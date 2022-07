Problème de plastique : un groupe fédéral demande instamment que des mesures soient prises concernant la législation sur les emballages au Canada

Au milieu des préoccupations croissantes concernant les déchets plastiques, Oceana Canada exhorte le gouvernement à prendre des mesures contre la crise croissante de la pollution plastique.

Oceana Canada affirme que le gouvernement fédéral doit « poursuivre ses efforts pour réduire la quantité de plastiques à usage unique nocifs qui inondent nos océans et dévastent la vie marine ».

Plus tôt ce mois-ci, l’organisation a appelé à des lois strictes sur le contenu recyclé qui augmentent la disponibilité des choix d’emballages rechargeables et réutilisables et arrêtent la combustion des déchets plastiques.

La combustion du plastique est connue pour libérer des émissions nocives dans l’air, l’eau et le sol.

Bien que le recyclage soit souvent considéré comme un moyen essentiel de réduire la contamination des océans, Oceana Canada affirme que cela ne suffit pas.

Selon l’organisation, seulement huit pour cent des trois millions de tonnes de plastique produites au Canada sont recyclées en raison de problèmes liés à la composition des plastiques à usage unique. Cela laisse plus de 90 % du plastique brûlé, dans les décharges ou dans l’environnement.

“Nous ne pouvons pas recycler et brûler pour sortir de cette catastrophe”, a déclaré Anthony Merante, militant pour les plastiques chez Oceana Canada, dans un communiqué.

Un rapport récent d’Oceana montre qu’une augmentation de 50 % du marché des produits rechargeables et réutilisables pourrait entraîner une réduction de la pollution plastique des océans jusqu’à 83 %.

Le gouvernement fédéral a récemment interdit six catégories des plastiques à usage unique les plus courants qui polluent les océans, notamment les sacs en plastique, les couverts, les bâtonnets à mélanger, les anneaux de six packs, les pailles et certains contenants à emporter.

Cependant, ces catégories ne représentent qu’environ 5 % du total des déchets plastiques au Canada chaque année.

Bien qu’elle ait fait un pas dans la bonne direction, Oceana affirme que le soutien du public est nécessaire pour instaurer un changement plus important de la part du gouvernement.

« Nous avons besoin que les Canadiens se joignent à nous pour résister à la crise de la pollution plastique et insistent pour que notre gouvernement nous éloigne des plastiques inutiles à usage unique qui nuisent à notre planète et vers les solutions à long terme les plus viables pour atteindre zéro déchet plastique : les plastiques rechargeables et choix d’emballages réutilisables », explique Merante.

Ceux qui cherchent à aider peuvent participer à Plastic Free July en n’utilisant pas de plastique à usage unique ce mois-ci. Certaines façons de couper le plastique comprennent l’utilisation de tasses à café réutilisables, de brosses à dents sans plastique et l’achat de produits sans emballage en plastique.

Changement climatiqueEnvironnementDéchets plastiques