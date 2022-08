Problématique ou périlleux : le choix environnemental du Brésil

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Un président du Brésil a construit un barrage géant qui a causé d’énormes dégâts dans la forêt amazonienne. Il a réduit la taille d’une zone protégée pour accueillir les accapareurs de terres. Il a dirigé des milliards de dollars vers l’industrie du bétail avide de terres. Ce président n’était pas Jair Bolsonaro, dont les politiques en Amazonie brésilienne sont bien connues et ont suscité l’indignation mondiale alors que la déforestation augmente. Au lieu de cela, c’est Luiz Inácio Lula da Silva, qui a gouverné de 2003 à 2010, et mène tous les sondages à reprendre le travail.

Alors que les Brésiliens se dirigent vers les élections d’octobre, ils ont deux choix : Jair Bolsonaro qui montre un mépris ouvert pour les zones protégées de la forêt tropicale, et leur ancien président da Silva. Da Silva a bénéficié de beaucoup moins d’attention, mais a un bilan environnemental mitigé et montre peu d’intention de faire les choses différemment s’il est élu.

DA SILVA SUR L’ENVIRONNEMENT

En 2003, lorsque da Silva a constitué son premier cabinet, il a choisi la militante de la forêt amazonienne Marina Silva comme ministre de l’environnement à une époque où l’exploitation forestière était endémique.

Elle avait été une sapeuse de caoutchouc d’enfance qui travaillait en étroite collaboration avec l’écologiste assassiné Chico Mendes. Elle a mis en branle les politiques environnementales les plus ambitieuses de da Silva, créant des zones de conservation et renforçant la lutte contre la déforestation élevée.

En 2012, ils avaient réduit la perte de forêt de 84 %.

Ils voulaient que l’environnement soit du ressort de l’ensemble du gouvernement, a déclaré Marina Silva à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique.

Mais la performance économique du Brésil était liée aux produits de base et, vers la fin de son mandat, le président da Silva a commencé à servir de puissants intérêts agricoles. De 2007 à 2011, la banque nationale de développement du Brésil a prêté des milliards de dollars à des taux d’intérêt favorables à la société mère de JBS, qui allait devenir le plus grand emballeur de viande au monde.

Aujourd’hui, JBS possède des dizaines d’usines en Amazonie et plusieurs enquêtes, notamment menées par l’organisme brésilien de réglementation de l’environnement, ont montré que l’entreprise avait indirectement acheté du bétail dans des zones illégalement exploitées.

Dans un communiqué, JBS a déclaré que, comme d’autres emballeurs de viande, il ne contrôle pas les fournisseurs de ses fournisseurs. La société a déclaré qu’elle mettrait pleinement en œuvre son propre système de surveillance d’ici 2025.

Le gouvernement de Da Silva a également avancé avec des barrages hydroélectriques controversés en Amazonie. Pour Marina Silva, c’était la goutte d’eau. Déjà mise à l’écart par l’influence croissante de l’agro-industrie, elle a démissionné en 2008. Les politiques environnementales sont devenues moins strictes sous ses successeurs.

Dans le même temps, da Silva a réduit la forêt nationale de Bom Futuro – déjà rongée par l’empiètement – des deux tiers, légalisant les titres sur les terres qui avaient été occupées illégalement. Les experts ont averti que cela encouragerait davantage d’invasions de zones protégées.

De l’avis de da Silva sur son propre mandat, il a réduit la déforestation, créé des dizaines de zones protégées et mis en place un système d’alerte de déforestation en temps réel qui reste un outil vital.

En juin, il a déclaré à une station de radio basée en Amazonie qu’il ne regrettait pas le gigantesque barrage de Belo Monte qui a déplacé quelque 40 000 personnes et asséché des tronçons de la rivière Xingu dont dépendaient les communautés autochtones et autres pour le poisson.

Lula a déclaré que Belo Monte était nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays et son administration a réduit la taille proposée du réservoir de deux tiers.

Il a également rejeté l’impact de deux barrages sur un poisson-chat connu sous le nom de dourada, qui a la plus longue migration de tous les poissons d’eau douce et est un aliment de base pour les communautés le long de la rivière Madère. “Beaucoup de poissons-chats de Madère peuvent être élevés dans des aquariums”, a récemment déclaré da Silva à la station de radio Difusora.

Une éventuelle administration da Silva est une source de préoccupation pour les dirigeants autochtones, dont Juma Xipaia. Son peuple vit dans la zone touchée par Belo Monte, le troisième plus grand barrage hydroélectrique du monde.

“Nous n’avions jamais imaginé que Belo Monte arriverait, surtout pendant Lula. … Nous nous sommes sentis trahis », a-t-elle déclaré par téléphone. C’est particulièrement troublant de l’entendre dire qu’il n’a aucun regret et qu’il le reconstruirait, a-t-elle ajouté.

