«Parce que nous avons plus d’un an de capacité éprouvée à être productifs et que de nombreux événements clés du secteur ont pu adhérer à un format virtuel, il est probable que les événements virtuels soient plus expérientiels avec les mondes virtuels 3D, même dans les cas où cela complète les expériences en personne. », A déclaré Bangah.

Mais cet élan vers la vie et le travail virtuels peut ralentir à mesure que «les expériences en personne dans le monde réel redeviennent viables», a déclaré Bangah.

Paul Saffo, futuriste et professeur adjoint à l’Université de Stanford, convient que la présence physique ne disparaît pas. « Mais à la fin de la journée, la question va être, qu’est-ce qui rend un événement particulier absolument essentiel pour être physiquement présent? Et ce nombre peut diminuer », a-t-il dit.

Que s’est-il passé d’autre dans le domaine de la technologie?

Apple dévoile de nouveaux produits. Lors de son événement « Spring Loaded », Apple a présenté de nouveaux iPad Pro, des iMac, de nouveaux appareils de type Tile appelés AirTags – et un iPhone 12 violet.

Facebook fait face à des critiques. Après le verdict de culpabilité dans le procès pour la mort de George Floyd, le réseau social abritait toujours des revendications fabriquées visant Floyd malgré la promesse de les supprimer, a accusé le groupe de défense des droits humains Avaaz. Et certains se sont demandé pourquoi ses outils de modération ne pouvaient pas être utilisés pour rendre la plate-forme plus sûre pour les utilisateurs noirs.

Succès vidéo à domicile. Le streaming est important, bien sûr. Mais pendant la pandémie de coronavirus, les ventes de lecteurs de disques Blu-ray ont ralenti leur déclin – car ils ne monopolisent pas la bande passante Internet dans une maison pleine de streamers. Besoin de quelque chose à regarder? Consultez la liste des lauréats des 2021 Home Entertainment Media Play Awards qui viennent d’être annoncés.

Pause de jeu

« Hades » de Supergiant a été le grand gagnant des DICE Awards 2021 la semaine dernière, rapporte Kotaku. Autres grands gagnants: «Ghost of Tsushima», «The Last of Us Part II» et «Animal Crossing: New Horizons».

Cette semaine dans Talking Tech

Dans le podcast Talking Tech de cette semaine, nous discutons des avancées vers le métaverse, un mashup du cyberespace de réalités mixtes, virtuelles et augmentées, de nouveaux produits Apple en route et de la nouvelle technologie de paiement d’Amazon qui vous permet de payer avec votre paume.

