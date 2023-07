Problèmes de champagne alors que Wimbledon demande aux fans de le boucher lorsque les joueurs servent

Où et quand faire éclater votre champagne est un tel problème de Wimbledon.

Quelqu’un s’est trompé de timing dimanche lors du plus ancien tournoi du Grand Chelem, où le pétillant aide à laver les fraises et la crème.

« Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, si vous ouvrez une bouteille de champagne, ne le faites pas car le joueur est sur le point de servir. Merci », a annoncé l’arbitre australien John Blom juste après le début d’un match sur le court n°3.

Anastasia Potapova sourit et hocha la tête En approbation. La joueuse classée 22e servait pour commencer son match de troisième tour contre l’adolescente Mirra Andreeva. Quand elle a lancé la balle en l’air, un bouchon a sauté et elle a envoyé le service longtemps. Elle a ensuite perdu le point sur son deuxième service, et l’avertissement de l’arbitre a suivi.

Le champagne Lanson est disponible sur le terrain du All England Club au verre, en demi-bouteille et en bouteille. « Le White Label Sec » coûte 95,10 livres (122 $) pour une bouteille.

« Habituellement, en fait, nous l’achetons ici, mais c’est plutôt bien que vous puissiez apporter le vôtre, ce que je n’avais pas réalisé jusqu’à ce que mon mari l’ait regardé ce matin », a déclaré Sarah-Jane Watson, une avocate de Surrey.

C’est vrai, tu peux.

« Nous avons apporté une bouteille », a-t-elle dit, « et puis nous avons acheté une bouteille. »

Ils ont regardé des matchs sur le court n ° 2, où un agent de sécurité leur a demandé de ne pas ouvrir la bouteille à l’intérieur.

Un bouchon a cependant été entendu sur le court central entre les points lors d’un match mettant en vedette Iga Swiatek et Belinda Bencic.

La 32e tête de série, Marie Bouzkova, a déclaré qu’elle était trop connectée pour être distraite. La native de République tchèque, qui a perdu contre Marketa Vondrousova, a déclaré lors d’un match il y a quelques années qu’elle n’avait pas remarqué qu’une alarme incendie se déclenchait dans un bâtiment voisin.

« J’étais comme ‘quelle alarme incendie?' » dit-elle.

Bien qu’il y ait au moins un endroit, a-t-elle ajouté, c’est un peu plus bruyant que la moyenne : Flushing Meadows.

« A New York », a déclaré Bouzkova, « vous avez plus de bruit extérieur, je dirais, juste de la foule, soit en buvant peut-être trop de bière, soit en étant juste un peu plus bruyant. »

