Problèmes avec la modification proposée – section locale de Shaw

Lors des élections de novembre, il y aura un référendum sur le bulletin de vote et il pourrait s’appeler Workers Right Amendement ou Amendement 1. Dans les deux cas, c’est une pilule empoisonnée pour chaque électeur de l’Illinois. Mais c’est mon opinion.

Non seulement cela nuira à tous les travailleurs non syndiqués de l’État, mais cela nuira également à tous les travailleurs syndiqués de l’État. Garanti. Encore une fois, c’est strictement mon opinion, mais s’il vous plaît, ne me croyez pas sur parole, cherchez-le par vous-mêmes. Lisez tout ce que vous pouvez trouver sur le sujet. Une bonne source est sur l’ordinateur, Illinois Policy.

Je crois vraiment qu’une fois que vous connaîtrez les faits, tous les pour et les contre, les tenants et les aboutissants de ce référendum, vous voterez contre. S’il vous plaît, vérifiez ceci et votez s’il vous plaît en novembre. Oui, votre vote est important.

Wally Gullang

Huntley