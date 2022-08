Problèmes avec Ticketmaster ; Tim Hortons offre des friandises pour régler des recours collectifs: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché a rassemblé les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Vous voulez cela dans votre boîte de réception ? Obtenir le Marché newsletter tous les vendredis .

Comment Ticketmaster s’en tire-t-il en facturant autant ? C’est compliqué

Si vous avez assisté à un seul concert au cours des dernières décennies, vous avez probablement passé du temps à essayer de répondre à la question ci-dessus sur les prix de Ticketmaster.

Bien qu’il remonte presque aussi loin que l’établissement du vendeur de billets, il s’est récemment centré sur Bruce Springsteen. Il y a deux semaines, après avoir passé des heures à attendre dans une file d’attente numérique pour obtenir des billets pour sa prochaine tournée nord-américaine, de nombreux fans du Boss se sont retrouvés face à face avec tout ce qui restait : des billets à « prix dynamiques » – qui varient de haut en bas en fonction de la demande – allant jusqu’à 5 000 $ US, tous les billets à valeur nominale à prix plus modeste ayant disparu depuis longtemps.

Bouleversés par la domination du marché de Ticketmaster et son manque de transparence, les fans de Springsteen exigent de connaître le raisonnement derrière les prix apparemment absurdes du géant des billets.

REGARDER | Le coût élevé pour voir le Boss : Les fans de Springsteen expriment leur indignation face à la “tarification dynamique” de Ticketmaster Les fans de Bruce Springsteen ont été choqués de voir le prix des billets atteindre 5 500 $ US pour sa prochaine tournée. Au cœur de la controverse se trouve la politique de “tarification dynamique” de Ticketmaster, qui fait automatiquement grimper le prix de certains billets lorsque la demande est élevée.

Mais à y regarder de plus près, leurs frustrations n’ont rien de nouveau – c’est juste un symptôme d’une industrie monopolistique et de la nature compliquée de la vente de billets.

Pascal Courty, professeur d’économie à l’Université de Victoria, estime que la rupture du monopole de Ticketmaster contribuerait à créer une incitation à résoudre certains de ces problèmes. Mais Shiraz Mawani, un courtier de billets indépendant et YouTuber à Toronto, dit que ce n’est pas si simple.

Mawani a déclaré que bien que la société puisse atténuer la colère des fans en faisant en sorte que les “fans vérifiés” ne se retrouvent pas d’une manière ou d’une autre sur une page Web offrant une tarification dynamique après des heures d’attente, le problème persistera, que Ticketmaster diminue ou augmente.

“Vous aurez toujours ce problème”, a déclaré Mawani. “Il y aura toujours cet écart entre le montant que quelqu’un est prêt à payer à sa valeur nominale et ce que quelqu’un va réellement payer, en bas de la rue, pour la valeur marchande.”

Ticketmaster n’a pas répondu à une demande de commentaire de CBC, et l’équipe de Ticketmaster et de Springsteen a défendu le modèle de tarification dynamique. Lire la suite

Tim Hortons veut régler les recours collectifs avec une solution très sur la marque : café et beignes gratuits

Tim Hortons affirme avoir conclu une proposition de règlement dans plusieurs poursuites alléguant que l’application mobile du restaurant a violé la vie privée des clients, ce qui verrait le restaurant offrir un café et un beignet gratuits aux utilisateurs concernés.

Le règlement proposé intervient après qu’une enquête menée par des organismes de surveillance de la confidentialité fédéraux et provinciaux a révélé que l’application de commande mobile de Tim Hortons violait la loi en recueillant de grandes quantités d’informations de localisation auprès des clients.

Dans un rapport publié le mois dernier, les commissaires à la protection de la vie privée ont déclaré que les personnes qui téléchargeaient l’application Tim Hortons faisaient suivre et enregistrer leurs mouvements toutes les quelques minutes, même lorsque l’application n’était pas ouverte sur leur téléphone.

La société affirme que le règlement, négocié avec les équipes juridiques impliquées dans les poursuites, nécessite toujours l’approbation du tribunal. Lire la suite

Un règlement proposé par Tim Hortons intervient après qu’une enquête menée par des organismes de surveillance de la confidentialité fédéraux et provinciaux a révélé que l’application de commande mobile de l’entreprise violait la loi en recueillant de grandes quantités d’informations de localisation auprès des clients. (Chris Young/La Presse Canadienne)

L’inflation grignote les budgets familiaux. Voici comment éviter certains de ses pires effets

De la garde d’enfants au logement, en passant par la nourriture et les vacances, nous avons tous remarqué les effets de la hausse de l’inflation cette année.

