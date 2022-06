Problèmes cardiaques et chaleur : ce qu’il faut savoir et faire

Ce printemps, de nombreuses régions des États-Unis ont connu des vagues de chaleur historiques. Maintenant, l’été est officiellement en cours et les experts prédisent des températures plus chaudes que la normale dans la majeure partie du pays.

Les températures extrêmes augmentent les risques pour la santé des personnes atteintes de maladies chroniques, notamment des problèmes cardiaques. Si vous souffrez d’une maladie cardiaque, voici comment rester au frais et vous protéger lorsque les températures augmentent.

Comment le temps chaud affecte-t-il le cœur?

Non seulement l’exposition à une chaleur élevée augmente le risque de épuisement par la chaleur et coup de chaleur, mais cela peut également peser particulièrement sur la santé cardiaque. Il stresse le système cardiovasculaire et fait travailler le cœur plus fort. Cela peut augmenter le risque de crise cardiaque, d’arythmie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier) et d’insuffisance cardiaque.

Selon l’Agence de protection de l’environnement, le interaction entre chaleur élevée et maladies cardiovasculaires contribue à environ un quart des décès liés à la chaleur.

Et plus la température est élevée, plus la menace est grande. Une étude récente dans la revue Circulation regardé taux de mortalité cardiovasculaire sur sept ans au Koweït, où les températures diurnes peuvent atteindre trois chiffres pendant les mois les plus chauds. Les chercheurs ont découvert un lien entre la hausse des températures et le risque de décès cardiovasculaires, la plupart se produisant entre des températures de 95 °F à 109 °F.

“Le changement climatique nous donne plus de chaleur, et sans précédent, qui peut être mortelle, en particulier pour les personnes souffrant de maladies cardiaques”, déclare le Dr Aaron Bernstein, directeur par intérim du Center for Climate, Health, and the Global Environment de la Harvard TH Chan School. de la Santé Publique.

Comment le corps évacue-t-il la chaleur ?

Votre corps est conçu pour évacuer la chaleur supplémentaire de deux manières principales, chacune pouvant affecter le cœur :

Radiation. Lorsque l’air autour de vous est plus frais que votre corps, vous rayonnez une chaleur supplémentaire dans l’air. Ce processus nécessite de rediriger le flux sanguin afin qu’une plus grande partie aille vers la peau.

Évaporation. L’évaporation de la sueur vous aide à vous rafraîchir en évacuant la chaleur de votre peau. Lorsque l’air est sec, cela fonctionne bien. Mais lorsqu’il fait chaud et humide, la sueur reste sur la peau à mesure que la température de votre corps augmente.

Lorsque la température de l’air approche ou dépasse la température corporelle, en particulier lorsque l’humidité est élevée, le cœur doit battre plus vite et pomper plus fort pour aider votre corps à évacuer la chaleur. Par une journée chaude et humide, votre cœur peut faire circuler deux à quatre fois plus de sang chaque minute par rapport à une journée fraîche.

Certains médicaments destinés à aider le cœur peuvent aggraver les problèmes lors des journées chaudes. Par exemple, les bêta-bloquants ralentissent le rythme cardiaque et entravent la capacité du cœur à faire circuler le sang assez rapidement pour un échange de chaleur efficace. Les diurétiques (diurétiques) augmentent la production d’urine et augmentent le risque de déshydratation.

Comment pouvez-vous vous protéger et protéger votre cœur lorsque les températures augmentent ?

Bien que l’exposition à la chaleur élevée et aux vagues de chaleur affecte tout le monde, le fait d’avoir des problèmes cardiaques existants augmente le risque de maladie et d’hospitalisation liées à la chaleur. Il est donc particulièrement important d’essayer de suivre stratégies de base pour rester cooldont ceux-ci :