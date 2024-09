« Probablement fatiguée de voir maman et papa » : Kylie Kelce sur les défis auxquels ses filles sont confrontées au milieu de la célébrité de la famille | NFL News

Étoile de la NFL Jason Kelceconnu pour son rôle de pivot des Philadelphia Eagles et pour être l’un des deux frères Kelce, a été sous les feux des projecteurs en raison de sa relation avec sa petite amie, Taylor Swift. Les frères Kelce, Ed et Donna, et leur fils Travis Kelcejouer pour le Les Chiefs de Kansas CityAvec l’attention accrue portée à Travis et à sa famille, la vie amoureuse de Jason a également attiré l’attention, car il est marié à Kylie McDervitt Kelce depuis six ans et ils ont trois enfants.Kylie Kelce a exprimé son inquiétude pour ses trois filles en raison de la renommée croissante de son mari Jason Kelce, qui a eu une carrière légendaire dans la NFL, y compris une bague de Superbowl, mais qui a finalement perdu contre les Chiefs de Kansas City début 2023.A lire aussi : Braelon Allen s’en prend au processus de draft de la NFL après sa chute au quatrième tour

Kylie Kelce raconte comment ses filles souffrent de la notoriété croissante de la famille

Jason Kelce, un pivot du Hall of Fame basé à Philadelphie, a pris sa retraite la saison dernière et a fondé un podcast à succès avec son frère Travis, « New Heights ». La portée de Kelce s’étend désormais à travers le pays, travaillant avec ESPN sur la couverture du Monday Night Football et d’autres émissions tout en continuant à battre des records avec son podcast. Kylie Kelce est devenue célèbre pour son travail avec la Eagles Autism Foundation, et elle est apparue dans « Good Morning America » pour discuter de la célébrité de sa famille et des défis auxquels ses filles, Wyatt Elizabeth, Elliotte Ray et Bennett Llewellyn, sont confrontées.

« Je pense qu’en fin de compte, nos filles, comme le reste du monde, en ont probablement assez de voir papa et maman », a-t-elle déclaré. « Mais je pense qu’elles voient tellement d’exemples de ce que fait Jason. Elles viennent avec moi aux événements organisés par la Eagles Autism Foundation. Elles sont entourées de personnes qui, selon moi, donnent de très bons exemples. »

Les Kelce ont accueilli leur plus jeune enfant, Bennett Llewellyn, en mars dernier, et Jason a été interrogé sur la deuxième partie de leur nom, d’origine galloise, lors d’un épisode de New Heights. « Une façon intéressante d’écrire Llewellyn, je ne vais pas mentir », a déclaré Travis. Jason a répondu : « C’est le nom de jeune fille de grand-mère Mary. Je voulais rendre hommage à grand-mère Mary, qui repose maintenant en paix », a confirmé Jason. « Elle a eu une belle vie. »

A lire aussi : Myles Garrett, l’ailier défensif des Cleveland Browns, souffre d’une blessure aux deux pieds