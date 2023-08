Problèmes de confidentialité des paiements biométriques d’Amazon

Voici comment cela fonctionne généralement : vous vous inscrivez à un programme de paiement biométrique, tel qu’Amazon One, en fournissant les informations de votre carte de crédit ou de débit et d’autres détails comme votre numéro de téléphone ou une pièce d’identité valide, selon le détaillant. Ensuite, vous scannez votre main, votre visage ou vos empreintes digitales, qui sont attachées à votre profil utilisateur. À partir de là, vous pouvez utiliser votre main, votre visage ou vos empreintes digitales pour payer dans certains établissements participants.

Le paiement à la main est déjà disponible dans plus de 200 magasins Whole Foods Market appartenant à Amazon à travers le pays. Et d’ici la fin de l’année, les plus de 500 magasins aux États-Unis proposeront l’option de paiement, selon un rapport. Communiqué du 20 juillet .

Étant donné que votre main ou votre visage vous sont totalement uniques et ne peuvent pas disparaître comme votre carte de crédit ou de débit, certains diront qu’il s’agit d’un mode de paiement plus sécurisé. Mais ce n’est pas nécessairement le cas, explique Hafiz Malik, professeur de génie électrique et informatique à l’Université du Michigan qui fait des recherches sur la cybersécurité.

La technologie de l’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour créer de fausses versions de votre voix, de votre visage ou de vos empreintes de mains, qui pourraient ensuite être utilisées pour duper les systèmes de paiement biométriques, explique Malik.

« Des contre-mesures doivent être mises en place, telles que la détection de l’activité, pour détecter s’il s’agit d’identités usurpées ou usurpées », dit-il.

À son honneur, Amazon affirme que ses scanners palmaires utilisent détection de vivacité technologie et sont capables de faire la différence entre un palmier vivant et un faux.

Les consommateurs doivent également être conscients que la base de données dans laquelle sont stockées leurs données biométriques pourrait potentiellement être piratée.

« Chaque fois que vous confiez vos données à une société privée, vous faites confiance à cette entreprise pour assurer la sécurité de ces données. Et la plupart du temps, vous ne devriez probablement pas le faire », déclare Evan Greer, directeur de Lutte pour l’avenirune organisation de défense des droits numériques.

« Les entreprises ont un bilan vraiment désastreux en matière de protection de nos informations personnelles », a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Même si vous pouvez remplacer une carte de crédit volée ou même un numéro de sécurité sociale volé, il serait incroyablement difficile de remplacer votre visage ou votre paume si vos données biométriques sont volées, dit-elle.

En plus de cela, cela peut être dangereux si ces bases de données d’informations biométriques tombent entre de mauvaises mains, explique Cynthia Rudin, professeur d’informatique, de bioinformatique et de génie électrique et informatique à l’Université Duke.

« Ils peuvent vous contrôler d’une manière que vous n’aimez pas », explique Rudin. « Ces ensembles de données peuvent être utilisés pour nous contrôler n’importe où dans le monde, y compris pour nous arrêter ou nous empêcher d’entrer dans des magasins qui ne veulent pas de clients dans notre tranche salariale, ou qui ont des opinions politiques en désaccord avec les propriétaires des lieux. «

Il est important de comprendre que vos informations biométriques font partie des données les plus sensibles que vous créez, explique Greer. C’est pourquoi il est crucial de le protéger de la même manière que vous protégeriez vos données personnelles, telles que votre adresse ou votre numéro de sécurité sociale.

« C’est quelque chose que tout le monde devrait protéger, même à une époque où beaucoup de gens ont l’impression d’avoir renoncé à protéger leur vie privée ou de penser que c’est futile », dit-elle.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez CNBC gratuitement Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille les meilleurs conseils du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, ainsi que trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.

VÉRIFIER: D’Amazon à Wendy’s, comment 4 entreprises envisagent d’intégrer l’IA et comment vous pouvez interagir avec elle