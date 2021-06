Problème de substances étrangères de la MLB : le prochain grand scandale du baseball ?

Les scandales de baseball ont tendance à suivre un arc similaire.

Les chuchotements se transforment en rumeurs, prenant de l’ampleur jusqu’à ce qu’ils forment un récit. La Major League Baseball fait preuve de peu de connaissances, tandis qu’une petite poignée de dénonciateurs déplorent passivement ou agressivement une perte d’intégrité compétitive.

Finalement, le jeu est déformé au point que des emplois sont en jeu ou que le produit se détériore, auquel cas les 30 propriétaires du jeu et l’instance dirigeante sont motivés pour agir.

Et c’est à ce stade que la MLB se trouve dans le cas de substances étrangères rendant les balles rapides presque intouchables : fouiner et découvrir.

Alors que la MLB se prépare à accélérer son inspection des balles de baseball trafiquées ainsi que des uniformes, des gants et des personnes des lanceurs qui les attrapent avec un bâton, le processus rappelle à certains observateurs d’autres découvertes sordides du passé récent.

« Je me souviens de l’ère des stéroïdes », dit le manager des Marlins Don Mattingly, un Yankee de 1982 à 1995, « et je ne sais pas si je suis naïf, mais je me disais : ‘Ah, peu de gars font ça.’ Et évidemment, les tests sont sortis (en 2003) et ils ont montré que beaucoup de gars faisaient ça.

« Il semble que cela puisse être le même type de scénario – nous ne savons pas exactement quelle est la portée et jusqu’où elle est (partie) – mais je sais qu’il y a des étapes pour le corriger et le ramener à un terrain de jeu égal pour tous.

« Pour les lanceurs qui ne le font pas et pour les frappeurs eux-mêmes. »

Pour tous les chuchotements, anecdotes et incidents réels qui ont accompagné un pic vertigineux du taux de rotation des lanceurs – le plus grand avantage, lorsqu’il est marié avec l’analyse de données moderne, de l’utilisation de substances étrangères – peut-être aucun ne résonne autant qu’un quatuor de ligue mineure joueurs suspendus après avoir été pris avec des trucs collants sur eux.

Dans ce cas, comme à l’époque dite des stéroïdes, la perception existe que le chargement de résine, de goudron de pin ou de divers produits de protection solaire vous amène aux majors et vous aide à y rester – même si la réalité peut être un peu plus nuancée.

Certes, le bond des taux de rotation parmi les lanceurs individuels et, dans certains cas, l’ensemble du personnel n’aide pas la pire époque offensive du baseball depuis un demi-siècle. Il exacerbe un problème pour lequel il existe de nombreux symptômes, dont beaucoup sont liés aux données, comme un positionnement défensif hyper-précis.

« Je pense que le plus gros problème est le changement qui enlève les coups plus que d’avoir le bâton sur le ballon », a déclaré vendredi le voltigeur des Pirates Bryan Reynolds lorsqu’on lui a demandé s’il anticipait avec impatience la répression attendue de la MLB.

« Il semble qu’il y ait nettement moins d’offenses que par le passé. Je ne sais pas si (des substances étrangères) sont à blâmer ou non, mais oui, je ne sais pas », a déclaré le joueur de champ intérieur des Angels David Fletcher.

Les réponses anodines de Reynolds et Fletcher ne sont pas trop surprenantes étant donné qu’elles font partie des centaines de frappeurs qui, euh, sont dans une position délicate.

Mon ami, mon ennemi

L’ère des stéroïdes a été marquée par un changement d’état d’esprit collectif chez les joueurs qui ont vu les PED enrichir des dizaines de leurs collègues, non sans risques importants pour la santé, à la fois physiquement et mentalement. Frappeurs jus. Les pichets aussi. Finalement, cela semblait juste plus facile, plus sûr, de mettre tout le monde au même niveau. Plus facile de mener la ligue avec 40 circuits que 50 si ce dernier impliquait de se piquer une aiguille dans le postérieur.

Dans le volet de substance collante, bien sûr, les frappeurs veulent manger. Pourtant, même si cela ne les dérangerait sûrement pas que des adversaires bafouant les règles se fassent arrêter pour avoir falsifié des balles, ils savent également que beaucoup de leurs coéquipiers font la même chose.

Mieux vaut ne pas s’en prendre aux tricheurs lorsqu’il est possible que les pires contrevenants se trouvent juste en face de vous dans le bus de l’équipe.

« Je suppose que vous le voyez à travers la ligue où certains gars l’utilisent de manière flagrante, mais cela ne m’affecte pas vraiment en tant que frappeur », a déclaré le receveur des Dodgers Will Smith vendredi lorsqu’on lui a demandé l’impact d’une répression contre les substances étrangères. « Ce sera intéressant de voir ce qu’ils en feront. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça.

Le personnel de lanceurs des Dodgers que Smith gère, selon une analyse de Sports Illustrated, a connu le plus grand bond collectif du taux de rotation cette saison. Ce n’est peut-être pas trop surprenant compte tenu de la signature de Trevor Bauer, le lanceur d’alerte révolutionnaire et original des données du jeu.

C’est Bauer qui a fortement insinué, en 2018, que les lanceurs d’Astros trichaient de manière flagrante, avec des pics de vitesse de rotation une fois que les lanceurs récemment acquis sont arrivés à Houston. Il a ensuite estimé que les trois quarts des lanceurs des ligues majeures utilisaient des substances dépassant le domaine de la pratique acceptable, puis, comme pour prouver son point de vue, a fait grimper son propre taux de rotation dans la stratosphère en remportant le 2020 NL Cy Young Award.

Comme le joueur de flûte de pied, les Reds de Bauer en 2020 ont également créé d’énormes pics de vitesse de rotation et maintenant ses Dodgers voient une bosse similaire, pas toutes attribuables à sa simple présence.

Pourtant, comme aux premiers jours du calcul des stéroïdes, il s’agit en grande partie de ne pas voir le mal, de ne pas entendre le mal.

« Je vais être honnête avec vous, je n’y ai pas vraiment pensé », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker, dont le club affrontera Bauer dimanche. «Je n’ai vu aucune preuve sur les balles que j’ai obtenues. L’autre soir, les gars pensaient même que les balles étaient un peu glissantes.

« La seule chose que j’ai vue, c’est qu’ils ont pris le chapeau de ce gamin. »

Ce « enfant » serait le releveur des Cardinals de St. Louis, Giovanny Gallegos, dont la casquette a été confisquée par Joe West lorsque le vénérable arbitre a repéré un point sombre sur le bord de la casquette. Juste plus de preuves, avec les dizaines de balles que la MLB a accumulées avec des taches et des marques amusantes.

Dans les semaines à venir, West pourrait ressembler à un pionnier, les arbitres devant être en première ligne de la conformité. Les managers, généralement furieux qu’un ump ou un adversaire « déshabille » leur propre lanceur sur le monticule, devront peut-être simplement accepter cela.

Gants, casquettes, balles, pantalons – ils pourraient tous être jetés dans des sacs en plastique et expédiés à New York, cette ère du Far West du jeu prenant soudainement une tournure vers un épisode de CSI.

Scandale?

« Je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention », dit l’as des Brewers Brandon Woodruff, dont la MPM de 1,27 se classe deuxième dans la Ligue nationale. « Je ne regarde pas vraiment ce qui se passe dans la ligue. S’il y a quelque chose qui est dit en interne, j’écouterai, mais je pense que je suis tellement inquiet de savoir comment je vais faire sortir les frappeurs par opposition à ce qui se passe d’autre.

Non, rien à voir ici. Au moins pas encore.