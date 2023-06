Problème technique derrière la tragédie du train d’Odisha, déclare le ministre des Chemins de fer

Un problème technique avec le système de signalisation a été identifié comme la cause de l’accident de train dévastateur de vendredi dans le district de Balasore à Odisha qui a fait 288 morts et plus de 1 000 blessés, selon le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw.

S’adressant aux journalistes, M. Vaishnaw a confirmé que le problème sous-jacent était lié à la machine à points et au système de verrouillage électronique.

Le système d’enclenchement électronique – un terme technique désignant un système de signalisation complexe conçu pour empêcher les trains d’entrer en collision en organisant leur mouvement sur les voies – a mal fonctionné, entraînant l’incident mortel.

« Il s’agit d’une machine à points, d’un verrouillage électronique. Le changement qui s’est produit pendant le verrouillage électronique, l’accident est survenu à cause de cela. Celui qui l’a fait et comment cela s’est produit sera découvert après une enquête appropriée », a-t-il déclaré.

L’accident à trois voies, qui impliquait le Bengaluru-Howrah Yashwantpur Superfast Express, le Shalimar-Chennai Central Coromandel Express et un train de marchandises, s’est produit près de la gare de Bahanaga Bazar à Balasore. Les trains de voyageurs auraient transporté environ 2 500 passagers à l’époque.

Selon les chemins de fer, le Coromandel Express a percuté le train de marchandises et l’épave a fait dérailler le Yashwantpur Express.

« La cause première de cet horrible incident a été identifiée… Je ne veux pas entrer dans les détails. Laissons le rapport sortir. Je dirai simplement que la cause première et les personnes responsables ont été identifiées », a déclaré M. Vaishnaw.

Le ministre des chemins de fer a nié les allégations selon lesquelles l’accident aurait quoi que ce soit à voir avec le système anti-collision « Kavach ». Il a réfuté les allégations du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee selon lesquelles l’accident aurait pu être évité avec l’appareil Kavach.

M. Vaishnaw a indiqué que les efforts de restauration sont en cours, avec des voies déjà posées sur l’une des lignes principales. Le ministre s’attend à ce que les pistes concernées soient pleinement opérationnelles d’ici mercredi, avec un effectif de plus de 1 000 personnes engagées dans le processus de restauration. Plus de sept machines Poclain, deux trains de secours et 3-4 grues ferroviaires et routières ont été déployés.

Le ministère des chemins de fer a indemnisé les familles d’environ 300 victimes d’accidents. Des trains spéciaux circulent également depuis diverses villes, notamment Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Ranchi et Kolkata, pour faciliter le retour des patients chez eux après le traitement.

Le rapport officiel sur l’accident devrait fournir de plus amples détails. Les résultats préliminaires ont révélé que le signal a été donné et enlevé pour la ligne principale montante du Coromandel Express. Ce train est entré dans la ligne en boucle, est entré en collision avec le train de marchandises et a déraillé. Pendant ce temps, le Bengaluru-Howrah Superfast Express a traversé la ligne principale en aval, entraînant le déraillement et le chavirement de deux de ses autocars, selon les responsables des chemins de fer.

« Selon les conclusions préliminaires, il y a eu un problème avec la signalisation. Seul Coromandel Express a rencontré un accident. Le train roulait à une vitesse d’environ 128 km/h », a déclaré Jaya Varma Sinha, membre du Conseil des chemins de fer. conférence de presse à Delhi.

« Le train de marchandises n’a pas déraillé. Étant donné que le train de marchandises transportait des minerais de fer, les dommages maximaux de l’impact ont été sur Coromandel Express. C’est la raison d’un grand nombre de morts et de blessés », a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que des wagons déraillés du Coromandel Express avaient heurté les deux derniers bogies du Yashwantpur Express. « Les bogies déraillés de Coromandel Express sont arrivés sur la ligne descendante et ont heurté les deux derniers bogies de Yashwantpur Express qui traversaient à la vitesse de 126 km/h depuis la ligne descendante », a-t-elle déclaré.

Les opérations de sauvetage à la suite de l’accident ont impliqué sept équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF), cinq unités de la Force d’action rapide en cas de catastrophe d’Odisha (ODRAF) et 24 unités des services d’incendie et d’urgence. L’armée de l’air indienne (IAF) a également participé aux efforts, déployant des hélicoptères Mi-17 pour aider à l’évacuation des morts et des blessés.