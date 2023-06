Problèmes d’accessibilité lors des événements Pride, les espaces LGBTQ peuvent être isolants, disent les personnes handicapées

Déchirant : c’est ainsi qu’Ariana Giroux décrit être exclue des événements LGBTQ à cause de son handicap.

Giroux est une personne neurodivergente avec un handicap physique. Elle utilise un fauteuil roulant ambulatoire et une canne pour marcher.

Giroux dit qu’elle doit parfois s’absenter d’événements avec des amis en raison de problèmes d’accessibilité.

Ce sentiment d’isolement est particulièrement difficile à supporter à une époque où les personnes de genre et de sexualité diverses sont subissant une attaque accrue.

« Ce dont j’ai besoin, ce sont des soins communautaires. Ce dont j’ai besoin, c’est de me sentir solidaire de ma communauté, et je ne peux pas parce que ma communauté est solidaire dans des endroits auxquels je n’ai pas accès », déclare Giroux, qui vit à Regina.

Ryan Young est connu sous son nom de performance China White. Young dit qu’ils sont « malvoyants » depuis environ huit ans. (Soumis par Ryan Young)

« Cela me fait vraiment chier », déclare Ryan Young, qui vit à Saskatoon.

« Surtout en tant que drag queen, cela me frustre parce que nous, en tant que communauté qui nous sommes tant battus pour les marginalisés, sommes marginaliser les gens au sein de notre propre communauté. »

Young, qui porte le nom de scène China White, est « malvoyant » depuis environ huit ans.

Ils disent que naviguer dans les événements Pride en tant qu’artiste est un défi. Young dépend souvent de l’aide de son amie et collègue Iona Whip.

« Si elle n’est pas là, parfois, je suis vraiment foutu », dit Young.

Mois de la fierté, célébré en juin en Saskatchewan , est le moment d’embrasser la diversité et de montrer son soutien aux personnes LGBTQ. Mais avec ses traditions de défilés et de fêtes tumultueuses, certaines célébrations peuvent constituer des obstacles pour les personnes handicapées – et ils disent que davantage peut être fait toute l’année pour rendre cette communauté inclusive.

Le défilé de la fierté de Saskatoon aura lieu le samedi 17 juin 2023. (Travis Reddaway/CBC)

Sur son site Web, Saskatoon Pride indique que le groupe veut s’assurer que ses événements et programmes sont accessibles et sans obstacle.

« Nous avons entendu des gens dans le passé dire qu’il s’agit d’un problème », a déclaré Mike McCoy, coprésident de l’organisation.

Pour son défilé de samedi, Saskatoon Pride prévoit d’offrir une zone d’observation ombragée et accessible à la 24e rue et à la Cinquième Avenue, avec un accès facile pour les personnes à déposer et à récupérer. Certaines places de stationnement sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Des navettes entre les deux terrains du festival à River Landing et Friendship Park aideront les personnes qui ont des difficultés à marcher et à naviguer dans les foules.

McCoy dit que l’un des espaces accessibles est également destiné à être une zone plus calme pour échapper à la sur-stimulation.

Le défilé de la fierté de Regina a eu lieu le samedi 10 juin. (Nichole Huck/CBC)

Le défilé de la fierté de Regina, qui s’est tenu le week-end dernier, « a de la place pour l’amélioration » sur le front de l’accessibilité, admet la coprésidente Lisa Phillipson. Queen City Pride a essayé d’offrir une interprétation en langue des signes américaine pendant le festival, mais cela a échoué.

« Cette année n’est probablement pas le meilleur exemple de ce que nous avons mis en avant avec l’accessibilité », a-t-elle déclaré. « Nous gardons l’accessibilité comme une chose importante à laquelle nous essayons de nous efforcer. »

L’édition de l’après-midi – Sask.5:32Les organisateurs du défilé Queen City Pride célèbrent une autre année réussie La coprésidente de Queen City Pride, Lisa Phillipson, donne un récapitulatif de l’événement du week-end. Elle s’est entretenue avec Theresa Kliem, l’animatrice invitée de Afternoon Edition.

La Prince Albert Pride permet aux gens de participer à son défilé à pied ou au volant – une approche que l’organisation a adoptée en raison de la pandémie mais qui l’a également rendue plus accessible.

« À certains égards, les festivals Pride font des progrès importants chaque année pour pouvoir créer un espace plus accessible et plus disponible pour tout le monde », dit Giroux, « mais il reste encore beaucoup à faire.

Jes Battis, une personne autiste de Regina, a écrit dans un e-mail qu’ils ont toujours trouvé Pride « un peu écrasant ».

« Pour de nombreuses personnes neurodivergentes, cela peut créer une surcharge sensorielle et conduire à des effondrements épuisants. »

C’est pourquoi certaines personnes proposent des alternatives pour célébrer la fierté. Deux ornithologues amateurs de Saskatoon, par exemple, ont dirigé une visite guidée dans un parc local le week-end dernier. Comme Battis, l’un des hôtes a trouvé de nombreux événements Pride trop stimulants.

