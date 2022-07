Problème de «mathématiques évidentes» sur YouTube alors que les revenus ralentissent par rapport aux sommets pandémiques

Tout au long de la pandémie, YouTube a été l’un des principaux moteurs économiques de Google, bénéficiant d’une augmentation de la consommation de vidéos des personnes coincées à la maison essayant de se divertir.

Toute cette croissance s’est transformée en un défi pour Google, car l’entreprise est désormais confrontée à des comparaisons difficiles d’une année sur l’autre au moment même où les annonceurs réduisent leurs dépenses en raison de préoccupations économiques.

Alphabet a annoncé mardi des résultats du deuxième trimestre plus faibles que prévu, et la déception la plus flagrante est venue de YouTube. Les revenus n’ont augmenté que de 4,8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,34 milliards de dollars, après les estimations des analystes de 7,52 milliards de dollars, selon StreetAccount.

Il s’agit du taux d’expansion le plus lent pour YouTube depuis qu’Alphabet a commencé à répartir les ventes de l’unité vidéo au quatrième trimestre de 2019. Il y a un an, les revenus ont bondi de 84 %, et le seul trimestre précédent qui a connu une croissance à un chiffre était la deuxième période de 2020. , lorsque les ventes n’ont augmenté que de 5,8 %, les spécialistes du marketing ayant interrompu leurs dépenses au cours des premières semaines de la pandémie.

Lors de l’appel aux résultats de mardi, les dirigeants d’Alphabet ont souligné les lourdes compositions d’il y a un an. Sept fois, ils ont utilisé le mot « rodage » ou « rodé » pour décrire ce à quoi ils étaient confrontés par rapport à 2021, pour essayer d’apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant les tendances à plus long terme.

“Le taux de croissance modeste d’une année sur l’autre reflète principalement la performance exceptionnellement solide du deuxième trimestre 2021”, a déclaré la directrice financière Ruth Porat lors de l’appel. Elle a dit plus tard que “le temps nous permettra de traverser le clapotis”.

Mais il y a d’autres difficultés pour YouTube. Comme il est devenu clair lorsque Snap a publié des résultats trimestriels épouvantables la semaine dernière, l’incertitude économique conduit les marques à être plus prudentes dans la manière dont elles allouent leurs dollars publicitaires.