Pourtant, pour les dirigeants autochtones et de nombreux écologistes brésiliens, da Silva reste leur seul espoir dans une course à deux chevaux. La campagne de Da Silva a refusé de le rendre disponible pour une interview.

“Avec la victoire de Lula, nous avons la possibilité de dialoguer et de faire pression. Avec Bolsonaro, nous ne pouvons rien faire », a déclaré Ana Paula Vargas, directrice du programme Brésil chez Amazon Watch, à but non lucratif.

L’HÉRITAGE ENVIRONNEMENTAL DE BOLSONARO

Bolsonaro a toujours accordé une plus grande valeur au développement qu’à l’environnement.

Les critiques blâment son administration pour une augmentation de la déforestation en Amazonie : elle a atteint son taux le plus élevé en 15 ans, les zones protégées étant particulièrement touchées. L’augmentation continue a suscité des critiques internationales et fait dérailler les pourparlers avec l’administration du président américain Joe Biden sur le financement potentiel des efforts brésiliens contre l’exploitation forestière.

Bolsonaro s’est engagé à ne pas accorder “un centimètre de plus” de terre aux peuples autochtones. Il critique les agences environnementales fédérales pour leur “industrie des amendes” et la police pour la destruction d’équipements miniers illégaux lors de raids.

“Il a incité les gens à violer les lois environnementales, envoyant le message que tout sera pardonné, qu’il y aura des amnisties”, a déclaré Philip Fearnside, chercheur à l’Institut national brésilien de recherche amazonienne, une agence publique. “C’est quelque chose qui va durer longtemps.”

Les données sur la dotation en personnel et les fermetures de bureaux de la principale institution environnementale fédérale du Brésil, l’AP, obtenues grâce à des demandes d’accès à l’information, montrent que l’affaiblissement des politiques et des agences environnementales a commencé au cours du deuxième mandat de da Silva. Mais des chercheurs en environnement, des militants et même des fonctionnaires ont déclaré que Bolsonaro avait poussé les choses à un autre niveau.

Bolsonaro, le fils d’un chercheur d’or, a installé de nombreux militaires anciens et actuels avec peu d’expertise à des postes de haut niveau en tant que responsables de l’environnement, à l’agence des affaires autochtones et à l’institut qui gère les aires protégées.

« Bolsonaro a nommé tous ces militaires dont la mission est contraire à la mission supposée de ces agences. Ils sont là pour les empêcher de fonctionner », a déclaré Fearnside, un Américain qui vit et travaille en Amazonie depuis plus de quatre décennies.

Et tandis que da Silva et Bolsonaro ont tous deux promu le développement économique de l’Amazonie, des experts ont déclaré à l’AP qu’une différence est que le président en exercice s’est hérissé aux appels de dirigeants internationaux, dont Biden, pour protéger la forêt tropicale et ses habitants.

Le ministre de l’environnement de Bolsonaro est Joaquim Leite, ancien conseiller d’un groupe de pression agroalimentaire. Son prédécesseur, Ricardo Salles, a démissionné en 2021 après que la police fédérale a commencé à enquêter pour savoir s’il aidait à l’exportation de bois coupé illégalement. Salles a nié tout acte répréhensible.

“La première fois qu’il y a eu un ministre de l’environnement anti-environnement, c’était sous Bolsonaro”, a déclaré Marina Silva.

LE PROCHAIN ​​PRÉSIDENT DU BRÉSIL ET L’AMAZONE MALADE

À l’approche du vote d’octobre, da Silva a donné des signaux mitigés quant à la voie environnementale que son administration tracerait. Il s’est engagé à renforcer les agences environnementales, à débarrasser toutes les réserves indigènes des activités minières illégales et à révoquer des dizaines de décrets de Bolsonaro.

Mais ces dernières semaines, da Silva a cherché des alliés dans le puissant bloc ruraliste du Congrès brésilien. Il a gagné le soutien de Neri Geller, un législateur qui a longtemps représenté les producteurs de soja, et d’autres.

Les organismes de surveillance de l’environnement s’inquiètent du manque de remords de da Silva sur des projets tels que Belo Monte.

Juma Xipaia, le chef indigène, n’a pas pardonné à da Silva la déforestation et la diminution des stocks de poissons résultant du méga-barrage. Dernièrement, cependant, le péril a été plus grave; elle a reçu des menaces de mort depuis avril pour avoir parlé publiquement contre une ruée vers l’or par des prospecteurs illégaux. Elle attribue cela à l’influence de Bolsonaro.

« Nous n’avons pas trop le choix : entre Bolsonaro et Lula, c’est Lula. Mais ce n’est pas le candidat de mes rêves pour le Brésil », a-t-elle déclaré. “Je n’oublierai jamais Belo Monte.”