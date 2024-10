Problèmes d’avertissement d’ouragan et d’onde de tempête pour certaines parties de la région de Jacksonville

Certaines parties de la région de Jacksonville et une grande partie du nord-est de la Floride sont désormais soumises à un avertissement d’ouragan alors que l’ouragan Milton continue de se renforcer dans le golfe du Mexique.

Le Centre national des ouragans a émis l’avertissement dans sa mise à jour de 8 heures du matin sur la tempête de catégorie 5 qui avait soutenu des vents de 145 mph, contre 180 mph environ 12 heures plus tôt.

Avertissement d’ouragan/avertissement de tempête tropicale émis pour le nord-est de la Floride

L’avertissement d’ouragan s’étend de la limite du comté de St. Lucie/Indian River vers le nord jusqu’à la plage de Ponte Vedra. Un avertissement de tempête tropicale se poursuit vers le nord jusqu’à la frontière entre la Floride et la Géorgie.

Avertissement d’onde de tempête émis pour le nord-est de la Floride

Les zones côtières du nord-est de la Floride sont désormais soumises à un avertissement d’onde de tempête, a annoncé mardi matin le National Weather Service.

Répartition des avertissements de tempête par région du nord-est de la Floride

Un avertissement d’onde de tempête et un avertissement d’ouragan sont en vigueur pour Coastal Flagler, Coastal St. Johns, Eastern Putnam et Inland St. Johns.

Un avertissement d’onde de tempête, un avertissement de tempête tropicale et une surveillance des ouragans sont en vigueur pour Coastal Duval, Coastal Nassau, Eastern Clay et South Central Duval.

Un avertissement de tempête tropicale et une surveillance des ouragans sont en vigueur pour Inland Nassau, Trout River, Western Clay et Western Duval.

Un avertissement d’ouragan est en vigueur pour Central Marion, Eastern Marion, Inland Flagler, Western Marion et Western Putnam.

Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour Gilchrist, le sud-ouest de la Colombie, Suwannee et l’ouest d’Alachua.

Une surveillance des ondes de tempête et une surveillance des tempêtes tropicales sont en vigueur pour Coastal Camden et Coastal Glynn.

Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour Baker, Bradford, Brantley, Eastern Alachua, Eastern Hamilton, Inland Camden, Inland Glynn, Northeastern Charlton, Northern Columbia, Southeastern Columbia, Union, Wayne, Western Charlton et Western Hamilton.

Qu’est-ce qu’une alerte d’ouragan ?

Un avertissement d’ouragan signifie que des vents de force ouragan sont attendus quelque part dans cette zone au cours des prochaines 36 heures, selon le National Hurricane Center.

Qu’est-ce qu’un avertissement d’onde de tempête ?

UN Avertissement d’onde de tempête signifie qu’il existe un risque d’inondation potentiellement mortelle, dû à la montée des eaux se déplaçant vers l’intérieur des terres depuis le littoral, quelque part dans cette zone dans les prochaines 36 heures.

Remarque particulière concernant les modèles spaghetti : Les illustrations du modèle Spaghetti incluent une gamme d'outils et de modèles de prévision, et tous ne sont pas égaux. Le Hurricane Center utilise uniquement les quatre ou cinq modèles les plus performants pour établir ses prévisions.

Radar de Floride

Alertes météo émises pour la Floride

Quelle est la prochaine étape ?

