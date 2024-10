ProbablyMonsters licencie « environ 50 personnes » suite à l’annulation du projet Battle Barge

ProbablementMonsters a licencié « environ 50 personnes ».

Artiste technique senior Mic Marvin annoncé les suppressions sur LinkedIn, confirmant qu’eux aussi ont été impactés.

Des déclarations similaires ont été faites par le concepteur de Battle Barge Ed Byrne – qui a été licencié le jour de l’anniversaire de la perte de son emploi chez Bungie – artiste environnemental senior Carole T.artiste de personnages 3D Tamara Corbettet animateur de personnages 3D Dalton Downing.

ProbablementMonsters – qui possédait le studio Concord Firewalk avant l’acquisition de Sony en 2023 – a déclaré Développeur de jeux il était en cours de « réalignement pour prendre en charge des équipes et des projets plus petits et plus agiles. Nous pensons que ce format correspond mieux aux besoins des acteurs et du marché ».

« Nos pensées vont à toutes les personnes touchées alors que nous naviguons dans les nouvelles réalités du paysage du jeu en tant que société indépendante », a déclaré la société.

Sony a annoncé hier la fermeture des studios Neon Koi et Firewalk.

Dans une mise à jour adressée aux employés de Sony, Hermen Hulst, PDG du Studio Business Group de Sony Interactive Entertainment, a déclaré qu’après « l’évaluation[ing] notre portefeuille de jeux et l’état de nos projets pour garantir que nous répondons aux priorités commerciales à court et à long terme », il prenait la « décision difficile » de fermer Neon Koi et Firewalk Studios.