Mais comment maintenir l’équilibre de nos budgets alors même que les prix augmentent partout ?

Scott Hannah, PDG de la Credit Counselling Society, suggère qu’avec la flambée des coûts, certains sacrifices peuvent être nécessaires.

Analyser ce qui peut être éliminé du budget de votre famille ou remplacé par des alternatives moins chères est un bon point de départ. Il suggère également d’utiliser une application de coupons pour l’épicerie.

“Tard dans la nuit, pendant que vous allaitez au biberon ou au sein, parcourez l’application Flipp, trouvez des offres et comparez les prix lorsque vous êtes à l’épicerie.”

L’achat en gros est une autre option, dit Hannah, les petites familles faisant équipe avec les plus grandes. Les acheteurs peuvent également encaisser des points de fidélité et échanger des marques renommées contre des marques génériques. Même une conversation légèrement gênante avec les membres de la famille pour réduire les attentes en matière de cadeaux de Noël peut être judicieuse.

“Personne ne veut recevoir un cadeau de quelqu’un qui n’a pas les moyens de l’offrir”, a-t-il déclaré. Lire la suite

Avez-vous une histoire d’inflation à partager? Écrivez-nous à [email protected]

Des factures d’épicerie qui montent en flèche aux activités parascolaires plus coûteuses, les gens de partout au pays sont confrontés à l’augmentation du coût de la vie et à l’inflation. (Marta Lavandier/Associated Press)

Alors que les grands investisseurs regardent le marché canadien de l’habitation, les défenseurs craignent que les particuliers ne soient pas en mesure de rivaliser

Les grandes entreprises d’investissement désireuses d’acheter des maisons au Canada pourraient-elles rendre plus difficile pour le Canadien moyen l’achat de sa première maison?

Ces entreprises sont devenues les plus grands nouveaux acheteurs de maisons aux États-Unis – et les défenseurs s’inquiètent des conséquences pour les acheteurs individuels si et quand les entreprises déménagent au Canada.

La tendance des gestionnaires de fonds à acheter des maisons unifamiliales pour les louer est “un nouveau phénomène” pour le marché canadien, a déclaré Christopher Alexander, président de ReMax Canada. Il pense que l’idée pourrait s’imposer ici comme elle l’a fait au sud de la frontière, surtout compte tenu des récentes baisses de prix.

“Plus vous pouvez acheter bas en tant qu’investisseur, plus vous avez de chances de vendre haut”, a déclaré Alexander dans une interview.

“Ils sont bien capitalisés, ils sont intelligents et ils ont les moyens d’avoir un impact sur le marché.”

Pendant ce temps, les groupes de défense craignent que les familles ne soient pas en mesure de rivaliser avec les gestionnaires de fonds avec des milliards d’actifs. Lire la suite

Un homme porte une maison en carton sur la tête lors d’une manifestation réclamant plus de logements abordables à Montréal l’an dernier. Les sociétés de capital-investissement sont désormais les plus gros acheteurs de maisons aux États-Unis, ce qui inquiète les groupes de défense qui affirment que les familles ne peuvent pas rivaliser avec les gestionnaires de fonds avec des milliards d’actifs. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Que se passe-t-il d’autre ?

L’aéroport Pearson de Toronto a un problème de relations publiques : il est connu comme le pire aéroport au monde

Certains groupes touristiques craignent que les voyageurs choisissent de contourner Toronto.

Après la Grande Démission, où sont passés tous les travailleurs canadiens?

Des histoires de partout au pays racontent que des personnes ont quitté leur emploi pendant la pandémie et se sont tournées vers de nouvelles carrières, études et priorités.

Voici pourquoi tous vos médias sociaux essaient d’être TikTok maintenant

Les géants des médias sociaux comme Facebook et Instagram tentent de rattraper la domination vidéo de TikTok, et les utilisateurs ne l’aiment pas.

La place de marché a besoin de votre aide

Aimez-vous faire du shopping dans les centres commerciaux ? Qu’est-ce qui vous attire dans un magasin et vous incite à naviguer ? Parlez-nous de vos magasins préférés et pourquoi ! Si vous êtes dans la GTA, nous pourrions même vous emmener magasiner avec nous pour un prochain épisode ! Écrivez-nous à [email protected]

Être coincé dans une longue file d’attente à l’épicerie est une chose, mais qu’en est-il en matière de soins de santé ? Des dizaines de milliers de Canadiens attendent d’être opérés, et pour beaucoup, à mesure que cette attente se prolonge, la douleur et la souffrance augmentent également. Envoyez-nous vos histoires de temps d’attente en chirurgie par courriel à [email protected]