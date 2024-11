Problèmes d’appareil photo iPhone 14 Plus ? Apple peut le réparer gratuitement – ​​Voici ce que vous devez savoir

L’iPhone 14 Plus, la première tentative d’Apple de téléphone grand écran non professionnel, est disponible depuis un peu plus de deux ans, mais il s’avère que les appareils fabriqués pendant la moitié de cette période sont sensibles à un problème d’appareil photo.

Selon Apple, un « très faible pourcentage » de combinés fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril de cette année ont un problème où les utilisateurs ne voient pas d’aperçu de ce qu’ils regardent lorsqu’ils utilisent la caméra arrière, ce qui est assez un gros problème pour les photographes passionnés.

Cela fait un moment qu’Apple n’a pas publié de programme de service pour l’un de ses combinés, le dernier arrivant en 2021 pour un problème avec certains haut-parleurs de l’iPhone 12. Avant cela, Apple proposait des réparations gratuites pour les problèmes d’écran de l’iPhone 11, les problèmes de gel de l’iPhone 8, un Erreur « Pas de service » sur l’iPhone 7et l’iPhone 6s refuse de s’allumer.

Vous saurez si vous rencontrez ce problème d’appareil photo particulier, mais pour garantir que votre combiné est couvert, Apple a créé un vérificateur de numéro de série. Insérez simplement le numéro de série de votre iPhone 14 Plus et le site vous dira si vous êtes éligible ou non. Vous pouvez trouver le numéro de série en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur « Général », puis sur « À propos ».

Si votre appareil est effectivement éligible, vous pouvez le déposer chez un fournisseur de services agréé Apple, obtenir un rendez-vous dans un Apple Store ou contacter directement l’entreprise pour l’envoyer par courrier au centre de réparation Apple.

Bien qu’Apple indique clairement que ce programme ne prolonge pas la garantie standard du combiné, la société indique que vous pouvez la contacter pour obtenir un remboursement si vous avez déjà payé pour que le bug d’aperçu de l’appareil photo soit corrigé. Le programme restera ouvert « trois ans après la première vente au détail de l’unité ».

La réparation gratuite sera bien accueillie par les fans de l’appareil grand écran, mais l’avenir à long terme de la gamme semble incertain. Initialement introduit par Apple pour remplacer la gamme iPhone mini, peu vendue, les premiers rapports suggéraient que le combiné Plus ne faisait pas mieux.

Même s’il a survécu à la mini avec une troisième génération, il s’agit peut-être de la dernière de la gamme. L’iPhone 17 pourrait ne pas recevoir de version « Plus », ce qui indique qu’Apple réfléchit à un iPhone 17 Slim pour le remplacer. Comme son nom l’indique, il sera apparemment svelte avec un écran légèrement plus petit de 6,6 pouces, mais de manière inquiétante avec un PDSF beaucoup plus grand.