Matin de Saskatoon6:06Fabulous Feathers Bird Walk célèbre la diversité dans la nature Theresa Kliem, de la CBC, s’est jointe aux ornithologues locaux Ryan Bradshaw et Ryan Dudragne lors de la visite Fabulous Feathers Bird Walk du mois de la fierté au parc Donna Birkmaier.

Giroux, qui est le directeur exécutif du UR Pride Center for Sexuality and Gender Diversity, affirme que l’organisation d’événements hybrides qui se déroulent à la fois en ligne et en personne a également contribué à rendre les événements plus accessibles..

La plupart des événements Pride du centre cette année se déroulent également dans des espaces secs et sobres, dit-elle.

« Il s’agit de faire de notre mieux pour organiser [and] assurez-vous qu’il y a au moins quelques options pour tout le monde », dit Giroux.

Q Nightclub and Lounge est géré par l’organisation à but non lucratif Gay and Lesbian Community of Regina. (Emily Pasiuk/CBC)

L’appel à rendre les espaces adaptés aux LGBTQ plus accessibles s’étend au-delà du mois de la fierté.

Q Nightclub, le hotspot de Regina pour les événements LGBTQ toute l’année, n’a pas d’entrée accessible. La rampe a dû être enlevée car elle devenait dangereuse, explique Cory Oxelgren, président de la Gay and Lesbian Community of Regina, l’organisme à but non lucratif qui gère le site.

« Nous sommes préoccupés par cela depuis un certain temps. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont demandé que nous travaillions là-dessus, alors nous l’avons fait », dit-il.

L’organisme souhaite organiser prochainement une collecte de fonds pour rendre l’entrée principale accessible.

OutSaskatoon, le centre communautaire et fournisseur de services LGBTQ de la ville, a un rez-de-chaussée entièrement accessible, mais aussi un niveau supérieur avec une bibliothèque, une salle de réunion et un espace de bureau plus difficile d’accès.

« Nous avons beaucoup de place pour l’amélioration, comme partout », a déclaré Anndi McLeod, la défenseure du soutien communautaire de l’organisation.

McLeod dit que OutSaskatoon parle d’installer un ascenseur depuis un certain temps. Ils disent qu’ils « aimeraient que cela se produise plus tôt que plus tard », mais notent le coût.

Giroux dit que l’argent est un obstacle courant à la réalisation de ces améliorations. Elle veut un engagement de tous les paliers de gouvernement pour financer des « initiatives queer » afin de rendre les espaces sûrs plus accessibles.

Entre-temps, OutSaskatoon a déménagé quelques livres au rez-de-chaussée et s’est efforcé de rendre l’espace plus accueillant pour les personnes subissant une surcharge sensorielle, dit McLeod – quelque chose auquel ils sont confrontés eux-mêmes.

OutSaskatoon est un centre communautaire LGBTQ et un fournisseur de services. (Chanss Lagaden/CBC)

Chercher ailleurs l’inspiration

Lorsqu’il s’agit de rendre Pride plus accessible, McLeod recommande de chercher l’inspiration dans d’autres villes.

Ce mois-ci, Pride Toronto propose des interprètes ASL, des aides à la mobilité à louer gratuitement, des zones de visualisation et des espaces sensoriels désignés pour l’accessibilité, ainsi que des travailleurs de soutien personnel, selon le site Web de l’organisation.

Nous sommes une société très cis-centrée et très centrée sur les personnes valides, donc je pense que toutes ces choses sont souvent considérées comme des « extras » alors qu’en réalité elles devraient être une sorte de référence qui existe pour tous les espaces , tout le temps. – Jaye Kovach, résidente de Régina

Giroux recommande d’être proactif quant à ces améliorations.

« Rendez votre événement accessible maintenant afin que, lorsque vous en aurez besoin, il le soit, n’est-ce pas ? Parce qu’il y a de fortes chances que nous devenions tous handicapés à un moment donné de la vie, surtout plus tard dans la vie. »

Jaye Kovach affirme qu’une plus grande diversité au sein des conseils d’administration des organisations LGBTQ et des comités de planification d’événements peut aider à identifier les obstacles et les aménagements d’accessibilité.

La résidente de Regina dit qu’elle a raté des événements en raison d’obstacles et qu’elle a même commencé à planifier les siens en conséquence.

Elle recommande d’établir des relations avec les sites pour travailler en collaboration sur l’amélioration de l’accessibilité.

« Nous sommes une société très centrée sur les cis et très centrée sur les personnes valides », déclare Kovach, « donc je pense que toutes ces choses sont souvent considérées comme des » extras « , alors qu’en réalité, elles devraient être une sorte de référence qui existe pour tous les espaces, tout le temps. »